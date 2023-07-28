BBC’nin haberine göre, Android’in deprem algılama sistemi birçok vatandaşımızın can verdiği elim Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sırasında beklenen uyarıları yapamamış olabilir. Google, 2020 yılında Android telefonlar için bir deprem algılama sistemi başlatmış ve deprem meydana gelmeden önce insanlara birkaç saniye önceden uyarı vermişti. Ancak bu sistem, Türkiye’de meydana gelen depremde başarısızlık yaşamış gibi görünüyor. İşte Google’ın afet uyarı sistemindeki sorunlar!

Google Kahramanmaraş Merkezli Depremlerde Sınıfta Kaldı!

Şubat ayında ülkemizde meydana gelen depremde yaklaşık 60.000 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak BBC, Android deprem algılama sisteminin ilk sarsıntıdan önce birçok bölge sakinini bilgilendiremediğini iddia ediyor. Bu durum, sistemin çalışma mekanizması gereği kullanıcılara deprem merkez üssünü tespit ederek bir ila 60 saniye öncesinden uyarı göndermesi beklenirken, bunun gerçekleşmediği anlamına geliyor.

BBC muhabirleri, depremden etkilenen üç şehri ziyaret ederek ve yüzlerce kişiyle konuşarak deprem uyarısı bildirimleri alıp almadıklarını sordu. Muhabirler, konuştuklarını hiç kimsenin ilk sarsıntıdan önce bir uyarı almadığını belirtti. İkinci sarsıntı için ise sadece az sayıda kullanıcının bir bildirim aldığı tespit edildi.

Google ürün sorumlusu Micah Berman, deprem algılama sisteminin çalıştığına dair ısrar etti. Ancak BBC, bu konuda herhangi bir kanıt sunulmadığını belirtiyor. Berman, kullanıcıların başka şeylere dikkat ederken uyarının sessizce gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdü. Ancak bölge sakinleri, böyle bir uyarı almadıklarında ısrar ediyorlar.

Google, depremle ilgili sosyal medya paylaşımlarını içeren bir PDF listesi sağlamış durumda. Ancak yalnızca bir depremzede, ilk sarsıntı için bir uyarı aldıklarına inandığını belirtmiş. Google, kullanıcı anketlerine atıfta bulunarak sistemin çalıştığını göstermeye çalışsa da konu hakkında ayrıntıları paylaşmaktan kaçındı.

Google temsilcisi, deprem sırasında kullanıcıların ek bir uyarı alıp almamasını etkileyen çok sayıda faktör olduğunu belirtti. Ancak Google’ın bu olaydan ders alarak Android’deki deprem algılama sisteminin güvenilirliğini artırmak için önlemler alması bekleniyor. Çünkü bir deprem uyarısının hayat kurtarıcı olabileceği unutulmamalı. Google, bu özelliği geliştirirse, deprem algılama sistemi iPhone’ları geride bırakarak başarılı bir özellik olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eğer depremlerden etkilendiyseniz telefonunuzda bir uyarı aldınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!