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General Mobile GMPods inceleme | Sen bana birini Android?
General Mobile GMPods inceleme videomuzda, firmanın ilk tam kablosuz kulaklığını inceliyoruz. Almalı mıyız? Ne kadar başarılı? Aklınızdaki tüm soruların cevabı videomuzda.
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189 TL’ye General Mobile’ın internet sitesi üzerinde bugünkü tarih olan 13.08.2020 itibarıyla siyah veya beyaz rengini satın alabiliyorsunuz. Kulaklığın paketini açtığınızda karşınıza, tam kablosuz kulaklığı muhafaza etmenize, şarjını doldurmanızı sağlayan ünite, iki adet kulaklık, microusb kablo, küçük ve büyük olmak üzere 2 adet silikon çıkıyor.
Kulaklıkların kutuda kalmalarını sağlayan mıknatıslar oldukça güçlü. Ters çevirip biraz sarssanız dahi kolay kolay düşmüyor. Malzemesi bu fiyat seviyesine göre başarılı tutulmuş. General Mobile GmPods, Bluetooth 5.0 ile cihazlarınız arasındaki iletişimi sağlıyor. Telefonunuzun Bluetooth 5.0 teknolojisini desteklemesine gerek yok. Geriye uyumluluk olduğu için önceki Bluetooth versiyonlarıyla da çalışabiliyor. Bununla birlikte AAC desteğimiz de mevcut.
General Mobile GMPods teknik özellikleri
GMPods’ta 6 mm’lik sürücüler kullanılmış. 200 TL fiyat seviyesine alabileceğiniz kulaklık modellerine baktığımızda Airdots S’de 7.2 mm’lik sürücüleri, Taotronics SoundLiberty 53’te ise yine benzer şekilde 6 mm’lik sürücüleri görmekteyiz. GMPods’un kontrollerini kulaklığın arkasında bulunan yüzeyden sağlıyorsunuz. Bu alan dokunmatik. Çok düzgün çalıştığını söyleyemeyeceğim. Ama kontrol skalasa geniş. Telefonunuza hiç dokunmadan birçok işlevi yerine getirebilirsiniz. Müzik dinlerken veya video izlerken ki kulaklıktan birine, İki kez dokunursanız oynatmayı durduruyor, tekrar aynı işlemi gerçekleştirirseniz devam ettiriyor. İki saniye basılı tutarsanız da ileri veya geri sarabiliyor. Arama geldiği zaman yine aynı şekilde iki kez dokunursanız aramayı yanıtlayabiliyorsunuz. Google Asistan’a direkt kulaklık üzerinden soru sormak isterseniz de sol GmPods’a üç kere dokunuyorsunuz.
Sesi nasıl? Tatmin ediyor mu?
Ses kalitesinden iki aşamada bahsetmek istiyorum. İlk olarak, müzik dinleme deneyimimden bahsedeyim. Ben gündelik hayatta her sabah işe gelirken ve işten çıktığım zaman mutlaka müziğimi açarım. Yoluma öyle devam ederim. Sürücülerin küçük olması, müzikten aldığınız keyfi etkiliyor. Dinlediğiniz müziklerde özellikle çok enstürman kullanılıyorsa ayırt etmek zorlaşıyor. Bu durum müziğe yoğunlaşmanızı etkiliyor. Midleri çok kötü değil. Bassların vurgusu zayıf, tizler ise eğer çok tiz parçalar dinliyorsanız kulağınızı tırmalayabiliyor. Video ve oyunlarda gecikme oranlarımız çok çok düşük. İzlediğiniz videolarda ses ve video senkron problemi olmuyor. İzlediğiniz sunucunun ağız hareketlerinde kaymalar olmuyor. Oyun oynarken özellikle bahsetmem gereken bir detay var. GMPods’ta oyun modumuz var. Oyun moduna geçirdiğimizde, PUBG ile yaptığım testlerde dip sesler kulaklıktan biraz daha fazla alınabiliyor.
Peki almalı mıyız? Bu fiyata daha iyisi var mı?
