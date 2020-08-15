Instagram, 100 milyon kullanıcının biyometrik verilerini çalmakla suçlanıyor

Facebook, son günlerde diğer şeylerin yanı sıra sık sık veri ihlali davaları ile karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz senelerde Mark Zuckerberg’un defalarca savunma yaptığı ve platformları adına ciddi ihlal kararlarının alınmasından sonra, bu sefer de Instagram ile ilgili bir skandal ile karşı karşıyayız.

İddialara göre Instagram, kullanıcıların biyometrik verileri ve silinen fotoğrafları dahil tüm gönderilerini saklamış. Ayrıca bu gönderileri depolama durumu, kullanıcıların verilerini çeşitli şekillerde kullanmaya kadar ilerlemiş. Geçtiğimiz saatlerde, ABD sınırları içerisinde bir Eyalet Mahkemesi’nde açıklanan davaya göre Instagram, 100 milyondan fazla kullanıcının biyometrik verilerini toplamış, saklamış ve kâr etmiş. Mevcut biyometrik veriler tanımının içerisine, parmak izlerinin yanı sıra, kullanıcıların yüz verileri de dahil ediliyor.

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Dava detaylarına göre, Facebook’un sahip olduğu Instagram, akıllı telefonlar aracılığıyla elde edilen yüz verilerini kullanarak kullanıcıların bir yüz şablonunu oluşturduğu iddia ediliyor. Bu yüz şablonları ise daha sonra kullanılmak için Facebook sunucularında saklanmış. Ek olarak, yüz etiketleme araçlarının, kullanıcıların izni olmaksızın Instagram üzerinde otomatik olarak çalıştığı belirtiliyor.

Sonuç olarak, Illinois gizlik yasasını ihlal eden bu durum, Facebook’a milyarlarca dolara mal olabilir. Söz konusu yasa, kullanıcıların biyometrik verilerinin izinsiz olarak toplanmasını ve saklanmasını yasaklıyor. Bu durumda şirket, 100 milyon Instagram hesabı düşünüldüğünde her bir kullanıcıya belirli bir miktar ceza ödemek zorunda bile kalabilir.