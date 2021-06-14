Akıllı Telefonlar
General Mobile’ın en iyisi hangisi? | GM9 Pro vs GM21 Pro
General Mobile denilince aklımıza ilk gelen telefonlardan birisi GM9 Pro. Çünkü General Mobile tarafında en çok sevilen modellerin başında kuşkusuz GM9 Pro geliyor. Biz de bu en sevilen telefonu GM’nin çiçeği burnunda telefonu GM21 Pro ile kıyasladık.
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General Mobile 2021 model akıllı telefonlarını duyurdu. Bu 2021 model aile üç telefondan oluşuyor; GM21, GM21 Plus, GM21 Pro. Takdir edebileceğiniz gibi bu ailenin en güçlüsü GM21 Pro. General Mobile bu telefonuyla orta seviyede etkili olmak istediği çok net. Bu yüzden de sunduğu teknik özellikler konusunda da aynı seviyede olan rakipleriyle yarışması çok doğal.
Ancak videomuzda söz konusu olan iki telefon da General Mobile markası altında olan telefonlar. Bir tarafta General Mobile’ın en sevileni GM 9 Pro bir yanda da 2021 GM ailesinin en güçlüsü GM21 Pro. General Mobile’ın belki de en çok satan ve zamanında çok satılıp General Mobile isminin daha fazla duyulmasına yardımcı olan GM 9 Pro sunduğu özellikler bakımından da doyurucu özelliklere sahipti. AMOLED ekran, stereo hoparlör, 3800mAh büyülüğünde pil ve 15W’lık hızlı şarj bunlardan birkaçı.
Ancak yeni çıkan GM21 içerisindeki MediaTek Helio G90 işlemcisi 6GB RAM ve 128GB hafızası ile performans konusunda kullanıcılara göz kırpıyor. 6.67 inçlik görece büyük sayılan ekranı sayesinde içerikler de o derece keyifli hale geliyor. GM9 Pro da bulunan AMOLED ekrandan sonra GM21 Pro ekranının büyüklüğü iyi gelse de IPS LCD olması bir tık üzüyor dersek yanlış olmaz. Renkler konusunda GM9 Pro daha kontrastlı görüntüler verirken GM21 Pro gerçeğe daha yakın sonuçlar veriyor. Ancak iş siyahları ekrana vermeye gelince GM9 Pro farkını ortaya koyuyor. AMOLED olması sebebiyle siyah ekranda ledleri çalıştırmayarak ekrana tam siyah görüntüler verebiliyor.
General Mobile GM9 Pro kamera konusunda zamanın en iyi kameralarında birisiydi. Hatta GM9 Pro, bağımsız test kuruluşlarından dxOmark’ta teste girip 90 puan almayı başarmıştı. Ancak karşısında yeni jenerasyon bir telefon bulunuyor ve GM21 Pro kamera tarafında GM9 Pro’dan çok daha iyi sonuçlar çıkarıyor. GM’nin en sevilen telefonu GM9 Pro’dan daha üstte bir performans sergilemesi beklenen bir sonuç olsa da GM’nin bu şekilde kamera tarafında gelişme göstermesi iyi bir hareket olmuş.
Pil tarafında ise fark daha da açılıyor. GM21 Pro 5000mAh pili ile GM9 Pro’un 3800mAh büyüklüğündeki pilden çok daha iyi gidiyor. Fiziksel farkının gerçek kullanımına da bu derece somut olarak fark ettiğini de görebiliyorsunuz. Ancak ortak oldukları bir nokta var ki o da şarj olma hızları. 15W hızlı şarj destekli bu iki telefondan kötü olanı tabiki de GM21 Pro oluyor. 5000mAh büyülüğündeki pili doldurmak yaklaşık 2 saat sürüyor. Yeni nesil bir telefonda en azından 30W ve üstü değerler olması gerekirdi diye düşünüyoruz. Zamanında GM9 Pro da 15W hızlı şarj aleti için yeterli gözükse de günümüzde maalesef ki yeterli değil.
