Google, Android O ile Beraber Blob Emojilerini Değiştiriyor

Google’ın Nexus ya da Pixel modellerinde kullandığı ve Android ile gönderdiği emojiler, emojiden çok bir kütleye benziyordu.

Google’ın emojileri diğer emojileri erimiş hali gibi gözüküyordu. Şirket Android Nougat ile bunu biraz değiştirdi ancak görünen o ki yeterli olmadı ve Android O ile tekrar değiştiriyor. Bu emojilerin yeniden tasarlanması ise tam 18 ay sürdü.

Android O ile beraber kullanıcılar kendi emojilerini ya da fontlarını indirip kullanabilecek. Android O’nun beta versiyonuna geçen kullanıcılar yeni emojileri bugünden itibaren kullanabilir.