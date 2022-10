God of War: Ragnarok’un çıkışı yaklaştıkça, oyun hakkında daha fazla sözde bilgi gün ışığına çıkıyor. Bu kez gazeteci Tom Henderson, Insider Gaming portalı aracılığıyla, kaynaklarından yeni Santa Monica Studios oyununun yaklaşık 23 saatlik senaryo süresine sahip olacağını öğrendiğini söylüyor.

Yayınlanan rapora göre, bunun en az üç buçuk saati ara sahnelerden oluşuyor. Ayrıca, yan görevlere dalmak isteyenlerin en az 20 saatlik bir oynanış süresini daha garantilediği ve toplamda 43 saatlik bir oynanış süresi sağladığı söyleniyor. Bu sayıların oyuncudan oyuncuya değiştiğini belirtmek gerekir.

Buna karşılık, How Long to Beat’in ortalama tamamlanma süresine göre Ragnarok’un senaryosu selefiyle aşağı yukarı aynı uzunlukta. Bununla birlikte, yan görevlerin tamamlanması dokuz saate kadar daha uzun sürer ve toplam 32 saati garanti eder. Bu da yeni oyunun yaklaşık 10 saat daha uzun süre vaat ettiği anlamına geliyor. Geliştirici şu ana kadar konuyla ilgili yorum yapmadı.

Geçtiğimiz günlerde, gayri resmi olarak, God of War: Ragnarok’un PlayStation 4’te 90,6 GB boş alana ihtiyaç duyacağı biliniyordu bu selefine kıyasla yaklaşık iki katı.

2018’in God of War’unun PlayStation Plus Extra seviyesindeki aboneler için mevcut olduğunu ve PS5’teki PS Plus Collection kataloğunun bir parçası olduğunu belirtmek gerekir.

God of War: Ragnarok’un 9 Kasım’da piyasaya sürülmesi planlanıyor ve PlayStation 4 ve PlayStation 5 için versiyonları olacak.

Kaynak: Eurogamer, Insider Gaming