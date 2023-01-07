Google, Android Auto’nun daha önce duyurulan yeniden tasarımını herkesin kullanımına sunuyor. Bununla birlikte kullanıcılar, bölünmüş ekran düzeni aracılığıyla birden fazla uygulamanın yan yana görüntülenmesine olanak tanıyan uyarlanabilir bir kontrol paneline sahip olacak.

Bu yenilikle, navigasyon penceresini otomobilin bilgi-eğlence ekranının sol kısmında, müzik veya podcast uygulamasını ise yanında bir ilerleme çubuğu da içeren sağ kısımda görmek mümkün.

Sağ tarafa üçüncü bir panel, yani bildirimleri ve hatırlatıcıları görüntüleyebilen ve örneğin yanıtlanabilecek mesajları gösterebilen bir iletişim penceresi eklenebilir.

Google Asistan burada hatırlatıcılar gibi öneriler de görüntüleyebilir. Yakında, en yeni Pixel ve Samsung akıllı telefonların Android Auto üzerinden WhatsApp aramaları yapması da mümkün olacak.

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Daha önce, Android Auto medya oynatıcıya ya da navigasyon uygulamasına öncelik veriyor, diğerini en alta itiyor ve bir durum çubuğu şeklinde görünümde tutuyordu. Yeniden tasarımla birlikte, örneğin Google Haritalar görünümü ‘kaybolmadan’ yeni bir podcast bölümü seçmek mümkün olacak. Kullanıcılar ekranda aynı anda birden fazla panelin çok fazla dikkat dağıtıcı olduğunu düşünüyorsa, yalnızca bir panel göstermek hala mümkün.

Yeniden tasarımın bir parçası olarak, son kullanılan uygulamaların bulunabileceği ekranın altındaki çubuk hala mevcut. Google’a göre, yeni bölünmüş ekran düzeni tüm büyük otomobil üreticilerinin otomobillerinde kullanılabilecek, çünkü düzen ekran boyutuna ve ekranın yönüne göre ayarlanabiliyor.

Yeni tasarım bir süredir beta aşamasındaydı ve Perşembe gününden itibaren kullanıma sunulacak. Ancak herkesin güncellemeyi alması biraz zaman alabilir.