Google, uyumluluğunu genişletmek için Android işletim sistemine daha fazla dosya biçimi eklemek için çalışıyor. Daha önce Google’ın Android 13 çalıştıran Pixel akıllı telefonlarda exFAT dosya biçimi için destek eklediği bildirilmişti. Diğer OEM’lerin, formatın sahibi olan Microsoft’tan lisanslı destek aldığı göz önüne alındığında, bu biraz kafa karıştırıcıydı.

Microsoft’un öncülük ettiği başka bir format olan NTFS, exFAT ile karşılaştırıldığında tamamen farklı bir hikayeye sahip. NTFS’nin okuma/yazma yetenekleri, 5.15 çekirdek sürümüne entegre edilmiş. Mishaal Rahman, Ağustos ayında bu sürüme dayalı bir Android 13 çekirdeği keşfetti. Öte yandan, işletim sisteminde desteğini sağlamak için Android’in depolama montaj işlevi olan arka plan programının buna göre değiştirilmesi gerekiyordu.

Ve bunu yalnızca Google değiştirebilir. Bu nedenle Android’de NTFS biçimi desteğinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğine yalnızca Google karar verebilir. Mishaal Rahman’a göre Google, yaygın NTFS hatalarını onaran bir program oluşturdu ve entegre etti. Bu, şirketin daha geniş bir NTFS destek uygulaması üzerinde aktif olarak çalıştığını gösterebilir. Bu da uygun Android 13 cihazlarının yanı sıra gelecekteki bir Android sürümünü çalıştıran herhangi bir cihazın bu özellikten faydalanması olasılığının kapısını açıyor.

Ancak, ilk aşamada belirli akıllı telefonlarla veya yalnızca Google Pixel akıllı telefonlarla sınırlı olabilir. Tüm Android 14 akıllı telefonların NTFS dosya biçimini destekleyeceğini varsayabiliriz. Ancak unutulmaması gereken en önemli şey bu bilginin resmi olarak onaylanmadığı.

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