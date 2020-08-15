General Mobile GMPods inceleme | Sen bana birini Android?

General Mobile GMPods inceleme videomuzda, firmanın ilk tam kablosuz kulaklığını inceliyoruz. Almalı mıyız? Ne kadar başarılı? Aklınızdaki tüm soruların cevabı videomuzda.

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189 TL’ye General Mobile’ın internet sitesi üzerinde bugünkü tarih olan 13.08.2020 itibarıyla siyah veya beyaz rengini satın alabiliyorsunuz. Kulaklığın paketini açtığınızda karşınıza, tam kablosuz kulaklığı muhafaza etmenize, şarjını doldurmanızı sağlayan ünite, iki adet kulaklık, microusb kablo, küçük ve büyük olmak üzere 2 adet silikon çıkıyor.

Kulaklıkların kutuda kalmalarını sağlayan mıknatıslar oldukça güçlü. Ters çevirip biraz sarssanız dahi kolay kolay düşmüyor. Malzemesi bu fiyat seviyesine göre başarılı tutulmuş. General Mobile GmPods, Bluetooth 5.0 ile cihazlarınız arasındaki iletişimi sağlıyor. Telefonunuzun Bluetooth 5.0 teknolojisini desteklemesine gerek yok. Geriye uyumluluk olduğu için önceki Bluetooth versiyonlarıyla da çalışabiliyor. Bununla birlikte AAC desteğimiz de mevcut.

General Mobile GMPods teknik özellikleri

GMPods’ta 6 mm’lik sürücüler kullanılmış. 200 TL fiyat seviyesine alabileceğiniz kulaklık modellerine baktığımızda Airdots S’de 7.2 mm’lik sürücüleri, Taotronics SoundLiberty 53’te ise yine benzer şekilde 6 mm’lik sürücüleri görmekteyiz. GMPods’un kontrollerini kulaklığın arkasında bulunan yüzeyden sağlıyorsunuz. Bu alan dokunmatik. Çok düzgün çalıştığını söyleyemeyeceğim. Ama kontrol skalasa geniş. Telefonunuza hiç dokunmadan birçok işlevi yerine getirebilirsiniz. Müzik dinlerken veya video izlerken ki kulaklıktan birine, İki kez dokunursanız oynatmayı durduruyor, tekrar aynı işlemi gerçekleştirirseniz devam ettiriyor. İki saniye basılı tutarsanız da ileri veya geri sarabiliyor. Arama geldiği zaman yine aynı şekilde iki kez dokunursanız aramayı yanıtlayabiliyorsunuz. Google Asistan’a direkt kulaklık üzerinden soru sormak isterseniz de sol GmPods’a üç kere dokunuyorsunuz.

Sesi nasıl? Tatmin ediyor mu?

Ses kalitesinden iki aşamada bahsetmek istiyorum. İlk olarak, müzik dinleme deneyimimden bahsedeyim. Ben gündelik hayatta her sabah işe gelirken ve işten çıktığım zaman mutlaka müziğimi açarım. Yoluma öyle devam ederim. Sürücülerin küçük olması, müzikten aldığınız keyfi etkiliyor. Dinlediğiniz müziklerde özellikle çok enstürman kullanılıyorsa ayırt etmek zorlaşıyor. Bu durum müziğe yoğunlaşmanızı etkiliyor. Midleri çok kötü değil. Bassların vurgusu zayıf, tizler ise eğer çok tiz parçalar dinliyorsanız kulağınızı tırmalayabiliyor. Video ve oyunlarda gecikme oranlarımız çok çok düşük. İzlediğiniz videolarda ses ve video senkron problemi olmuyor. İzlediğiniz sunucunun ağız hareketlerinde kaymalar olmuyor. Oyun oynarken özellikle bahsetmem gereken bir detay var. GMPods’ta oyun modumuz var. Oyun moduna geçirdiğimizde, PUBG ile yaptığım testlerde dip sesler kulaklıktan biraz daha fazla alınabiliyor.

Peki almalı mıyız? Bu fiyata daha iyisi var mı?

Bence almamalısınız. Çünkü Google’da küçük bir araştırma ile bulabileceğiniz bir detay, kulaklığın tüm cazibelerini yok edebiliyor. General Mobile aynı Discovery model cep telefonlarında yaptıklarına benzer şekilde, QCY T5’in üretici firması Dongguan Elektronik’e gidip bu kulaklığı kendi şirketleri için üretmelerini istemiş. Kulaklık kutusunun arkasında da, zaten üreticinin belirttiğim şirket olduğu yazıyor. İnternette parça fiyatını dahi alabiliyorsunuz. QCY T5 zaten ülkemizde satılıyor ve Hepsiburada’da 150 TL gibi bir fiyata alınabiliyor. Bildiğim kadarıyla da KVK garanti kapsamında. Şimdi, 39 TL daha verip neden General Mobile alalım. Ben açıkçası QCY varken almam dostlar. Şu an 13 Ağustos’ta çekiyoruz bu videoyu. Fiyatlar değişiklik gösterirse elbette ikisinden birini tercih edebilirsiniz ama çıkış fiyatıyla kesinlikle almanızı tavsiye etmiyorum.

Videoda bahsettiğim ürün adresi: https://hwp.to/3asXcWb