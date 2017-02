Ghost Recon: Wildlands’in Mini Oyunu Çıktı!

Perşembe günü başlayacak olan açık betaya kadar dayanamıyorsanız, sizi mini oyunumuza alalım.

Ubisoft‘un merakla beklenen oyunu Ghost Recon‘ın açık betasını ve çıkış gününü bekleye duralım; oyuna yönelik bir mini oyun, an itibari ile oynanmaya sunuldu. A World With No Heroes adlı bu “mini” oyun, Wildlands‘in geçeceği Bolivia şehrini gözetleyebileceğimiz 50 adet kameradan oluşmakta. Bu kameralar ile oyun içerisinde sizlere sunulan hedefleri izleyebilir, kimliklerini ortaya çıkarabilirsiniz. Tabi bunu yaparken de günler sonra oynayacağınız Bolivia şehrini de tanımış olacaksınız. Ayrıca bu hedeflerin kimliklerini başarıyla ortaya çıkardığınızda; oyun içi amblemler, deneyim puanları (XP) ve çok daha fazlasını kazanacaksınız. “Bir oyuna, arkadaşlarınızdan 1-0 önden nasıl başlanır?” sorusunu adeta yanıtlar niteliğindeki bu uygulama, yalnızca 4 gün gibi kısıtlı bir zaman dilimi içerisinde bizlerle olacak. Açık beta başlayacağı zaman kapanacak bu etkinlikten faydalanmak için acele etmekte fayda var. Bu linkten, bahsettiğimiz oyunu oynayabilir, siz de oyuna bir adım önden başlayabiliriz.

23 Şubat Perşembe günü, ülkemiz saati ile 16:30 sularında başlayacak açık beta; geçtiğimiz haftalarda çıkan kapalı betadan farklı olarak, oyuna bir adet bölge daha getirecek. Itacua ve Montuyoc adlı bu bölgeler, barındırdığı devasa harita büyüklüğü ile oyuncuları 4 gün boyunca içerisinde adeta hapsedecek. Bunun yanında, kapalı ya da açık betaya katılıp, oyunu alan her oyuncuya bir teşekkür niteliğinde, Unidad Conspiracy adında üç adet görev barındıran ek paket ücretsiz şekilde sunulacak. Detaylarını çok fazla bilemediğimiz bu ücretsiz ek paket, Unidad adındaki askerler ile Santa Blanca arasındaki çekişmeleri konu alacak. Bunun için, oyunu 31 Mart tarihine kadar alıp, kapalı ya da açık betasını bir şekilde oynamanız gerekli.

Çıkış tarihi 7 Mart olan oyun; PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına gelecek. Ghost Recon: Wildlands; içerisinde, biraz Division, biraz Far Cry 4 biraz da GTA elementleri barındıran; Ubisoft’un şu anda kadar yaratmış olduğu en geniş haritaya sahip oyunu olacak. 21 adet bölgeyi, 26 adet patronu ve 11 farklı iklim örtüsünü içerisinde barındıran harita, adeta “devasa” ölçütlerde. Haritayı aşağıdan inceleyebilir, 4 gün sonra da açık beta içerisinde kendi gözleriniz ile görebilirsiniz.