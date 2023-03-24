iPhone 15‘in tüm modellerinin Apple’ın Dinamik Adası ile gelmesi beklenirken. Pro model, standart modellerden daha fazla yeni özellik ve donanıma sahip olacak, ancak dört model de görünüşe göre yeni bir yakınlık sensörüne sahip olacak.

Yakın tarihli bir rapora göre, bu yeni yakınlık sensörü ekranın üst kısmındaki Apple’ın Dinamik Adası’na entegre edilecek. iPhone 14 Pro modellerindeki yakınlık sensörü ekranın altında yer alıyor.

Haber, bu yeni sensörün iPhone 15’in dört modeli için de Dinamik Ada’ya yerleştirileceğini açıklayan Apple analisti Ming-Chi Kuo’dan geliyor.

“iPhone 14 Pro’da yakınlık sensörü ekranın altında (Dinamik Ada’nın dışında) yer almaktadır. Buna karşılık iPhone 15 serisinde yakınlık sensörü Dinamik Ada’nın içinde yer alıyor ve Dinamik Ada alanında neredeyse hiçbir değişiklik yapılmıyor.”

Ayrıca bkz: Twitter Onaylı Hesap için Politika Değiştiriyor

IQE, iPhone 15 serisindeki yakınlık sensörleri için özel epi-wafer tedarikçisi olarak Landmark’ın yerini almaya hazırlanıyor. Tüm iPhone 15 modelleri iPhone 14 Pro ile benzer bir Dinamik Ada tasarımını benimserken, fark yakınlık sensörünün yerleşiminde yatıyor. iPhone 14 Pro’da yakınlık sensörü ekranın altında (dinamik adanın dışında) yer alıyor. Buna karşılık, iPhone 15 serisinde yakınlık sensörü dinamik adanın içinde yer alıyor ve Dinamik Ada alanında neredeyse hiçbir değişiklik yapılmıyor.

Yeni iPhone 15 telefonlarının mevcut iPhone 14 serisine benzer bir tasarımı paylaşması bekleniyor, bu yeni iPhone’ları Eylül ayı civarında görmeyi bekliyoruz, telefonlar hakkında daha fazla ayrıntı alır almaz size bildireceğiz.