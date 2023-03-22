Dijital dizi ve film platformu olan Exxen’de seyirciyle buluşan Gibi dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Durum komedisinin Türkiye’deki en başarılı örneklerinden biri olan ve izleyenlerden tam not alan dizinin yeni sezonunun yayınlanmasına yalnızca günler var!

Gibi 4. Sezon 31 Mart’ta İzleyicisiyle Buluşacak!

Acun Ilıcalı bugün yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Gibi 4. sezonun ne zaman geleceğini duyurdu. Ilıcalı’nın Yaptığı paylaşıma göre Gibi dizisinin 4. sezonu, 31 Mart’ta Exxen’de yayınlanmaya başlayacak. Merakla beklenen dizinin yeni sezonundan bir tanıtım videosu da yayınlanmış durumda.

Herkesin severek takip ettiği ve sosyal medyada kesitlerini sıkça paylaştığı dizinin yeni sezonu da büyük başarılara imza atacakmış gibi görünüyor. Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç, Ahmet Kürşat Öçalan‘ın yer aldığı dizi herkesi gülme krizine sokmaya devam edecek. Bakalım yeni sezonda üç kafadar neler yaşayacak?