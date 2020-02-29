Akıllı Telefonlar
Gizemli Huawei modeli GeekBench’te görüntülendi
Huawei MED-AL00 kod adlı bir akıllı telefon modeli, GeekBench testlerinde aldığı sonuçlar üzerinden ortaya çıktı. Gizemli telefon, sahip olduğu orta seviye özellikler ile dikkatleri üzerinde topluyor!
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Orta seviye özelliklere sahip bir Huawei modeli detaylandı!
İlk olarak TENAA raporlarındaki görselleri sayesinde geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan telefonun model adı henüz bilinmiyor. Ancak telefonun sahip olduğu orta seviye özelliklerden hareketle Huawei Y serisinin 2020 yılına ait bir versiyonu olacağı tahmin ediliyor. Şimdilik MED-AL00 olarak adlandırılan gizemli telefon, TENAA verilerine göre su damlası çentikli 6.3 inç boyutunda bir ekran ile geliyor. Yine TENAA’daki fotoğraflara göre Huawei markalı telefonun arkasında herhangi bir parmak izi sensörü olmadığı görülüyor. Bu da ekran içi parmak izi okuma teknolojisine dayalı iddiaları kuvvetlendiriyor.
GeekBench test verileri ise cihazın performans verileri hakkında daha fazla detay veriyor. Gücünü MediaTek Helio P35 işlemciden alan telefon, bellek tarafında 4 GB RAM ile destekleniyor. Bunun yanı sıra 10W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ve Android 10 temelli EMUI 10 işletim sistemi de teknik ayrıntıları şimdilik tamamlıyor.
Orta seviye rakipleri arasında başarılı sayılabilecek özelliklere sahip olan gizemli Huawei modeli, GeekBench testinde de makul sonuçlar alıyor. Huawei MED-AL00’ın GeekBench verilerine göre tek çekirdekte 884, çoklu çekirdekte ise 4356 puan aldığı görülüyor. Son olarak gizemli telefonun Mart ayı içerisinde Çin’de tanıtılmasının planlandığını da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A41, Infinity-U ekranı ile geliyor!
Geçtiğimiz ay Geekbench‘ten geçen Samsung Galaxy A41, bu sefer renderlarıyla birlikte ortaya çıktı ve telefonun tasarımı tam olarak görülmüş oldu. Galaxy A41, diyagonal olarak 6 inç veya 6.1 inç arasında ölçüldü. Çentiğinde 25 MP değerinde bir selfie kamera bulunacak cihazın ekran tasarımı Infinity-U olarak geçiyor.
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Samsung Galaxy A41 renderları bizlere neler gösteriyor?
Galaxy A41, arka tarafta 48 MP değerinde bir ana kameraya sahip olan üçlü bir kamera kurulumu ile gelecek. Arka panelde parmak izi okuyucu yok, bu da telefonun ekran içinde bir parmak izi okuyucusu veya yüz tanıma özelliği ile geleceğini bizlere gösteriyor. Görüntülerde ayrıca, telefonun sağ tarafına yerleştirilmiş ses ayarlama butonu ve güç düğmesi gözüküyor. SIM kart yuvası ise sol tarafta bulunuyor. Alt tarafta 3.5 mm kulaklık girişi, hoparlör ve birincil mikrofon ile çevrili USB-C bağlantı noktası var. Üst kısımda ise sadece ikincil mikrofon mevcut.
Kaynağa göre Galaxy A41, 7.9 mm kalınlığında olacak ve kamera çıkıntısı normalden biraz daha fazla olacak. Samsung henüz Galaxy A41 hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Geekbench sayesinde cihazın Helio P65 Soc, 4 GB RAM ve Android 10 ile geleceğini biliyoruz.
Galaxy A41, 64 GB temel depolama alanı ile gelecek. Ayrıca cihazda 15 W şarj desteği ve 3500 mAh büyüklüğünde bir batarya olacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia 9.2, amiral gemisi özellikleriyle ortaya çıktı!
Geçtiğimiz yılın başlarında duyurulan Nokia 9 PureView, farklı bir dizilime sahip beşli arka kamera sistemiyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu modelin devamı niteliğindeki Nokia 9.2 ise amiral gemisine uygun tasarımı ve teknik özellikleri ile ortaya çıktı!
