Razer’ın taşınabilir oyun konsolu Razer Edge CES 2023 etkinliğinde gösterildi. Bu konsol Nintendo Switch ve Steam Deck’e rakip olacak.

Oyuncuların vazgeçilmezleri arasında yer alan Razer, merakla beklenen konsolu Razer Edge ile karşımıza çıktı. Uzun süredir konuşulan bu konsol CES 2023 etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Nintendo Switch ve Steam Deck‘e rakip olması beklenen konsol bakalım oyunculara neler sunuyor?

Razer’ın konsolunda 6.8 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 144 Hz tazelemeli AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü Snapdragon G3x Gen 1 yonga setinden alan tablet 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi ile geliyor. 5.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen bu konsol Android oyunlarını oynatabiliyor. Ancak konsolu asıl çıkış amacı bulut tabanlı oyun servisleri.

xCloud ve GeForce Now gibi hizmetler ile tam uyumlu bir şekilde çalışan bu canavar 400 dolardan satışa sunulacak. İlk etapta Amerika’da satılacak olan bu konsolun Türkiye pazarına ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. konsolda ayrıca Razer’ın HyperSense dokunsal geri bildirimi, iki adet dijital mikrofon, 3,5 mm kulaklık jakı ve Verizon Adaptif Sese sahip iki yönlü hoparlörler yer alıyor.

26 Ocak’ta satışına başlanacak olan bu konsolun bir de 5G destekli sürümü bulunuyor. 5G destekli sürümü sayesinde oyuncular 5G’nin düşük ping süreleri ile online oyun deneyimini sokakta yaşayabilecek. Oldukça şık ve portatif bir görünüme sahip olan bu konsolun yanında Razer diğer yeniliklerini de tanıttı.

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Razer ayrıca Meta Quest 2 için iki VR aksesuarı da tanıttı: Razer Ayarlanabilir Kafa Kayışı Sistemi ve Razer Yüz Arayüzü. VR oyununu genişletmek ve konforu artırmak için Ayarlanabilir Kafa Kayışı Sistemi ve Yüz Arayüzü, insan faktörlerinde lider bir uzman olan ResMed ile işbirliği içinde Razer tarafından Meta Quest 2 için geliştirildi.

Razer Leviathan V2 Pro, baş izleme yapay zekasına sahip masaüstü için dünyanın ilk hüzmeleme özellikli soundbar’ı olarak 3D sesteki en son yeniliği temsil ediyor. Sürükleyici ses öncüsü THX ve önde gelen 3D ses hüzmesi oluşturma uzmanı Audioscenic ile ortaklaşa geliştirilen Razer’ın yeni PC soundbar’ı, her iki dünyanın da en iyisini sunarak kullanıcıların en iyi dinleme deneyimi için her zaman doğru noktada olmalarını sağlayan bir surround ses alanı yaratıyor. Tüm bunlar, basit bir kurulumla kompakt, birinci sınıf bir form faktöründe toplanmıştır. Bu da kullanıcılara dağınıklıktan arınmış bir masaüstü sağlıyor.

Hüzmeleme (Beamforming) yapan surround ses ile kafa takip eden AI teknolojisini birleştiren Leviathan V2 Pro, kullanıcının konumunu algılayan entegre IR kamera sayesinde sürükleyici 3D ses sunuyor. Bu, soundbar’ın ses ışınlarını dinleyicinin konumuna gerçek zamanlı olarak uyarlamasını sağlayarak dinleyicilerin en iyi ses deneyimi için her zaman doğru noktada olmasını sağlıyor.

THX Spatial Audio tarafından desteklenen Audioscenic kullanıcı uyarlamalı hüzmeleme ile birleşen soundbar, tüm eğlence ihtiyaçlarınız için gerçeğe yakın 3D ses sağlıyor. 3D ses iki modda deneyimlenebiliyor. Bunlar THX Spatial Audio Virtual Headset; herhangi bir stereo içerik içindir ve size daha önce yalnızca kulaklıklarda bulunan kesin konumsal sesi sağlarken, THX Spatial Audio Virtual Speakers ise kullanıcıların normalde eksiksiz bir ev sinema sistemi ile deneyimleyecekleri geniş, odayı dolduran ses alanı sağlayan herhangi birden fazla kanallı içerikler içindir.