Satın alma listelerimize bu sefer de markalar bazında devam ediyoruz. Bu videomuzda Eren sizlere alınabilecek en iyi Samsung markalı telefonları listeliyor. Peki, siz olsanız hangi Samsung telefonları alırsınız? Önerilerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz.

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En İyi Samsung Telefonlar

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S22+