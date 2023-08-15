General Mobile’ın merakla beklenen yeni telefonu bugün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. General Mobile GM Phoneix 5G olarak isimlendirilen bu model üst segment telefonlara kafa tutacak düzeyde. Gelin bu telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Telefonda bizleri 6.78 inç büyüklüğünde 120 Hz tazelemeli FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden alan telefonda 8 GB fiziki RAM bulunuyor. Yazılımsal olarak bu RAM’e 8 GB daha ilave edilebiliyor. Depolama tarafında 256 GB depolama ile gelen telefon kamerası ile de dikkat çekiyor.

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Telefonun arkasında 50 Megapiksel çözünürlüğünde dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Kutusundan 66W hızlı şarj destekli 4.700 mAh kapasiteli batarya ile çıkan bu canavar 16.499 TL gibi oldukça uygun bir fiyattan satışa sunulacak.

Kutusundan Android 13 işletim sistemi ile çıkacak olan telefonda ekran altı parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Ön tarafta ise bizleri 16 Megapiksel çözünürlüğünde AI yani yapay zeka destekli bir de ön kamera karşılıyor.