Philips markasının ses konusunda ne kadar tecrübeli olduğu birçok kişi tarafından biliniyor. Marka TAH8507 modeliyle beraber hem ses konusunda iyi bir deneyim sunuyor hem de mikrofon kalitesinden de ödün vermiyor. Özellikle harici takılabilir boom mikrofonu sayesinde ister oyun oynarken isterseniz online toplantılarda bu mikrofonu kullanabiliyorsunuz.

40mm dinamik sürücüleri bulunan kulaklık ANC desteğine de sahip. Böylece ortamdaki rahatsız edici seslerden sizi uzaklaştırabiliyor, daha keyifli müzik deneyimi sunabiliyor. İsterseniz üzerindeki tuş sayesinde modlar (ANC – AND Dinamik- Farkındalık Modları) arasında geçiş yapabilirsiniz. 280 gram ağrılığı bulunan kulaklık Bluetooth 5.0 ile bağlantı sağlayabiliyor. İsterseniz kablolu şekilde de bağlantısını gerçekleştirebilirken, uçak adaptörü sayesinde kulaklığınızı uzun seyahatlerde de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bilgisayarınıza bluetooth dongle aracılığıyla da kulaklıkla bağlantı kurabiliyorsunuz.

800 mAh bataryası bulunan Philips TAH8507 ANC açıkken 45 saat, ANC kapalıyken 55 saat batarya ömrü sunuyor. Type C üzerinden tam doluma 2 saatte ulaşan kulaklık hızlı şarj desteği ile 4 saatlik kullanım için sadece 15 dakika şarj ihtiyacı duyuyor. Philips Headphones uygulama desteğiyle ANC, müzik ve ses kontrolünün yanında ekolayzır ayarını da yapabiliyorsunuz.

Philips TAH8507 kulak üstü kulaklığın kontrolünü ise sağ taraftaki düz yüzeye dokunarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Müziğin ya da içeriğin sesini açıp kısmak içim yukarı ve aşağı, müziği değiştirmek için sağa ve sola, durdurup başlatmak içinse çift dokunma fonksiyonları bulunuyor.

5200 TL – 5500 TL bandında satın alınabilen Philips TAH8507 kulak üstü kulaklık hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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