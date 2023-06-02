Getir, geçen sene n11’e 50 milyon dolar yatırım yaparak hisselerin yüzde 33’ünü satın almış, SK Planet ve Doğuş Holding ile ortak olmuştu. Getir Kurucusu Nazım Salur, bugün yaptığı açıklama ile n11 hisselerinin tamamını satın aldığını duyurdu.

n11.com, Mart 2013’te Doğuş Holding ve SK Planet tarafından kurulmuştu. Önce hisselerin yüzde 33’ünü Getir’e devreden bu iki şirket şimdi de elindeki hisselerinin tamamını Getir’e devretti. Getir’in tüm hisseler için ne kadar ödeme yaptığı açıklanmadı.

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Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz @n11com'in diğer hisselerini de aldık. @n11com'i kurup büyüten ortaklarımız @dogusgrubu ve SK Holdings'e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

Yeni bir @n11com yakında. — Nazım Salur (@NazimSalur) June 2, 2023

Getir Kurucusu Nazım Salur, bu hamleyle birlikte n11’de büyük değişimin başlayacağını işaret etti. Salur, “Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11’in diğer hisselerini de aldık. n11’i kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Holding ve SK Planet’a bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir n11 yakında.” ifadelerini kullandı.

Doğuş Holding A.Ş. ve Güney Kore’nin önde gelen şirketlerinden SK Planet Co. Ltd. tarafından Mart 2013’te ortaklıkla kurulan e-ticaret platformu n11, artık tamamen Getir’in bünyesinde hizmet verecektir. Ancak n11’in kurucusu Nazım Salur’un yaptığı açıklama, yeni bir platform deneyimi sunacakları beklentisini uyandırdı.