Dünya üzerinde özellikle yazılım sektörü her geçen gün yükselen sektörler arasında yer almaktadır. Yazılım sektöründe kullanılan kavramlardan birisi de Github kavramıdır. Yazılım sektöründe ise Github kavramı çok merak edilmektedir. Peki Github nedir ve ne işe yarar? Github nasıl kullanılır? Sizlere Github kavramı hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Github kavramında bulunan Git kavramını bilmek yazılım sektöründe çok önemli olmaktadır. Git kavramı Git Linus Torvalds tarafından geliştirilmiş bir kontrol sistemidir.

Github Nedir?

Git yazılım ile entegre olmuş bir kontrol sistemidir. Github ise bir kod deposudur. Dünyanın pek çok ülkesinden veya ülkelerin bazı yerlerinden projelere farklı kişileri ekleyerek takım çalışmasının yapılmasına imkan sağlamaktadır.

Günümüzde geliştirici kişiler yeni projelerinde sürekli kodlarına güncelleme yapmaktadır. Kişiler projelerini yayınlayabilmesinin ardından yeni özellikler ekleme, hata düzenleme ve güncelleme gibi işlemleri yapmaları gerekir. Kod temel üzerinde değişikliklerin yapılması ise versiyon kontrol sistemi ile oluşmaktadır.

Github Ne İşe Yarar?

Github yazılım sektöründe kullanılan bir kontrol sistemi olup pek çok anlamda kolaylık sağlamaktadır. Özellikle Github’un ne işe yaradığı günümüzde en çok merak edilen alanlardan birisidir. Github ne işe yarar sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz:

Başka birçok kişiler ile veya tek olarak yazılım geliştirmeye veya yazılım yönetmeye imkan sağlamaktadır.

Uygulanacak veya hazırlanan projelerin dallandırılmasını sağlamaktadır.

Özel ve genel seçenekleri mevcuttur. Bu seçenekler ile kodlar açık kaynak haline getirilebilir. Özel seçeneği kişinin sadece istediği gelişiciler ile kodun paylaşılmasını sağlamaktadır.

Ücretsiz kaynak kodlarının depolanmasını sağlamaktadır.

Hazırlanan projelere dahil olan bireylerin yaptıkları herhangi bir değişikliğin takip edilmesine olanak sağlar.

Github Nasıl Kullanılır?

Github yazılım sektöründe merak edilen sistemlerden birisidir. Özellikle nasıl kullanılacağı son yıllarda en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Öncelikle Github kullanabilmek için kayıt olunması gerekir. Github’a kayıt olunduktan sonra kullanılmaya başlanmaktadır.

Ayrıca bkz: Captcha Nedir, Neden Kullanılır?

Github’a kayıt olunduktan sonra gerekli ortamın sağlanması ve devamında kişi kullandığı makine için ssh anahtarı oluşturması gerekir. Bu anahtar sayesinde ise diğer kullanıcılar da kişiyi tanımaktadır. Ardından yeni depo oluşturulur ve deponun oluşturulmasından sonra bu depoya dosyalar gönderilir. Depoyu klonlama işi depoya dosya gönderilmesinin ardından gerçekleştirilmektedir.

GitHub 90 Milyon Kullanıcı Sınırını Aştı!

Popüler kod deposu hizmeti GitHub, dört yıl önce Microsoft tarafından 7,5 milyar dolara satın alındı. Şimdi, şirket kazanç toplantısında platform için yeni performans verileri yayınladı ve rakamlar oldukça büyük. GitHub’ın yıllık geliri, satın alındığı zamanki 200-300 milyon dolar seviyesinden 1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Microsoft, satın alma işleminden bu yana hizmet hakkında ilk kez bilgi verdi. “GitHub’ın geliştirici ruhu hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Microsoft CEO’su Satya Nadella konferans görüşmesinde yaptığı açıklamada, 90 milyondan fazla kişi artık herhangi bir bulutta, herhangi bir platformda yazılım oluşturmak için bu hizmeti kullanıyor.” dedi.