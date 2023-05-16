Geçtiğimiz ay yayınlanan raporlarda, Samsung’un bir sonraki büyük lansman etkinliğinin Temmuz ayının son haftasında gerçekleştirileceği iddia edilmişti. Şimdiyse, Chosun adlı Güney Kore yayınında ortaya çıkan yeni bir rapor, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’in tanıtımına ev sahipliği yapacak olan bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinin lansman tarihini ortaya çıkardı! Samsung gerçekten de bu sefer erken davranacak!

Samsung Yeni Etkinliğini 26 Temmuz’da Düzenleyebilir!

Rapora göre, Güney Koreli teknoloji devi yeni katlanabilir akıllı telefonlarını duyurmak için 26 Temmuz’da bir lansman etkinliği düzenleyecek. Hatırlanacağı üzere, Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 10 Ağustos’ta duyurulmuştu. Bu nedenle, şirketin Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’i öncekilerden yaklaşık iki hafta önce piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarının kızıştığı, Google’ın ilk katlanabilir modeli Pixel Fold’u piyasaya sürdüğü ve OnePlus gibi üreticilerin katlanabilir telefon pazarına adım attığı bir dönemde Samsung’un, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modellerini daha erken piyasaya sürerek bir katlanabilir telefon almak isteyen müşterileri kendi tarafına çekmek istediği düşünülüyor.

Elbette bunların hepsi şimdilik sadece iddia düzeyinde bilgiler. Her ne kadar Samsung tanıtımı erkene almış olsa da, Temmuz ayı sonu demek tarihin yalnızca iki hafta öne alınması anlamına geldiği için aslında pek de erken bir tarih değil. Samsung genellikle yeni ürünleri hafta ortasında duyurma eğiliminde, bu nedenle 26 Temmuz tarihi tanıtımın yapılmasının en muhtemel olduğu tarihlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Tanıtımın yıldızı ise şüphesiz firmanın katlanabilir telefonları olacak. Yeni “Snapdragon for Galaxy” yonga seti, belirginliği azalan katlanma çizgisi ve boşluksuz katlanabilme özelliklerine kavuşması beklenen Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 modelleri katlanabilir telefon pazarına yeni bir soluk getirebilir.

Her zaman olduğu gibi, kulağımızı dört açacağız ve Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği için planları ve söz konusu etkinlikte duyurulacak ürünlerin olası çıkış tarihleri hakkında daha fazla bilgi edindikçe sizleri bilgilendireceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung neden böyle bir karar aldı! Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!