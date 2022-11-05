Google ve Valve, Steam’i ChromeOS’a beta olarak kullanıma sundu. Ayrıca, oyun yazılımını çalıştırmak için sistem gereksinimleri biraz genişletildi, bu da daha fazla Chromebook’u uyumlu hale getirecek. Ayrıca, belirli AMD işlemcileri artık desteklenmektedir.

ChromeOS üzerindeki Steam bu yılın Mart ayında alfa aşamasına girdi, ancak o zaman yalnızca yedi farklı Chromebook’u destekliyordu. Bu sefer sayı 20. AMD’nin Ryzen 5000 C serisinin yanı sıra 12. nesil Intel CPU’lar için de destek eklendi. Ayrıca, ram açısından minimum gereksinim 16GB’tan 8GB’a düştü, ancak her oyun 16GB’tan daha az ram ile çalışmayacaktır. Intel i3’ler ve Ryzen 3’ler de desteklenmektedir.

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Google, Steam’in bu yeni sürümünün Chromebook’larda daha iyi performans göstereceğini vaat ediyor. Bu eksikliklerden biri olan yüksek çözünürlüklerde kare hızları üzerindeki aşırı etki giderilmelidir. Google ayrıca oyunların daha az depolama alanı kaplayacağını da bildiriyor. Windows yürütülebilir dosyalarını Linux ortamlarında çalıştırmak için Valves çeviri katmanı olan Proton desteği de mevcuttur. Ancak Anticheat yazılımı henüz ChromeOS üzerinde çalışmıyor. Ayrıca DX12 için erken destek de bulunmaktadır.

Google, Steam’in ChromeOS üzerindeki daha geniş desteğini, platformda oynanması önerilen oyunların bir listesiyle somutlaştırdı. Şirketin bildirdiğine göre, şimdi buna 50 yeni oyun eklendi. Bu beta sürümüne ilişkin talimatlarda, ChromeOS beta 108.0.5359.24’ün Steam’in bu yeni sürümünü taşıyan ilk sürüm olacağı yazıyor. Steam’in yayın sürümü için planlanan bir tarih henüz mevcut değil.