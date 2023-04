Türkiye’nin yerli akıllı mobil ürünler geliştiren öncü markası General Mobile, ebeveynlerin çocuklarıyla kesintisiz ve güvenli iletişim kurmasını sağlayan akıllı çocuk saati GM Buddy ürününü kullanıcıların beğenisine sundu. HD kalitede görüntülü görüşme ve anlık konum takibi yapabilmesi ile ebeveynlerin her zaman çocuklarının yanında olmasını sağlayan GM Buddy, suya dayanıklı ve eğlenceli tasarımıyla fark yaratıyor.

GM Buddy’nin “Sınırlandırılmış Alan” özelliği, çocuğunuzu gerçek zamanlı takip edebilmenizi sağlarken, çocuğunuz belirlediğiniz güvenli alana girdiğinde veya çıktığında telefonunuza gönderdiği bildirimle anında haberdar olmanızı sağlıyor.

HD kamera kalitesi ile çocuğunuzla her zaman her yerden görüntülü görüşme yapabilmenin yanında 4G bağlantı teknolojisi ile sesli arama da yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda SOS arama özelliği sayesinde acil durumlarda çocuğunuz size hızla ulaşabiliyor. GM Buddy sayesinde çocuğunuz anlık olarak ses kaydı gönderebiliyor ve duygularını emojilerle anlatabiliyor. Hatta paylaştığı fotoğraflar sayesinde her anına tanıklık edebilirsiniz.

GM Buddy üzerinden çocuklar, yakınlarındaki GM Buddy kullanan arkadaşlarını bulup listelerine ekleyebilirler. Ebeveynler GM Buddy mobil uygulaması üzerinden çocuklarının arkadaş listesini yönetebilir ve yalnızca güvendikleri kişilerin çocuklarına ulaşmasına izin verebilirler.

Ders esnasında akıllı saat özelliklerini devre dışı bırakan sınıf modu özelliği sayesinde çocuğunuzun derslerine tam konsantre olmasını sağlayabilirsiniz. GM Buddy’nin bu özelliğini mobil uygulama üzerinden ayarlayarak belirli saatlerde aktif hale gelmesi için önceden kurabilirsiniz.

Çocuğunuzun güvenliği ve rahatı göz önünde bulundurularak tasarlanan GM Buddy’nin silikon kordonu güvenli, hijyenik ve kolay temizlenebilir olduğu için çocuğunuzun sağlığını koruyor. Aynı zamanda IP67 sertifikasıyla da suya ve toza karşı dayanıklı olan GM Buddy akıllı çocuk saatini hem IOS hem de Android işletim sistemi ile uyumlu mobil uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. GM Buddy 2.699 TL’lik fiyatıyla burada ön siparişe açıldı.