General Mobile’ın kanayan yarası güncelleme konusudur. GM9 Pro çıktığı zamanlarda Android One projesi içerisinde bulunan bir telefondu. Google tarafında verilen güncellemelerinin ilk olarak Google telefonları ve Android One projesi kapsamında olan telefonlara geleceği sözü vardı ancak bu sözü General Mobile tutamadı. Hal böyle olunca da Android 8.1 ile çıkan GM9 Pro, Andorid 9 aldıktan sonra yüzüstü bırakıldı. Bu hareketi sonrasında kullanıcılar tarafından tepki çeken GM, Android One projesinden ayrıldı. Şimdi ise GM21 Pro Andorid 11 ile satışa sunuldu ve kendi arayüzünü kullanıyor. İleriki dönemde de General Mobile markasının GM21 ailesine ne derece destek vereceği, hangi sürüme kadar güncellemeleri düzenli olarak sunacağı ise merak konusu. Umarız General Mobile bu konuda daha hassas ve istekli olur ve kazandığı kötü intibahı geri kazanır.
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Akıllı Telefonlar
2021’de Meizu 16Th Kullanmak! | Eren’in HWP ile tanışma hikayesi
2021’de Kullanmak serimizin bu seferki konuğu Meizu 16Th oldu. Eren’in HWP ile tanışmasına vesile olan bu telefon 2021 yılında hala hala kullanılabiliyor mu ona yakından bakyoruz.
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Meizu, Türkiye’deki faaliyetlerine son vermesiyle birlikte pazar payı da oldukça düşen bir marka olarak karşımızda bulunuyor. Türkiye’de faaliyet gösterdiği sırada orta seviyedeki satışları ile insanlar tarafından tercih edilmekle birlikte markayı seven kişi sayısıda azımsanmayacak kadar vardı. Meizu, Meizu 16Th modeli ile üst segment, premium veya amiral gemisi sınıf dediğimiz sınıfta bulunan telefonu Türkiye’de tam bir fiyat performans canavarı olarak nitelendiriliyordu. Nitekim öyle olduğunu da söyleyebiliriz.
Özelliklerine göz attığımızda zamanın bir amiral telefonıunda bulunması gereken bütün özellikleri barındıran Meizu 16Th eksik kaldığı yönleriyle de tepki toplamıştı. Hala da bu tepkiyi çekmeye devam ediyor. Andorid güncellemelerini telefonlarına verme konusunda cimri olan Meizu, arayüzü olan Flyme OS’a daha çok yatırım yapıyor. Eğer Android güncellemelerini zamanında tam ve eksiksiz bir şekilde vermiş olsaydı eğer Türkiye’de hala etkin bir rol oynayan marka ve pazar payında söz sahibi olabilecek potansiyeli vardı.
Şimdi ise faaliyetlerine Çin’de devam eden Meizu, bize bıraktığı bu güzel amiral gemisi telefonu Meizu 16Th ile hafızalarımza kazınmış durumda. HWP sayesinde Meizu 16Th modelini satın alan birçok kullanıcı da zamanında olmuştu. Bakalım 2021 yılında da aynı heyecan ve duyguları bizlere yaşatıyor mu?
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Akıllı Telefonlar
Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE’nin tüm özellikleri ortaya çıktı!
Honor’un 16 Haziran’da tanıtacağı yeni modeleri Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE‘nin tüm özellikleri ortaya çıktı. İşte Honor 50 Serisinin tüm detayları.
Honor tarafından tanıtılacak olan yeni akıllı telefon modelleri Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE‘nin özellikleri tanıtıma kısa bir süre kala ortaya çıktı. Honor’un yeni akıllı telefon modelleri 16 Haziran‘da yapılacak olan tanıtıma kalmadan tüm detaylarını ortaya döktü. Geçtiğimiz günlerde tasarımları ile karşımıza çıkan ve görünüşleri ile dikkatleri üzerinde çeken Honor 50 modelleri şimdi hemen hemen tüm detayları ile karşımızda. Şimdi gelin Honor 50 modelerinin tüm özelliklerine göz atalım.
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Honor 50!
16 Haziran 2021 tarihinde resmi lansman ile tanıtılacak olan Honor 50 modelleri hakkında tüm bilgiler geldi diyebiliriz. İlk olarak Honor 50 modeline göz atacak olursak, bu cihazda 6.57 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran bizleri karşılıyor. Performansını Snapdragon 778G yonga setinden alan cihazın RAM bellekleri tarafında herhangi bir bilgi yer almıyor.
Kamera tarafında bizleri 108MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera grubu ile karşılayan Honor 50, ön tarafında 32MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. 66W hızlı şarj destekli 4300mAh‘lik bir pil ile gelen cihaz toplam 175g ağırlığa sahip. Ayrıca Android 11 işletim sistemi ile çalışıyor.
Honor 50 Pro!
