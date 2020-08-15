Genel
Instagram, 100 milyon kullanıcının biyometrik verilerini çalmakla suçlanıyor
Facebook, son günlerde diğer şeylerin yanı sıra sık sık veri ihlali davaları ile karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz senelerde Mark Zuckerberg’un defalarca savunma yaptığı ve platformları adına ciddi ihlal kararlarının alınmasından sonra, bu sefer de Instagram ile ilgili bir skandal ile karşı karşıyayız.
İddialara göre Instagram, kullanıcıların biyometrik verileri ve silinen fotoğrafları dahil tüm gönderilerini saklamış. Ayrıca bu gönderileri depolama durumu, kullanıcıların verilerini çeşitli şekillerde kullanmaya kadar ilerlemiş. Geçtiğimiz saatlerde, ABD sınırları içerisinde bir Eyalet Mahkemesi’nde açıklanan davaya göre Instagram, 100 milyondan fazla kullanıcının biyometrik verilerini toplamış, saklamış ve kâr etmiş. Mevcut biyometrik veriler tanımının içerisine, parmak izlerinin yanı sıra, kullanıcıların yüz verileri de dahil ediliyor.
İlginizi çekebilir: Xbox Series X, Kasım ayında piyasaya sürülecek
Dava detaylarına göre, Facebook’un sahip olduğu Instagram, akıllı telefonlar aracılığıyla elde edilen yüz verilerini kullanarak kullanıcıların bir yüz şablonunu oluşturduğu iddia ediliyor. Bu yüz şablonları ise daha sonra kullanılmak için Facebook sunucularında saklanmış. Ek olarak, yüz etiketleme araçlarının, kullanıcıların izni olmaksızın Instagram üzerinde otomatik olarak çalıştığı belirtiliyor.
Sonuç olarak, Illinois gizlik yasasını ihlal eden bu durum, Facebook’a milyarlarca dolara mal olabilir. Söz konusu yasa, kullanıcıların biyometrik verilerinin izinsiz olarak toplanmasını ve saklanmasını yasaklıyor. Bu durumda şirket, 100 milyon Instagram hesabı düşünüldüğünde her bir kullanıcıya belirli bir miktar ceza ödemek zorunda bile kalabilir.
Genel
Corvette C8, GTA Online’a “Invetero Coquette D10” olarak geliyor!
2020 Corvette C8, hem Amerikan Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) hem de pandemi yüzünden sahip olunması zor olan bir araçtı. Fakat C8, GTA Online‘a Invetero Coquette D10 olarak geleceği için nefsimizi böyle köreltebileceğiz.
İlginizi çekebilir: 2021 Nissan Qashqai kamuflajlı olarak görüntülendi!
Bilindiği üzere GTA Online uzun süredir piyasada olmasına rağmen, çeşitli güncellemeler ile dikkatleri tekrar tekrar üzerine çekmeyi başarıyor. “Los Santos Summer Special” adındaki bu son güncellemedeki 15 adet yeni araçtan birisi ise Invetero Coquette D10, yani Corvette C8 olacak. Tabi ki araç direkt orijinal haliyle değil, ufak tefek detay farklılıklarıyla gelecek. Ayrıca söz konusu güncellemede F1 aracından esinlenilen Declasse DR1, Jeep Grand Cherokee, Mitsubishi Eclipse (Hızlı ve Öfkeli’deki Brian’ın yeşil Eclipse’i gibi olan) ve VW Golf gibi çok sevilen araçların da taklitleri yer alıyor.
Los Santos Summer Special güncellemesi, modifikasyon dükkanlarında yer alacak 15 adet arazi tipi, 30 adet yol tipi yeni jant setleri ve yeni lastik tasarımlarını da içeriyor.
“Koca güncelleme sırf bunları mı içeriyor yani?” fikri oluşmadan hemen devam edelim. RON Alternates Rüzgar Çiftliği‘nde Land Act Barajı‘ndaki türbinlerde bulunan, dokuz farklı yeni piste sahip yeni bir açık yarış serisi bulunuyor. Ayrıca lastik tiplerinin değiştirilebilmesi ve araç hasarı olduğundan kurallar da iyileştirildi. Örneğin bir yarışmacı yanlış yoldan gitmek veya parkuru kapatmak gibi bir harekette bulunduğu esnada diğer sürücülere “hayalet” olarak görünecek.
Ve son olarak yeni bir “Açık Yarış Oluşturucu” var. 60’tan fazla yeni yol çeşidi, padoklar ve pit alanı gibi elementler ile kendi özel pistlerinizi yaratabiliyorsunuz.
Kaynak: Carscoops
Genel
Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro – 600 TL farka değiyor mu?
Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro kıyaslama videomuzda, Xiaomi‘nin iki popüler telefonu karşı karşıya geliyor. İki cihaz arasında bugün neredeyse 600 TL‘ye varan bir fiyat farkı bulunuyor. Peki bu fiyat farkına değecek kadar deneyimde fark var mı?
Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro – Tasarım ve ekran farklılıkları
Mi Note 10 Lite modelinin tasarımına baktığımızda hem kavisli ekran hem de yan çerçevelerin metal olduğunu görüyoruz. Note 9 Pro modelinde ise düz bir ekran ve plastik yan çerçeveler karşımıza çıkıyor. Her iki cihazın da önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ise korunuyor. Ayrıca hoparlör performansları da oldukça benzer. Ancak kulaklık tarafında Mi Note 10 Lite modelinde 24-bit/192 kHz ses desteği, kablolu kulaklıkla müzik dinleyenler için bariz şekilde daha iyi bir deneyim sunuyor.
