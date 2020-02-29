Gizemli Huawei modeli GeekBench’te görüntülendi

Huawei MED-AL00 kod adlı bir akıllı telefon modeli, GeekBench testlerinde aldığı sonuçlar üzerinden ortaya çıktı. Gizemli telefon, sahip olduğu orta seviye özellikler ile dikkatleri üzerinde topluyor!

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Orta seviye özelliklere sahip bir Huawei modeli detaylandı!

İlk olarak TENAA raporlarındaki görselleri sayesinde geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan telefonun model adı henüz bilinmiyor. Ancak telefonun sahip olduğu orta seviye özelliklerden hareketle Huawei Y serisinin 2020 yılına ait bir versiyonu olacağı tahmin ediliyor. Şimdilik MED-AL00 olarak adlandırılan gizemli telefon, TENAA verilerine göre su damlası çentikli 6.3 inç boyutunda bir ekran ile geliyor. Yine TENAA’daki fotoğraflara göre Huawei markalı telefonun arkasında herhangi bir parmak izi sensörü olmadığı görülüyor. Bu da ekran içi parmak izi okuma teknolojisine dayalı iddiaları kuvvetlendiriyor.

GeekBench test verileri ise cihazın performans verileri hakkında daha fazla detay veriyor. Gücünü MediaTek Helio P35 işlemciden alan telefon, bellek tarafında 4 GB RAM ile destekleniyor. Bunun yanı sıra 10W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ve Android 10 temelli EMUI 10 işletim sistemi de teknik ayrıntıları şimdilik tamamlıyor.

Orta seviye rakipleri arasında başarılı sayılabilecek özelliklere sahip olan gizemli Huawei modeli, GeekBench testinde de makul sonuçlar alıyor. Huawei MED-AL00’ın GeekBench verilerine göre tek çekirdekte 884, çoklu çekirdekte ise 4356 puan aldığı görülüyor. Son olarak gizemli telefonun Mart ayı içerisinde Çin’de tanıtılmasının planlandığını da belirtelim.