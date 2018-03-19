God of War için muhteşem yeni bir trailer daha

God of War serisi Playstation kullanıcıları tarafından en çok beğenilen exclusive oyun olarak tarihe kazındı. Üçüncü şahıs bakış açılı aksiyon oyununda yine Kratos’un başından geçen maceraları izleyeceğiz. Lakin bu sefer kendisi yalnız değil. Oğlu Atreus ile birlikte yolculuk eden ve hikaye boyunca yan yana olacaklarını anladığımız ikilinin daha öncesinde bir NBA maçının devre arasında muazzam video şovuna da şahit olmuştuk.



20 Nisan’da raflarda olacak oyunun bu videosunda gördüğünüz sahneler CGI. Bunun anlamı oyun içi grafik görüntüleri değil. Özel olarak renderlanmış görseller. Lakin PS4 Pro’da oyun içi grafik kalitesinin yine dönemine göre muazzam olacağından eminiz. Geçtiğimiz günlerde oynanış videosu da sızmış olsa da video kısa sürede YouTube’dan kaldırıldı.