Samsung’un yeni ve basit bir dosya paylaşım aracı olan Dropship sessiz sedasız tanıtıldı. Yeni Dropship yazılımına yeni bir Good Lock birimi olarak erişilebiliyor ve Galaxy kullanıcıları arasında oldukça popüler olan Samsung’un Quick Reveal uygulaması yardımıyla çalışıyor. IceUniverse adlı bir duyumcu, bugün Twitter’da uygulamanın bazı ekran görüntülerini paylaştı.

Breaking! New to Good Lock: Dropship, a powerful file transfer tool for Android 、iOS and web, compatible with Samsung Quick Share. pic.twitter.com/6Jjebnm7Ex — Ice universe (@UniverseIce) November 4, 2022

Kamera Asistanı Uygulamasının yayınlanmasının ardından, One UI 5 Good Lock paketinin en yeni üyesi olan Dropship, çeşitli cihazlar arasında dosya paylaşımı söz konusu olduğunda kolay bir deneyim sunuyor. Uygulama açıklamasında, yeni Dropship uygulamasının Android, iOS ve web gibi birden fazla platformda dosya paylaşmayı kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Temel özellikler şunlardır

Platformdan bağımsız: Sadece Android’de değil, iOS ve web’de de kolayca iletilebilir.

Sadece Android’de değil, iOS ve web’de de kolayca iletilebilir. Kendi paylaşım bağlantınızı oluşturun: Kendi benzersiz anahtar kelimelerinizle bir paylaşım bağlantısı oluşturabilir ve ayrıca profil resminizi ve mesajınızı ekleyebilirsiniz.

Kendi benzersiz anahtar kelimelerinizle bir paylaşım bağlantısı oluşturabilir ve ayrıca profil resminizi ve mesajınızı ekleyebilirsiniz. Çeşitli seçenekleri ayarlayın: Geçerlilik süresini ve zamanını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Kullanılabilirlik

Samsung Dropship uygulaması şu anda beta kanalı üzerinden indirilebiliyor ve Kore’deki müşteriler tarafından kullanılabiliyor. Samsung App Store aracılığıyla Android için kullanılabilir ve hem iPhone hem de iPad için Apple Store’dan temin edilebilir.

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Firmanın yakın gelecekte, akıllı telefonlarını Android 13 tabanlı kararlı One UI 5.0 sürümüne yükselten daha fazla Galaxy kullanıcısını kapsayacak şekilde bu özelliğin kullanılabilirliğini genişletmesi bekleniyor.