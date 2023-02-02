Satın alma listelerimize bu sefer de markalar bazında devam ediyoruz. Bu videomuzda Eren sizlere alınabilecek en iyi Samsung markalı telefonları listeliyor. Peki, siz olsanız hangi Samsung telefonları alırsınız? Önerilerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz.
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İçindekiler
Fiyat/Performansı En İyi Samsung Telefonlar | Hangisi Alınır?
En İyi Samsung Telefonlar
- Samsung Galaxy M32 5G
- Samsung Galaxy S20 FE
- Samsung Galaxy A73 5G
- Samsung Galaxy S21 FE
- Samsung Galaxy S22+
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