Bence almamalısınız. Çünkü Google’da küçük bir araştırma ile bulabileceğiniz bir detay, kulaklığın tüm cazibelerini yok edebiliyor. General Mobile aynı Discovery model cep telefonlarında yaptıklarına benzer şekilde, QCY T5’in üretici firması Dongguan Elektronik’e gidip bu kulaklığı kendi şirketleri için üretmelerini istemiş. Kulaklık kutusunun arkasında da, zaten üreticinin belirttiğim şirket olduğu yazıyor. İnternette parça fiyatını dahi alabiliyorsunuz. QCY T5 zaten ülkemizde satılıyor ve Hepsiburada’da 150 TL gibi bir fiyata alınabiliyor. Bildiğim kadarıyla da KVK garanti kapsamında. Şimdi, 39 TL daha verip neden General Mobile alalım. Ben açıkçası QCY varken almam dostlar. Şu an 13 Ağustos’ta çekiyoruz bu videoyu. Fiyatlar değişiklik gösterirse elbette ikisinden birini tercih edebilirsiniz ama çıkış fiyatıyla kesinlikle almanızı tavsiye etmiyorum.
Videoda bahsettiğim ürün adresi: https://hwp.to/3asXcWb
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Cuma Raporu #115: Apple savaşı, Xiaomi bombaları ve dahası
Cuma Raporu #115 videomuzda; Apple savaşı, Xiaomi bombaları ve dahasını hep birlikte konuşuyoruz. Yaptığımız keyifli sohbete sizleri de bekliyoruz.
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Cuma Raporu #115 zaman çizelgesi
0:00 Giriş anonsu.
0:13 Canlı Cuma Raporu hakkında açıklama.
1:20 Huawei Mate Xs tekrar elimizde.
9:15 Fortnite, Android ve iOS uygulama mağazalarından kaldırıldı.
19:35 PUBG Mobile, 90 FPS desteği ABD’de kullanıma sunulacak.
22:30 Xiaomi, Mi 10 Ultra, K30 Ultra ve Mi TV Lux Edition tanıtıldı.
33:50 Galaxy A51 ve A71 modellerine “Üstün Gizlilik Modu”.
36:30 Apple, logosunda armut bulunan uygulamaya dava açtı.
41:30 İstanbul Bilişim internet sitesine BTK tarafından erişim engeli getirildi.
46:50 Oppo Watch ve Enco W51 Türkiye’ye geliyor.
51:10 Çıkış anonsu.
İyi seyirler…
Donanım
BLUE MİKROFONLU EFSANE KULAKLIK | Logitech G Pro X incelemesi
Logitech G Pro X incelemesi ile karşınızdayız. Gelmiş geçmiş en iyi Logitech markalı kulaklık konumunda olan G Pro X, oyun meraklıları, yayıncılar ve e-sporcular için özel olarak geliştirildi.
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BLUE MİKROFONLU EFSANE KULAKLIK | Logitech G Pro X incelemesi
G Pro X, üzerinde bulunan iki adet 50 mm’lik sürücüleri ile sanal 7.1 çevresel ses deneyimi sunmayı başarıyor. Oyun için özel olarak geliştirilmiş olsa da müzik ve sinema deneyimlerinde de oldukça tatmin edici konumda olan kulaklık, G HUB ile ekolayzır ayarı da yapmanıza olanak tanıyor.
Özellikle Blue Voice teknolojisiyle geliştirilen mikrofonu sayesinde bambaşka bir deneyim vadeden G Pro X, e-spor organizasyonlarında ve Twitch, YouTube üzerinden yapılabilen yayınlarda bir BLUE mikrofon kullanıyor gibi net ve pürüssüz ses yansıtabiliyor.
Kutu içerisinden çıkan Pro X’e özel DAC ile ses konusunda bir anda çağ atlayan G Pro X modelini 3,5 mm jak ile PC, konsol ve mobil cihazlarda da kullanmak mümkün. Modüler mikrofonunu da dilediğiniz zaman takıp çıkartabilirsiniz.
