Teslimat sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan ve geçtiğimiz günlerde şirket tarafından resmen yalanlanan Avrupa pazarından çıkacağı iddialarıyla gündeme gelen Getir, kısa bir süre önce Fransa’dan çekildiğini duyurmuştu. Avrupa’nın taşlı yollarında zorlanan Getir, üç Avrupa ülkesinden daha çekileceğini resmen duyurdu! İşte Getir’in çıkacağı ülkeler!

Avrupa Getir’e Yaramadı! Getir Son Hız Gidiyor!

Getir, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, İtalya, İspanya ve Portekiz’den çekilmeye karar verdiğini duyurdu. Şirket, bu ülkelerdeki operasyonlarını sonlandırma niyetinde olduğunu ve süreci mevzuatlara uygun olarak yürüteceğini belirtti. Ancak şirket, Türkiye, İngiltere, ABD, Almanya ve Hollanda gibi önemli pazarlardaki faaliyetlerine devam edecek.

Bu kararla birlikte Getir, finansal kaynaklarını operasyonel kârlılık ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarının daha yüksek olduğu mevcut pazarlara odaklamak istiyor. Şirket, İspanya, Portekiz ve İtalya’daki tüm çalışanlarına teşekkür ederek, gayretli ve özverili çalışmaları için minnettar olduğunu ifade etti.

Getir’in hızlı teslimat iş modeli, dünyada büyük bir başarıya ulaşmış ve dakikalar içinde market ürünlerini müşterilere ulaştırmada öncü olmuştu. Şirket, Türkiye’de olduğu kadar uluslararası pazarlarda da büyümeye odaklanmıştı. Ancak özellikle pandemi sonrası yükselen rekabet ve pazar koşulları şirketin bazı ülkelerde faaliyetlerini sonlandırma kararı almasına neden oldu.

Getir, Türkiye merkezli teknoloji şirketleri arasında uluslararası alanda öne çıkan başarılı bir örnek olarak önemli bir yer edinmişti. Şirketin Türkiye, İngiltere, ABD, Almanya ve Hollanda gibi pazarlarda faaliyetlerine odaklanarak büyümesi ve operasyonel verimliliğini artırması bekleniyor.

Konu hakkında Getir tarafından yapılan resmi açıklama ise şu şekilde:

“Dünyada dakikalar içinde market ürünleri teslimatı iş modelinin yaratıcısı Getir, İspanya, İtalya ve Portekiz’den ayrılma niyetinde olduğunu ve süreci mevzuatlara uygun olarak yürüteceğini açıkladı. Eş zamanlı yeni bir yatırım turunu da tamamlamak üzere olan şirket, cirosunun %96’sını oluşturan Türkiye, İngiltere, ABD, Almanya ve Hollanda’da faaliyetlerine devam edecek.

Getir’in bu kararı, finansal kaynaklarını operasyonel kârlılık ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarının daha yüksek olduğu mevcut pazarlara odaklamasına olanak tanıyacak. Getir, İspanya, Portekiz ve İtalya’daki tüm çalışanlarına, gayretli ve özverili çalışmaları için teşekkür etti.”

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Getir’in bu ülkelerden ayrılıyor oluşu şirketin yurtdışındaki son kalelerini de düşürür mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!