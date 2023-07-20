Teslimat sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan ve geçtiğimiz günlerde şirket tarafından resmen yalanlanan Avrupa pazarından çıkacağı iddialarıyla gündeme gelen Getir, Fransa’daki operasyonlarını resmen durdurduğunu duyurdu. Getir, yurt içindeki başarısını Avrupa ve ABD’de de göstererek dünya çapında önemli bir isim haline gelmişti. Ancak Fransa’da uygulanan yasal kısıtlamalar şirketin başarısını olumsuz etkilemişti. Şimdiyse şirket Fransa’da iflas başvurusu yaptı ve ülkeden ayrılacağını açıkladı!

Getir Avrupa Yollarının Taşlı Olduğunu Zor Yoldan Anladı!

Getir’in Fransa’dan ayrılma kararı geçtiğimiz haftalarda basına yansımış ve şirketin iflas başvurusunda bulunduğu bildirilmişti. Fransa’daki yasal düzenlemeler, şehir merkezlerindeki depoların kullanım durumunu riske sokmuş ve şirketin operasyonlarını zorlaştırmıştı.

Getir’in Fransa’daki operasyonlarının sona erdiğinin açıklanması, şirketin resmi duyurusu ile yapıldı. Metinde, ”Bugün Fransa’daki son hizmet günümüz. Siparişlerinizi size ulaştırmak büyük bir zevkti ve bu maceranın bir parçası olan herkese minnettarız. Teşekkür ediyor ve sizler için en iyisini diliyoruz‘.’ ifadelerine yer verildiğini görüyoruz.

Her ne kadar Getir resmen Fransa’dan çıkıyor olsa da, şirketin burada iş verdiği çalışanlar hakkında bir belirsizlik hakim. Öyle ki, Getir’in Fransa’dan ayrılma kararı şirketin mevcut 1800 çalışanının geleceğini belirsizlik içinde bıraktı. Fransa’da bir sendika temsilcisi, çalışanların ücretlerinin Eylül ayına kadar garanti altına alınması gerektiği belirtiliyor.

Fransa’da benzer bir durumu yaşayan diğer hızlı teslimat şirketleri de bulunuyor. Rakip şirketler Flink ve Gopuff da önceki dönemlerde Fransa’dan ayrılma veya iflas etme kararı almışlardı.

Fransa’daki hızlı teslimat sektörü, şehir yönetimlerine bağlı olarak depoların bulunup bulunmayacağına ilişkin yasal düzenlemeler nedeniyle zorlu bir süreç yaşıyor. Bu düzenlemeler, hızlı teslimat şirketlerinin iş yapma şartlarını etkileyerek bazı şirketlerin ülkeden ayrılma kararı almasına yol açıyor. Getir cephesi de bu düzenlemelerden nasibini almış gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Getir’in Fransa’dan ayrılıyor oluşu diğer Avrupa ülkelerine de yayılır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!