Cuma Raporu #193: Galaxy S22, Sosyal Medya cezası ve dahası

Cuma Raporu #193 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Konu başlıkları;

00:00 Giriş

18:37 Samsung Galaxy S22 ailesi tanıtıldı

42:36 Dördüncü doz BioNTech randevuları açıldı

50:52 Nvidia, Arm’ı satın almaktan vazgeçti

57:43 Sosyal medyada ilk işbirliği cezası geldi

1:10:33 Türkiye’nin en popüler platformu BluTV

01:13:23 KVKK’den Yemeksepeti’ne 2 milyon liralık ceza

01:17:23 OnePlus Nord CE 2 5G geliyor

01:20:06 Oscar adayları belli oldu

01:22:36 KYK yurtlarındaki internet kotası artırıldı

01:31:45 Facebook ve Instagram, AB’de kapatılabilir