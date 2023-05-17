Google bugün aktif olmayan hesap politikasını güncellediğini ve en az iki yıldır kullanılmayan Google Hesaplarının silineceğini duyurdu. Google, uzun süre kullanılmayan hesapların, daha eski, daha az güvenli şifrelerin kullanılması ve iki adımlı kimlik doğrulama gibi güvenlik eksiklkleri nedeniyle ele geçirilme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor. Hesabınızı kurtarmak için bir şansınız daha var!

Google Hesabınızı Kurtarmak İçin Son Bir Şansınız Var!

Google’ın bu tartışmalı kararında, Google Hesabı en az iki yıl boyunca kullanılmamış veya oturum açılmamışsa, Google hesabının ve içeriğini silineceği söyleniyor. Buna Gmail, Google Dokümanlar, Google Drive, Google Meet, Takvim, YouTube ve Google Fotoğraflar’daki içerikler de dahil.

Bu politika, işletmeler ve okullar için oluşturulanlardan ziyade kişisel Google Hesapları için geçerli. Aktif olmayan bir hesabı olan kullanıcılar, Aralık 2023’ten itibaren bu hesapların silindiğini görecekler, ancak Google cephesi aktif olmayan hesapları ayıklamaya başlamadan önce bol miktarda bildirim sağlamayı planlıyor.

Daha önce oluşturulan ve bir daha hiç kullanılmayan hesaplar, Google’ın hem hesap e-posta adresine hem de varsa kurtarma e-postasına birden fazla bildirim göndermesiyle ilk kaldırılacak hesaplar olacak. Yani eğer böyle bir Google hesabınız olduğunu unuttuysanız bile, Google size mümkün olan her şekilde bildirim gönderecek.

Bir Google Hesabını aktif tutmak için Google, en az iki yılda bir oturum açılmasını öneriyor. Yani yakın zamanda bir hesapta veya bir Google hizmetinde oturum açan herkesin aktif olarak kabul edileceğini ve silinmeyecek bir hesabı olduğunu söylemek mümkün.

Hesabınızın aktifliğini koruması için gereken etkinlikler arasında, bir e-postayı okumak veya göndermek, Google Drive’ı kullanmak, bir YouTube videosunu izlemeyk, bir Google Play uygulamasını indirmek, Google Arama’yı kullanmak, bir Google Hesabı aracılığıyla etkin bir aboneliğe sahip olmak veya Google ile Oturum Aç’ı kullanmak yer alıyor. Bunlardan birini bile yaptıysanız bu etkinliğin gerçekleştiği hesap aktif hesaplar arasında sayılıyor.

2020 yılında Google, kullanılmayan hesaplardaki içeriği sileceğini ancak hesapları olduğu gibi tutacağını söylemişti. Şimdi bu durum, aktif olmayan hesapları silme planıyla değişiyor. Google’ın bu planı çok tartışılacak gibi duruyor. Bu güvenlik açısından anlaşılabilir bir karar olsa da, 2 yıldan uzun bir süre önce vefat etmiş insanlara ait olan ve şifresi bilinmeyen hesaplarla ilgili belirsizlik devam ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın bu hamlesi doğru mu? Düşünelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!