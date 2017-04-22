Şubat ayında Microsoft, Windows 10’un e-posta ve takvim uygulamalarına bir dolu kullanışlı yeni özellik getirmişti ve bu özellikler çok sevildi.

Microsoft’un yayınladığı güncelleme ile beraber Windows 10’un e-posta uygulamasına Odaklanmış Posta Kutusu özelliği getirmişti. Önemli e-postalar bu kutuya düşerken geri kalan önemsiz e-postalar ise Diğer kutusuna düşüyor. Ayrıca Takvim uygulamasına gelen özellikler sayesinde internet üzerinden planladığınız tatilleri ya da kargolarınızı görebiliyorsunuz ancak bu sadece Outlook.com ve Office 365 kullanıcıları için kullanılabiliyordu.

Bugün Microsoft tarafından yapılan açıklama ile bu özellik bugün Windows Insider programında olanlara dağıtıldı. Önümüzdeki hafta ise bütün kullanıcılara gelecek. Bunun yapılabilmesi için e-postanızın, takviminizin ve kişilerinizin şirketin serverlarından ile senkronize olması gerekiyor.