Genel olarak piyasanın en iyi oyuncu kulaklıklarından biri olan G Pro X, satın alan herkesin fazlasıyla memnun kalacağı kalite hissiyatını hem tasarımıyla hem de ses ve mikrofon kalitesiyle sunmayı başarıyor.
Genel
Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro – 600 TL farka değiyor mu?
Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro kıyaslama videomuzda, Xiaomi‘nin iki popüler telefonu karşı karşıya geliyor. İki cihaz arasında bugün neredeyse 600 TL‘ye varan bir fiyat farkı bulunuyor. Peki bu fiyat farkına değecek kadar deneyimde fark var mı?
Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro – Tasarım ve ekran farklılıkları
Mi Note 10 Lite modelinin tasarımına baktığımızda hem kavisli ekran hem de yan çerçevelerin metal olduğunu görüyoruz. Note 9 Pro modelinde ise düz bir ekran ve plastik yan çerçeveler karşımıza çıkıyor. Her iki cihazın da önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ise korunuyor. Ayrıca hoparlör performansları da oldukça benzer. Ancak kulaklık tarafında Mi Note 10 Lite modelinde 24-bit/192 kHz ses desteği, kablolu kulaklıkla müzik dinleyenler için bariz şekilde daha iyi bir deneyim sunuyor.
İki cihaz arasındaki tasarımsal bir diğer fark ise parmak izi sensöründe. Zira Mi Note 10 Lite modeline ekran altına gömülü bir durumdayken, Note 9 Pro modelinde yan tarafta. Her iki sensörün de hızı oldukça başarılı, ancak ergonomik olarak Mi Note 10 Lite’ın sensörüne ulaşmak daha kolay. O nedenle tasarım konusunda genel kazananın Mi Note 10 Lite olduğunu söyleyebiliriz.
Ekran konusunda en büyük fark panel tipinde. Zira Mi Note 10 Lite modelinde AMOLED, Redmi Note 9 Pro’da ise IPS ekran yer alıyor. Bu panel türleri arasında genellikle insanlar, verimlilik konusunda daha iyi olduğundan AMOLED tarafını daha başarılı buluuyor. O nedenle bu noktada da Mi Note 10 Lite’ın üstün olduğunu kabul edebiliriz.
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Performans sonuçları ne durumda?
Redmi Note 9 Pro, içerisindeki Snapdragon 720G işlemcisiyle Snapdragon 730G kullanan Mi Note 10 Lite’a göre küçük de olsa daha performanslı bir cihaz. Zira videomuzda yaptığımız Benchmark testleri de bunu kanıtlar nitelikte. Her iki cihazda da 64 GB veya 128 GB depolama alanı yer alırken, Redmi Note 9 Pro’da microSD kart desteği yer alırken Note 10 Lite modelinde bu destek yok.
Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro kıyaslamamızda, Ufak farklarla performans kısmında galip Note 9 Pro oluyor.
Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro kamera sonuçları
Her iki cihazda da 64 MP ana kamera ve yardımcı kameralar olarak geniş açı, makro ve derinlik bulunuyor. Ancak ana kamera Mi Note 10 Lite’da Sony IMX686 iken, Redmi Note 9 Pro‘da Samsung ISOCELL Bright GW1 olarak karşımıza çıkıyor.
Kağıt üzerinde Sony sensör daha iyi olsa da, yaptığımız kıyaslamalarda fark yaratacak bir fark göremedik. Sadece video performansında Mi Note 10 Lite modelini daha başarılı bulduk.
Pil ömründe hangisi daha iyi?
Redmi Note 9 Pro‘da 5020 mAh, Mi Note 10 Lite modelinde ise 5260 mAh pil yer alıyor. Bu seviyelerdeki batarya kapasitesi sayesinde her iki cihazın da pil ömrü gayet iyi diyebiliriz. Ancak hem 2040 mAh fark hem de AMOLED ekran sayesinde Mi Note 10 Lite modeli bir tık daha iyi.