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GIGABYTE RADEON RX 6500 XT | 5000 TL ama 4 GB?!

Gigabyte Radeon RX 6500 XT OC 4G modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Hem ekonomik hem güçlü soğutma sunan kart, fiyatıyla cezbetse de performans ve bellek bazında düşündürüyor.

Detaylar ve tüm oyun testleri videoda!

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GIGABYTE RADEON RX 6500 XT | 5000 TL ama 4 GB?!

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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