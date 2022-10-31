Captcha, birçok insanın bilmediği bir internet terimidir. Oysa söz konusu terim internet ortamında sıkla karşılaşılan bir kavramdır. Captcha konusunda araştırma yapıyorsanız ve bu konuda bilgi sahibi olmak istiyorsanız, öncelikle internet ortamında karşınıza çıkan web sitelerinde işlem yaparken karşılarına çıkan doğrulama testlerinden işe başlamalısınız. Captcha testi olarak adlandırılan bu doğrulama testlerinin çözülmesi insanlar için çok basittir. Fakat robotlar bu doğrulamayı yapamaz ve web sitesi güvenli halde faaliyetine devam eder.

Captcha testleri genellikle birbirine yaklaştırılmış, bir kısmı silinmiş ya da rastgele harflerden oluşur. Günümüzde faal olan internet sitelerinin birçoğunda, robot olmadığınızı ispatlamanız için bu küçük testi geçmeniz gerekir. Kullanıcı, bu testleri kolay bir şekilde algılayarak süratle testi çözebilir. Robotlar sadece bilgisayar yazı türlerine aşinadır. Bu nedenle ekranda görülen yazı türlerini algılayamaz ve testte başarısız olurlar. Doğal olarak bu robotlar kullanılarak siber saldırı ile bu web siteleri hacklenemez.

Captcha Nerelerde Kullanılır?

Hemen hemen tüm web sitelerinin kullandığı Captcha, güvenlik önleminin kullanılmasının çeşitli amaçları vardır. İnsan iradesi ile geçilebilen Captcha duvarları, web sitesini mekanik uygulamalara karşı korur. Sadece gerçek kullanıcı girişine izin veren bu güvenlik önlemi doğru web sitesi istatistiğinin oluşturulmasında da etkilidir. Bu kapsamda Captcha kullanan web sitelerinin istatistiklerinin çok daha gerçekçi olduğunu söyleyebiliriz.

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Blog sitelerinde Captcha sıklıkla tercih edilir. Bu sayede blog alanında spam girişlerinin önüne geçilir.

Üyelik isteyen web sitelerinde kullanıcıların gerçek kişiler olması ve onlara ulaşılması önem arz eder. Bu durumun doğruluğunun tespiti için de Captcha kullanılır.

Üyelik isteyen web sitelerinde kullanıcıların gerçek kişiler olması ve onlara ulaşılması önem arz eder. Bu durumun doğruluğunun tespiti için de Captcha kullanılır. Arama motorlarında üst sıralarda bulunmak web sitesi için çok önemlidir. Bunun için de web sitesine spam bildirimi yapılmamalıdır. Captcha kullanımı ile robotlar tarafından yapılacak spam bildirimlerinin önüne geçilebilir.

Araştırma şirketlerinin yaygın olarak kullandığı kamuoyu araştırma yöntemlerinde anketler çok önemlidir. Bilgisayar ortamında yapılan anketlerin gerçek kişiler tarafından yapılması da istatistiklerin doğru şekilde değerlendirilmesini sağlar. Bu kapsamda web sitesi yöneticisi ankete katılanın insan olduğunu teyit ettikten sonra anketin yapılmasını isteyebilir. Burada da Captcha kullanımı en mantıklı çözümdür.

Captcha kullanımının yaygın bilinen amaçlarından biri de worm ve spamlardan korunmaktır. Alınan bu tedbir ile farklı yollarla web sitesine girmeye çalışan robotlara karşı önlem alınmış olur.

Günümüzde Captcha kullanımı ile karşılaşılan alanlardan biri de e-ticaret platformlarıdır. Bazı e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak isteyenlerin alışveriş sepetine eklediği ürünler geçici bir süre ile kullanıcıya rezerve edilir. Bu işlemi yapanların da gerçek kişiler olmasına dikkat edilmelidir. Captcha kullanımı ile alışveriş sitesine giren kişilerin gerçek kişiler olduğu teyit edilebilir.

Captcha Testi Nedir?

Captcha 2003 yılında hayatımıza girmiştir. Günümüzde de aktif olarak kullanılır. Oldukça basit olan bu test, internet yazılımcılarının son derece etkili olduğunu düşündüğü bir araçtır. Testin ilk ortaya çıkarılma nedeni, web sitelerini sadece insanların kullandığının anlaşılmasıdır. Halen bu amaç doğrultusunda kullanılan test, web sitesi yöneticisinin isteğine bağlı olarak siteye eklenir.

Captcha testi sayesinde web sitesine robotlar giriş yapamaz. Bu sayede web sitesi kendini dış tehditlere karşı korur. Ekranda çıkan karmaşık harflerin doğru yazımını çözmeden web sitesine girmek mümkün değildir. Söz konusu test, siteye her girişte farklı bir çözüme sahiptir. Bunun yanında her web sitesinin test için izlediği yöntem de farklıdır.

CAPTCHA Neden Kullanılır?

Captcha kullanımı her geçen gün biraz daha yaygınlaşır. Web sitesi sahipleri ya da yöneticileri bu doğrulama sayesinde robot saldırılara karşı tedbir alabilirler. Captcha kullanımının amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

Captcha, ilgili web sitesine bot girişine engel olur.

Spam yorumların yapılmasına engel olur. Bu sayede web sitesinin spam yorumlar nedeniyle arama motorlarında arka sayfalara düşmesi sorununun önüne geçilir.

Captcha, üyelik sistemi ile çalışan web sitesindeki tüm üyelerin gerçek kullanıcılar olduğunu doğrular.

Web sitelerinde yer alan anketlerin otomatik doldurulmasını engellemek ve oluşabilecek haksızlıkların önüne geçmek adına Captcha doğrulama testi kullanılır.

Yukarıdaki sayılanlardan da anlaşıldığı üzere bir web sitesinin spam ve botlardan korunmasının en güvenilir ve kolay yolu Captcha doğrulaması kullanmaktır. Kullanılan doğrulama sayesinde web sitesine dışarıdan zararlı içerik bırakılmasının da önüne geçilir.