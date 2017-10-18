Gmail, Üçüncü Parti Uygulamaları Desteklemeye Hazırlanıyor!

Google, mobil cihazlar için Gmail uygulamasını daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Gmail uygulamasını tam anlamıyla bir e-mail uygulaması haline getirmeyi ve kullanıcıya tüm işleri tek bir uygulama üzerinden yaptırabilmeyi hedefleyen Google, bu hedefi doğrultusunda ilk adımı atıyor. Bu hafta, iOS üzerinde Gmail uygulamasının yeni bir versiyonunu test ettiğini duyuran Google, bu yeni versiyon ile uygulamanın Google hesabı olmayan diğer e-mail adreslerini (Outlook, Hotmail, Live, Yahoo gibi) desteklemesini de sağlayacak.

Bugün Gmail’in resmi Twitter hesabı üzerinden duyurulan yenilik, iOS platformunda, Apple’ın ‘TestFlight’ sistemi üzerinden bazı kullanıcılara sunulacak.

Yeni özellik sayesinde Google, mobil cihazlar üzerinde kendi uygulamaları ile kurduğu egemenliği daha da güçlü hale getirmeyi amaçlıyor. Üçüncü parti uygulamaları destekleyecek Gmail, bu sayede kullanıcıların diğer e-mail uygulamalarına yönelmemelerini de sağlayacak.