GIGABYTE RADEON RX 6500 XT | 5000 TL ama 4 GB?!

Gigabyte Radeon RX 6500 XT OC 4G modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Hem ekonomik hem güçlü soğutma sunan kart, fiyatıyla cezbetse de performans ve bellek bazında düşündürüyor.

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