General Motors 2019’da Direksiyonsuz Otonom Aracını Piyasaya Sürecek!

Özellikle Tesla ile dikkat çeken otonom araç teknolojilerinin direksiyonsuz versiyonu General Motors tarafından 2019’da geliyor!

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz iki araç tipi mevcut. Bunların en popüleri uçan araçlar olsa da bu teknoloji halen kullanılabilir duruma gelmedi. Ufak tefek konseptleri gördüğümüz teknolojinin yanı sıra bir de otonom, yani sürücüsüz olarak kendi kendine gidebilen araçlar da bilim kurgu yapımlarının odağında idi. Bununla ilgili de birçok konsept çalışma yapılmış olsa da General Motors, bu sistemi gerçeğe dönüştürüyor. Yayımladığı raporda otomobil kazalarının %94’ü sürücü kaynaklı olduğunu vurgulayan GM, 2019’da direksiyon ve gaz pedalı olmayan otomobilini sunacağını açıkladı.

Cruise AV (Cruise Autonomous Vehicle) adını alacak araç, konsept bir çalışma değil, ciddi olarak 2019’da satışa çıkacak gerçek bir otonom araç. Gerekli güvenlik izinlerinin alınacağı ve tamamen güvenilir bir yapıda olduğu vurgulanan Cruise AV, General Motors ile sürücüsüz otomobil teknolojileri üzerinde çalışan Cruise adlı firma ile ortaklaşa üretilecek. General Motors otomobil tarafını, Cruise ise otonom teknolojisini ele alıyor. 2019 yılında seri üretimine geçecek olan General Motors Cruise AV, ilk olarak 2.600 adet üretileceği ve her yıl bu sayı katlanacak artacağı belirtiliyor.

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