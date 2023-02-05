Bileğinizdekji sağlık takip merkezi gibi bir yapıya bürünen Huawei Watch D incelemesi ile karşınızdayız. Tansiyon, EKG, nabız, stress, SpO2, cilt sıcaklığı, adım, konum gibi birçok noktada özellikleri olan saat, tansiyon hastaları başta olmak üzere birçok kişinin aradığı ve beklediği saat olabilir!

İlginizi çekebilir; Fiyat/Performansı En İyi Samsung Telefonlar | Hangisi Alınır?



Not: Bu videodaki Huawei Watch D inceleme örneği olarak Huawei Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Huawei Watch D özellikleri

Boyut: 51 x 38 x 13,6 mm

51 x 38 x 13,6 mm Ekran: 1,64 inç AMOLED 456 x 280 Piksel 326 PPI

1,64 inç AMOLED 456 x 280 Piksel 326 PPI Bellek: 32GB ROM

32GB ROM IP: IP68 Su ve Toz Direnci / 5 ATM Basınç Dayanıklılığı

IP68 Su ve Toz Direnci / 5 ATM Basınç Dayanıklılığı Spor: 70’ten Fazla Spor Takibi / Otomatik Spor Algılama

70’ten Fazla Spor Takibi / Otomatik Spor Algılama Batarya: 451 mAh

451 mAh Batarya Süresi: 7 Gün Kullanım

7 Gün Kullanım Sensörler: 6-Yönlü Hareket Sensörü / Optik Kalp Atış Sensörü / Sıcaklık Sensörü / ALS Sensörü / Basınç Sensörü

6-Yönlü Hareket Sensörü / Optik Kalp Atış Sensörü / Sıcaklık Sensörü / ALS Sensörü / Basınç Sensörü Özellikler: HUAWEI TruSeen 5.0+ / HUAWEI TruSleep / HUAWEI TruRelax

HUAWEI TruSeen 5.0+ / HUAWEI TruSleep / HUAWEI TruRelax NFC Desteği: VAR