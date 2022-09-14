Geçtiğimiz aylarda 5 bölüm olarak yaptığımız fiyatlara göre telefon listesini Eylül 2022 itibarıyla bir ara liste ile güncelliyoruz. Geçtiğimiz son 1 ay içerisinde bazı telefonların fiyatlarında ciddi artış durumu sonrası sizler için 10.000 TL altı fiyata sahip birkaç telefonu seçtik. 3.500 – 10.000 TL arasında değişen fiyatlar ile karşımıza çıkan modellere gelin beraber göz atalım.

HWP’nin 10.000 TL altı telefon önerileri;

Tecno Spark 7 Pro

Tecno Camon 18

General Mobile GM 22 Pro

Huawei Nova Y90

realme 8

realme GT Master Edition

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