Basın Bülteni
General Mobile, Foxconn İle İş Birliğine Gidiyor!
Yerli akıllı telefon markalarımızdan General Mobile, merkezi Tayvan’da bulunan ve Apple da dahil olmak üzere birçok firmaya tedarik sağlayan ve dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden olan Foxconn ile stratejik ODM tedarikçi iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği ile General Mobile, tüm dünyada geniş bant çözümlerini yüksek hızlı veri iletim teknolojisiyle sunacak. Özellikle, 5G ve Wi-Fi 6 çözümlerini Mesh teknolojisi ile bir araya getiren ürünlere odaklanan General Mobile, yüksek hız ve geniş kapsama alanı sunan ürünleri donanım ve yazılım uyumu ile geliştirerek kurumsal müşterilerine sunacak.
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General Mobile’dan büyük hamle
Türkiye’nin teknoloji markası olarak gelişen teknolojileri ve pazarları sürekli takip ettiklerini ve fırsatlara göre stratejik inisiyatifleri belirlediklerini söyleyen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman; “Gelecek nesil şebeke ve yüksek hızlı bağlantı teknolojileri rekabeti yeniden belirleyen unsurlar olacak. Özellikle pandemi süreci ile hızlı ve kaliteli internete olan ihtiyacın daha net ortaya çıktığını ve süreci hızlandırdığını düşünüyoruz. 2026 yılına kadar 8,8 milyar dolar olması beklenen global fiber pazarda, geniş bant ürünlerimiz ile ilk etapta başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Günay Asya pazarlarına odaklanacağız.”
Ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle yeni pazarlara girmeye devam edeceğiz diyen Sebahattin Yaman sözlerine şunları ekledi; “Bu bağlamda, dünyanın elektronik üreticisi devi stratejik ODM iş ortağımız Foxconn ile Tayvan ve Türkiye’deki AR-GE merkezlerimizde geliştireceğimiz genişbant ürünlerimizi, Türkiye’deki son teknoloji üretim tesisimizde üreterek, General Mobile’ın, ülke ekonomimize sağladığı katkıyı artırmayı hedefliyoruz.”
General Mobile 2022 genişbant yol haritasını 4-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan sanal etkinlik ile operatörlere tanıtacak.
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