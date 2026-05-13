Honor, yeni nesil akıllı telefon serisini genişletmeye devam ediyor. Şirketin uygun fiyatlı ancak güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken modeli Honor 600 Lite, Türkiye’de teknoloji mağazalarında satışa sunuldu. Peki Honor 600 Lite fiyatı ne kadar?

Honor 600 Lite Türkiye’de satışa çıktı

Özellikle ince tasarımı, yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekranı ve büyük bataryasıyla dikkat çeken cihaz, orta segmentte premium deneyim sunmayı hedefliyor. Honor’un son dönemde tasarım tarafında agresif bir çizgi izlediği görülürken, 600 Lite modeli de bu yaklaşımın devamı niteliğinde görünüyor.

Honor 600 Lite, ilk bakışta ince gövdesi ve kavisli tasarımıyla dikkat çekiyor. Sadece 7.3 mm kalınlığındaki telefon, 180 gramlık ağırlığıyla elde oldukça hafif bir his bırakıyor. Cam ön ve arka yüzey ile alüminyum çerçeve birleşimi, cihazın orta segmentten çok daha premium görünmesini sağlıyor.

Telefonun ön tarafında 6.6 inç boyutunda AMOLED ekran yer alıyor. 1200 x 2600 piksel çözünürlük sunan panel, 120 Hz yenileme hızı sayesinde özellikle sosyal medya kullanımı, oyun deneyimi ve uygulama geçişlerinde akıcı bir deneyim sunuyor.

Honor burada ekran tarafında yalnızca akıcılığa değil parlaklık seviyesine de ciddi yatırım yapmış durumda. 6500 nit seviyesine kadar çıkabilen tepe parlaklığı sayesinde cihaz, yoğun güneş ışığında bile rahat bir görüntü deneyimi sunabiliyor. Ayrıca 3840Hz PWM karartma teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Performans tarafında cihazın merkezinde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7100 Elite işlemcisi yer alıyor. 6 nm üretim sürecine sahip olan işlemci; dört adet Cortex-A78 performans çekirdeği ve dört adet Cortex-A55 verimlilik çekirdeğiyle geliyor. Grafik tarafında ise Mali-G610 MC2 GPU kullanılıyor.

Bu donanım yapısı özellikle günlük kullanım, sosyal medya, video tüketimi ve orta-üst seviyede mobil oyun deneyimi için yeterli bir performans sunuyor. Honor ayrıca cihazı 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle sunarken, depolama tarafında 128 GB ve 256 GB alternatiflerine yer veriyor.

Kamera tarafında ise cihazın arkasında 108 megapiksellik ana kamera bulunuyor. Büyük sensör yapısı sayesinde detay seviyesini artıran kamera, HDR ve panorama desteğiyle geliyor. Telefonda ayrıca 5 megapiksellik ultra geniş açı kamera da yer alıyor.

Ön tarafta ise 16 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Hem ön hem arka kamerada 1080p video kayıt desteği sunuluyor.

Honor 600 Lite’ın en dikkat çekici yönlerinden biri de batarya kapasitesi. 6520 mAh büyüklüğündeki pil, özellikle yoğun kullanımda uzun ekran süreleri sunmayı hedefliyor. 45W hızlı şarj desteği sayesinde cihaz kısa sürede yüksek doluluk seviyelerine ulaşabiliyor. Ayrıca 6W ters kablolu şarj desteği sayesinde farklı aksesuarları şarj etmek de mümkün hale geliyor.

Cihazda ekran altı optik parmak izi okuyucu, stereo hoparlör sistemi, Bluetooth 6.0 ve Wi-Fi 5 desteği de bulunuyor. IP66 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunması da önemli detaylardan biri.

Honor 600 Lite teknik özellikleri

6.6 inç AMOLED ekran

1200 x 2600 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

3840Hz PWM karartma teknolojisi

6500 nit maksimum parlaklık

MediaTek Dimensity 7100 Elite işlemci

Mali-G610 MC2 GPU

8 GB / 12 GB RAM seçenekleri

128 GB / 256 GB depolama seçenekleri

108 MP ana kamera

5 MP ultra geniş açı kamera

16 MP ön kamera

1080p video kayıt desteği

6520 mAh batarya

45W hızlı şarj

6W ters kablolu şarj

Wi-Fi 5 desteği

Bluetooth 6.0

Stereo hoparlör sistemi

Ekran altı optik parmak izi okuyucu

IP66 dayanıklılık sertifikası

Android 16 tabanlı MagicOS 10

6 büyük Android güncelleme desteği

Honor 600 Lite Türkiye fiyatı

Honor 600 Lite (8 GB RAM + 256 GB): 35.999 TL

Honor 600 Lite, özellikle büyük bataryası, yüksek parlaklıklı AMOLED ekranı ve ince tasarımıyla orta segment Android rekabetinde dikkat çeken modellerden biri olmaya aday görünüyor.