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Pop-up kameraya sahip Nokia 9.2, bütün detaylarıyla ortaya çıktı!
Daha çok Samsung sızıntılarıyla tanıdığımız Twitter kullanıcısı BenGeskin, son olarak Nokia’nın yeni amiral gemisi modeli ile ilgili detayları paylaştı. Nokia 9.2 olarak adlandırılacağı belirtilen telefon, gerçeğe yakın render tasarımıyla oldukça etkileyici görünüyor. Cihazın ön yüzünde tam boy bir ekran kullanılırken, ön kamera ise pop-up mekanizma ile gövdeye gizleniyor. Bunun yanı sıra 3 boyutlu olarak kavisli arka yüzeyde de cam kaplamaya yer verilmiş.
Nokia 9.2 modelinin teknik özellikleri de oldukça ilgi çekici detaylar barındırıyor. Boyutu henüz bilinmeyen OLED ekran, Quad HD çözünürlük ile kaliteli bir deneyime zemin hazırlıyor. Telefona Qualcomm Snapdragon 865’in güç vereceği belirtilirken, 8 GB RAM ve 128 GB depolama da performanslı işlemciyi destekleyecek. Kamera tarafında her biri 13 megapiksellik dörtlü arka kamera bulunurken, paketin çalışma mantığının 9 PureView modeliyle benzer olması bekleniyor. Ayrıca pop-up kameranın da 24 megapiksel çözünürlüklü olduğunu belirtelim. 4.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağı belirtilen telefonun hızlı şarj performansıyla ilgili herhangi bir veri ise bulunmuyor.
Daha önce MWC 2020’de tanıtılacağı belirtilen Nokia 9.2, etkinliğin iptal olmasıyla beraber daha ileri bir tarihte duyurulacak. Markaya yakın kaynaklara göre revize edilecek tanıtım tarihi, yılın son çeyreğini bile bulabilir. Bu da 2019 sonunda duyurulacağı belirtilen, fakat sürekli ötelendiği için iptal olan Nokia 9.1 PureView modelini akıllara getiriyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 5 Pro için Android 10 dağıtılmaya başladı!
Akıllı telefon dünyasının genç markalarından Realme, Android 10 yol haritasına uygun olarak güncelleme vermeye devam ediyor. Son olarak markanın orta seviyedeki iddialı telefonu Realme 5 Pro da Android 10 güncellemesine kavuştu!
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Realme 5 Pro için kararlı Android 10 sürümü dağıtılmaya başladı!
Yılın ilk çeyreğinden itibaren pek çok cihazını Android 10’a yükselteceğini açıklayan Realme, geçtiğimiz ayın sonunda XT ve 3 Pro için sözünü tutmuştu. Markanın kalesi konumundaki Hindistan’dan gelen yeni bilgiler ise Realme 5 Pro modelinin söz konusu güncellemeyi aldığını doğruluyor. 27 Şubat tarihinde dağıtılmaya başlanan RMX1971_EX_11_C.01 güncellemesi, telefonu Android 10 sürümüne dayalı Realme UI işletim sistemine taşıyor.
3.51 GB boyutundaki Android 10 tabanlı güncelleme ile beraber gelen en büyük yenilik, arayüz konusundaki radikal değişim olmuş. Cihazda daha önce Oppo’nun ColorOS işletim sistemi kullanılırken, Realme’nin kendi markasına özel olarak geliştirdiği Realme UI’a geçiş yapılıyor. Bu yenilik sayesinde Realme 5 Pro modelinin kullanıcı arayüzünde fark edilir bir görsel değişiklik yaşanıyor. Ayrıca OPPO, Vivo ve Xiaomi markalı cihazlar arasında dosya gönderimi sağlayan Realme Share uygulaması da güncellemeyle sunulan yenilikler arasında bulunuyor.
Orta seviye akıllı telefonlar arasında güçlü bir konumda yer alan Realme 5 Pro’nun yanı sıra markanın daha önce söz verdiği Realme X’in de Android 10 güncellemesi aldığı belirtiliyor. Bu güncellemeler ile Realme, yılın ilk çeyreği için belirttiği bütün modelleri Android 10’a yükseltmiş oldu. Son olarak markanın ülkemizde satılan Realme 3i modelinin de yılın ikinci çeyreğinde Android 10’a kavuşacağını belirtelim.