Google 30 Saniyelik Geçilemeyen Reklamları YouTube’dan Kaldırıyor

Google kullanıcıları korkutmadan YouTube’u daha fazla para kazandıran bir platform haline çevirme yolunda çeşitli değişiklikler yapıyor.

Google’ın bu yoldaki ilk adımını geçilemeyen 30 saniyelik reklamları kaldırarak atıyor. 2018 yılından itibaren YouTube üzerinde geçilemeyen reklamlar olmayacak. Sadece şu anda da kullanımda olan 5. saniyesinden sonra atlanabilen reklamlar gösterilmeye devam edecek.

Diğer taraftan geçilemeyen kısa reklamlar da sistemde aktif halde kullanılabilecek. Geçtiğimiz Nisan ayında çıkan 6 saniyelik geçilemeyen reklamlar kullanıcılara gösterilmeye devam edilecek. Bunlara ek olarak 15-20 saniyelik geçilemeyen videoların da kaldırılması gündemde ancak bu konu henüz bir netlik kazanmış değil.

Şirket YouTube üzerinden bu değişiklikle kullanıcı kaybetmeden daha efektif para kazanmayı planlıyor. Çünkü YouTube aslında bir video platformu olduğu kadar şu anda dünyanın en büyük ikinci arama motoru olarak da görev yapıyor. 2016 yılının Ekim Ayında YouTube CEO’su Suscan Wojcicki sitenin yatırım ve reklam konusunda hala daha gelişme evresinde olduğunu açıklamıştı.