Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından paylaşılan bilgiler, gerçek çerçevesiz telefon döneminin yakında başlayacağını gösteriyor. TCL tarafından üretilmesi beklenen bir ekran panelinin görüntüsünü paylaşan sızıntı kaynağı, herkesin ağzını açık bıraktı!

Çerçeve Kalınlığı 1mm’ye Düşüyor!

Bir süredir akıllı telefonların çerçeveden tamamen kurtulmaya çalıştığını ve tam ekran deneyimini benimsediğini görüyoruz. 2017 yılında LG G6, Galaxy S8, iPhone X gibi modellerle başlayan tam ekran furyası, TCL’in yeni paneli sayesinde başka bir boyuta taşınıyor.

Öyle ki, Ice Universe yaptığı paylaşımda yeni ekran panelinin yalnıza 1mm çerçeve kalınlığına sahip olduğunu söylüyor. Paylaşılan görselde yer alan telefonun çerçeveleri o kadar ince ki, cihazın ön tarafında sadece ekran varmış gibi görünüyor.

Her ne kadar cihazın görünümüne önem veren kullanıcılar paylaşımı olumlu yorumlarla doldurmuş olsa da, kavisli ekranlardaki hatalı dokunmalardan ağzı yanan ve konuya daha çekingen yaklaşan kullanıcılar olduğunu da söylemek mümkün.

Buna göre, önceden kavisli ekranla kötü deneyim yaşanlar hatalı dokunma sorununun bu ekranda çok sık yaşanabileceğini ve çözümün kavisli ekranlardaki kadar kolay çözülemeyeceğini iddia ediyor. Bu endişelerin haklı olduğunu söylenebilir.

Zira kavisli ekranlarda ekranın kavis olan kısmındaki dokunmalar yok sayılıyor ve kullanıcıların istemeden bir şeye basması engellenebiliyordu. Ancak bu ekranda hatalı dokunmaları önlemek için kullanıcıların basmak istediği bölgeler de yok sayılabilir.

Telefon üreticilerinin bu konuda nasıl bir çözüm üreteceğini görmek ilginç olacak. Bununla beraber, telefon endüstrisinin bir zamanlar yalnızca hayal olan tamamen ekrandan oluşan tasarıma emin adımlarla ilerlediğini görmek de biz teknoloji severler için oldukça sevindirici.

Bu ekranın panel üreticisinin TCL olduğu söylense de, panelin TCL modellerinde kullanılması beklenmiyor. Samsung da genelde kendi ekranlarını üreten bir marka olduğu için Samsung’un da bu paneli kendi cihazlarında kullanmayacağı düşünülüyor.

Dışardan ekran alan en büyük üretici olan Apple’ın adı sık sık anılıyor. LG, Samsung ve BOE ile ekran anlaşmaları yapan firma, belki iPhone 16 serisinde TCL’in ekranlarını kullanabilir. Bizler de bu ekranı kullanacak ilk markanın kim olacağını merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu paneli ilk kim kullanacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!