İki cihaz arasındaki tasarımsal bir diğer fark ise parmak izi sensöründe. Zira Mi Note 10 Lite modeline ekran altına gömülü bir durumdayken, Note 9 Pro modelinde yan tarafta. Her iki sensörün de hızı oldukça başarılı, ancak ergonomik olarak Mi Note 10 Lite’ın sensörüne ulaşmak daha kolay. O nedenle tasarım konusunda genel kazananın Mi Note 10 Lite olduğunu söyleyebiliriz.
Ekran konusunda en büyük fark panel tipinde. Zira Mi Note 10 Lite modelinde AMOLED, Redmi Note 9 Pro’da ise IPS ekran yer alıyor. Bu panel türleri arasında genellikle insanlar, verimlilik konusunda daha iyi olduğundan AMOLED tarafını daha başarılı buluuyor. O nedenle bu noktada da Mi Note 10 Lite’ın üstün olduğunu kabul edebiliriz.
İlginizi çekebilir: Mi Note 10 Lite inceleme
Performans sonuçları ne durumda?
Redmi Note 9 Pro, içerisindeki Snapdragon 720G işlemcisiyle Snapdragon 730G kullanan Mi Note 10 Lite’a göre küçük de olsa daha performanslı bir cihaz. Zira videomuzda yaptığımız Benchmark testleri de bunu kanıtlar nitelikte. Her iki cihazda da 64 GB veya 128 GB depolama alanı yer alırken, Redmi Note 9 Pro’da microSD kart desteği yer alırken Note 10 Lite modelinde bu destek yok.
Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro kıyaslamamızda, Ufak farklarla performans kısmında galip Note 9 Pro oluyor.
Mi Note 10 Lite vs Note 9 Pro kamera sonuçları
Her iki cihazda da 64 MP ana kamera ve yardımcı kameralar olarak geniş açı, makro ve derinlik bulunuyor. Ancak ana kamera Mi Note 10 Lite’da Sony IMX686 iken, Redmi Note 9 Pro‘da Samsung ISOCELL Bright GW1 olarak karşımıza çıkıyor.
Kağıt üzerinde Sony sensör daha iyi olsa da, yaptığımız kıyaslamalarda fark yaratacak bir fark göremedik. Sadece video performansında Mi Note 10 Lite modelini daha başarılı bulduk.
Pil ömründe hangisi daha iyi?
Redmi Note 9 Pro‘da 5020 mAh, Mi Note 10 Lite modelinde ise 5260 mAh pil yer alıyor. Bu seviyelerdeki batarya kapasitesi sayesinde her iki cihazın da pil ömrü gayet iyi diyebiliriz. Ancak hem 2040 mAh fark hem de AMOLED ekran sayesinde Mi Note 10 Lite modeli bir tık daha iyi.
Genel
2021 Nissan Qashqai kamuflajlı olarak görüntülendi!
Uzun yıllardır segmentinin ve üreticisi Nissan‘ın en çok satan modellerinden birisi olan Nissan Qashqai, 2021 model yılında yeni nesline kavuşmaya hazırlanıyor.
İlginizi çekebillir: 2021 Fiat Egea Station Cross, ağır kamuflajla görüntülendi!
Hali hazırda iyi tepkiler alan bir formülün dışına çok çıkmaması beklenen Japon üretici, işini riske atmayacak gibi görünüyor. Tabiri caizse devrimsel değil, evrimsel bir değişimle karşılaşacağız yeni nesil Qashqai’de.
Sıcak hava testleri esnasında görüntülenen kamuflajlı prototip, biraz da olsa aracın genel olarak güncel nesille benzer tasarım oranlarına sahip olacağını hissettiriyor. Yeni nesil Nissan Juke‘da olduğu gibi bu araçta da, biraz daha köşeli bir tasarım çizgisinin, markanın güncel marka yüzü ile buluşması bekleniyor.
Yeni nesil Qashqai’nin prototipinde, ön kısımda V-Motion ızgara ve yeni tasarımlı farlar kendini biraz belli ediyor. Yeni X-Trail‘da olduğu gibi iki parçalı bir far sisteminin, yeni Qashqai’de olup olmayacağı ise henüz belli değil. Arka tarafın tasarımı ise çok yabancı olmadığımız bir tasarım çizgisinde. Yatay olarak uzanmış far grubu ise kamuflaja rağmen kendini biraz belli ediyor.
Beklenen bir diğer ilginç detay ise hibrit güç aktarma sistemi. Prototip üzerindeki aerodinamik tasarımlı jantlar ile bu iddia oldukça güçleniyor. Aracın eğimli tavan çizgisi ise tasarımdaki sportifliği arttıran detaylar arasında.
Yeni Qashqai’de, yeni X-Trail’de de kullanılan CMF-C/D platformunun kullanılması bekleniyor. 48V hafif hibrit destekli, turbolu benzinli ünitelerin yer alacağı söylenen araçta, Mitsubishi‘den alınma menzil arttırcı e-Power aktarma organlarının kullanılması bekleniyor. Bu arada Avrupa‘daki Qashqai’lerde dizel motor seçeneğinin olmayabileceğine dair bir söylenti de bulunuyor
İç mekanda ise dış tasarıma göre daha radikal değişiklikler bekleniyor. Bazı dedikodular aracın kabin tasarımı, koltuk ve döşemelerde küçük bir X-Trail gibi olacağı yönünde. Gösterge paneli ve bilgi-eğlence sisteminin, en son teknolojiler ve daha büyük ekranlarla geleceği söyleniyor.
2020’nin sonlarında yeni nesil Qashqai’nin piyasaya sürülmesi planlanıyor. Fakat pandemi dolayısıyla 2021‘i bulabilmesi de bekleniyor.
Kaynak: Carscoops