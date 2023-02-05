Bileğinizdekji sağlık takip merkezi gibi bir yapıya bürünen Huawei Watch D incelemesi ile karşınızdayız. Tansiyon, EKG, nabız, stress, SpO2, cilt sıcaklığı, adım, konum gibi birçok noktada özellikleri olan saat, tansiyon hastaları başta olmak üzere birçok kişinin aradığı ve beklediği saat olabilir!
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İçindekiler
GERÇEK TANSİYON ÖLÇEN SAAT! | Huawei Watch D İncelemesi
Not: Bu videodaki Huawei Watch D inceleme örneği olarak Huawei Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Huawei Watch D özellikleri
- Boyut: 51 x 38 x 13,6 mm
- Ekran: 1,64 inç AMOLED 456 x 280 Piksel 326 PPI
- Bellek: 32GB ROM
- IP: IP68 Su ve Toz Direnci / 5 ATM Basınç Dayanıklılığı
- Spor: 70’ten Fazla Spor Takibi / Otomatik Spor Algılama
- Batarya: 451 mAh
- Batarya Süresi: 7 Gün Kullanım
- Sensörler: 6-Yönlü Hareket Sensörü / Optik Kalp Atış Sensörü / Sıcaklık Sensörü / ALS Sensörü / Basınç Sensörü
- Özellikler: HUAWEI TruSeen 5.0+ / HUAWEI TruSleep / HUAWEI TruRelax
- NFC Desteği: VAR