Honor 50 Pro modeilne baktığımızda ise bizleri bu sefer 6.72 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. FHD+ çözünürlük sunan bu OLED ekran, üzerinde 32MP + 12MP olmak üzere çift ön kamera taşıyor. Arka tarafında Honor 50 ile aynı kamera grubunu taşıyan cihaz, performans tarafında da yine Honor 50 ile aynı olan Snapdragon 778G yonga setinden güç alıyor. 4000mAh‘lik 100W hızlı şarj destekli bir pil ile gelen Honor 50 Pro, Android 11 işletim sistemine ve toplamda 187g ağırlığa sahip.
Honor 50 SE!
Serisinin son modeli Honor 50 SE‘ye göz attığımızda ise 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran kullanıldığını görüyoruz. Yine FHD+ çözünürlük sunan bu cihaz, diğer modellerden farklı olarak LCD ekran ile geliyor. MediaTek Dimensity 900 yonga setinden güç alan Honor 50 SE, arka tarafında 100MP + 8MP + 2MP olmak üzere üçlü kamera grubunu taşıyor. Ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, yine diğer modeller gibi Android 11 işletim sistemine sahip. 66W hızlı şarj destekli 4000mAh‘lik bir batarya ile gelen Honor 50 SE, toplam 191g ağırlığında diyebiliriz.
Genel olarak baktığımızda Honor 50 Serisi ile ilgili gelen bilgiler bu şekildeydi. Görünüşe göre Honor 50 modelleri özellikleri ile farklı segmentteki birçok modele rakip olacaklar. Özellikle daha uygun özellikler sunan Honor 50 SE‘nin satışa sunulduktan sonra dikkat çekeceğini düşünüyoruz.
Sizce Honor 50 modellerinin özellikleri yeterli mi? Honor 50 modelleri içerisinden birine sahip olacak olsanız hangisini seçerdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
2021 İlk Çeyreğinde Satışlarda Birincilik Samsung’un!
Küresel akıllı telefon pazarı, 2021’in ilk çeyreğinde yıllık bazda %20 büyüdü ve Samsung, 2020’nin 4. çeyreğinde birinciliği Apple’a kaybettikten sonra ilk sırayı geri aldı. Bu sonuçlara göre, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki düşük seviyede kalan iPhone sevkiyatları Samsung’un yükselişine neden oldu. Pazar araştırma şirketi olan Counterpoint Research tarafından yeni bir Infographic araştırma sonuçları ortaya koyuyor.
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Şirketin yaptığı araştırmaya göre küresel akıllı telefon sevkiyatları, 2020’nin 4. çeyreğine kıyasla %10 azaldı, ancak yıllık bazda %20 arttı. 2021 yılının ilk çeyreğinde, küresel pazarda yaklaşık 355 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. Samsung %22 ile en büyük küresel pazar payına sahip ve Samsung’u sırasıyla pazarın %17 pazar payıyla Apple, %14 pazar payıyla Xiaomi ve pazarın %11’ini de elinde bulunduran Oppo izledi.
Samsung, Avrupa, Latin Amerika , Orta Doğu ve Afrika’daki rakiplerine liderlik ediyor. Apple, yerini kaybetmesine rağmen Kuzey Amerika’da pazarın %55’ini ele geçirerek pazarın lideri konumuna geldi. Ayrıca Apple’ı %28 pazar payı ile Samsung takip ediyor. Apple ve Samsung, her birinin %12 pazar payına sahip olduğu ve Xiaomi, Oppo ve Vivo’nun gerisinde kaldığı Asya’da ise eşit düzeyde devam ediyor.
Ancak Samsung, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika’da rakiplerine öncülük etti. Şirket, ilk çeyrek sevkiyatları açısından Avrupa akıllı telefon pazarının %37’sini ele geçirirken, Apple ve Xiaomi sırasıyla %24 ve %19 pazar payına sahip oldu. Latin Amerika’da Samsung %42’lik bir paya sahip oldu ve arkasından Motorola %22 ve Xiaomi %8’le ‘lik bir pazar payı sahibi oldu. Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ise Samsung, pazarın %26’sını elinde bulundurarak liderliğini sürdürdü.
Counterpoint Research ayrıca, Samsung’un en büyük dördüncü OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) olduğu küresel özellikli telefon pazarı hakkında birkaç ilginç gerçeği de ortaya çıkardı. Küresel sevkiyatlar yıllık %19 ve çeyreklik olarakta %15 azaldı. Hindistan dünyadaki en büyük telefon pazarı olmaya devam ediyor ve Samsung ilk çeyrekte Hindistan pazarının da %19’unu elinde bulunduruyor.
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