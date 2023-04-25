General Mobile’ın yeni telefon modeli General Mobile GM 23, güçlü performans ve şık tasarımı ile karşımıza çıktı. Segmentine göre oldukça uygun fiyata satılacak olan bu telefonun özelliklerine gelin yakından bakalım.

Genişletilmiş RAM özelliği ile GM 23, 8GB’a kadar RAM ve 128GB dahili hafıza ile tüm uygulamalarınızı hızlı bir şekilde çalıştırabiliyor. Ayrıca yüksek performanslı MediaTek Helio G37 işlemcisi ile yoğun grafik işleme ve çoklu görevde sorunsuz performans sağlıyor. MediaTek HyperEngine 2.0 teknolojisi sayesinde GM 23, düşük güç tüketimi ile kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor.

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GM 23’ün 50MP kamerası, 4’ü 1 arada piksel gruplama teknolojisi ile düşük ışık koşullarında bile mükemmel renk doğruluğu ve yüksek kaliteli görüntüler sağlayacak şekilde tasarlanmış. GM 23’ün alan derinliği özelliği, kullanıcılara daha net ve derinlemesine bir portre fotoğrafçılığı deneyimi sunuyor ve geliştirilmiş gece modu, düşük ışıkta bile en iyi fotoğrafları çekmenizi sağlıyor.

Doğanın büyüleyici güzelliğinden ilham alan GM 23, renkleri ve ipeksi pürüzsüz cam arka kapağı ile ilk dokunuşta sizi etkisi altına alacak. 6,52 inç HD+ geniş ekranı ve 90Hz ekran yenileme hızı ile GM 23, akıcı bir deneyim sunuyor. Üstelik 5000mAh bataryası tek şarjla saatlerce kullanmanızı sağlayarak uzun bir kullanım süresi vaat ediyor. General Mobile GM 23, generalmobile.com‘da 5.199 TL’ye ön siparişe açıldı. Bu fiyata bu telefonun yok satacağını söyleyebiliriz.