Cuma Raporu
Cuma Raporu #193: Galaxy S22, Sosyal Medya cezası ve dahası
Cuma Raporu #193 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #193: Galaxy S22, Sosyal Medya cezası ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Konu başlıkları;
00:00 Giriş
18:37 Samsung Galaxy S22 ailesi tanıtıldı
42:36 Dördüncü doz BioNTech randevuları açıldı
50:52 Nvidia, Arm’ı satın almaktan vazgeçti
57:43 Sosyal medyada ilk işbirliği cezası geldi
1:10:33 Türkiye’nin en popüler platformu BluTV
01:13:23 KVKK’den Yemeksepeti’ne 2 milyon liralık ceza
01:17:23 OnePlus Nord CE 2 5G geliyor
01:20:06 Oscar adayları belli oldu
01:22:36 KYK yurtlarındaki internet kotası artırıldı
01:31:45 Facebook ve Instagram, AB’de kapatılabilir
Cuma Raporu #193: Galaxy S22, Sosyal Medya cezası ve dahası
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Cuma Raporu #193: Galaxy S22, Sosyal Medya cezası ve dahası
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Cuma Raporu #193: Galaxy S22, Sosyal Medya cezası ve dahası
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