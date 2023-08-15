Bir süredir akıllı telefon tanıtımı yapmayan General Mobile, bugün dillere destan bir tanıtımla iki yeni modelini duyurdu. Tanıtımın yıldızlarından biri olan General Mobile GM 24 Pro, güçlü teknik özellikleri ve şık tasarımıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor. İşte General Mobile’ın yeni canavarının sahip olduğu her şey!

120Hz AMOLED Ekran ile GM 24 Pro Kullanıcısını Büyüleyecek!

GM 24 Pro’nun en önemli özelliği, şüphesiz ekranı olmuş. 6.7 inç büyüklükteki ortaya konumlandırılmış nokta çenteğe sahip olan bu AMOLED ekran, yüzde 94.6 ekran-kasa oranı ile incecik çerçevelere sahip. Büyüleyici bir görsel deneyim sunan bu ekranın alameti farikası ise 120 Hz tazeleme hız olmuş.

Bu ekran akıcı ve canlı renklerle dolu bir ekran deneyimi sunarken, Gorilla Glass 5 koruması sayesinde dayanıklılık da göz ardı edilmemiş. Full HD+ çözünürlük sunan bu ekranın diğer bir can alıcı özelliği ise 950 nit parlaklık sunması. Giriş-orta seviyede yer alan bir cihaz için bu ekran gerçekten mükemmel.

GM 24 Pro’nun donanımı da etkileyici diyebiliriz. Yeni canavarın kalbinde MediaTek Helio G99 işlemci bulunuyor. Oyuncular için özel optimize edilen Helio G99 işlemciye Mali-G57 grafik işlem birimi eşlik ediyor. Güçlü işlem ve grafik birimi, 120Hz ekran tazeleme hızıyla birleşince bu model oyun tutkunlarının kalbini çalıyor.

Ayrıca 16GB RAM ile güçlendirilen cihaz, hızlı ve akıcı bir performans vaat ederken, 8GB sanal RAM eklemesi ile daha çok RAM’e sahip olabiliyorsunuz. Bununla birlikte, cihazda yer alan 256 GB dahili depolama alanı, fotoğraflarınız ve diğer tüm medya dosyalarınız için ihtiyacınız olandan bile çok alan sunuyor.

Cihazın ön tarafında, 16MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Ancak gerçek sürprizler arka tarafta saklı. 108MP çözünürlüğündeki ana kamera, AI Süper Piksel yapay zeka desteğiyle daha etkileyici fotoğraflar çekmeyi vadediyor. Geniş f/1.8 diyafram açıklığı sayesinde düşük ışık koşullarında bile yüksek kalitede görüntüler elde etmek mümkün.

General Mobile GM 24 Pro, sadece 7.96 mm kalınlığıyla ince ve hafif bir deneyim vaat ediyor. Cam arka yüzeyi ve üç adet arka kamera ile şık bir tasarıma sahip olan telefonu gören bir daha bakıyor. Yan tarafta ses ve güç düğmeleri tek bir tarafa toplanmışken, alt kısımda hoparlör, şarj girişi ve 3.5 mm kulaklık jakı gibi önemli bağlantı özellikleri de unutulmamış. Cihazda NFC desteği ve 33W hızlı şarj olduğunu da söyleyelim.

General Mobile, segmenti için oldukça güçlü özelliklerle donattığı GM 24 Pro’nun satış fiyatını ise 10.299 TL olarak açıkladı. Önceki GM modelleri gibi bu telefonu da 12 taksitle alma imkanına sahip olacaksınız.

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