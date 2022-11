Samsung’un yeni ve basit bir dosya paylaşım aracı olan Dropship sessiz sedasız tanıtıldı. Yeni Dropship yazılımına yeni bir Good Lock birimi olarak erişilebiliyor ve Galaxy kullanıcıları arasında oldukça popüler olan Samsung’un Quick Reveal uygulaması yardımıyla çalışıyor. IceUniverse adlı bir duyumcu, bugün Twitter’da uygulamanın bazı ekran görüntülerini paylaştı.

Breaking! New to Good Lock: Dropship, a powerful file transfer tool for Android 、iOS and web, compatible with Samsung Quick Share. pic.twitter.com/6Jjebnm7Ex

— Ice universe (@UniverseIce) November 4, 2022