OPPO A96 modeli, 5000mAh pil kapasitesi ve TUV Sertifikalı 33W SUPERVOOC hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekerken, 6,59 inç ve 90Hz Zengin Renkli Delikli Ekran özellikleri ile gençlerin elinden düşürmeyeceği bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor.

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Daha akıcı ekran

OPPO A96, %90,8 ekran gövde oranına ve 1080×2412 FHD çözünürlüğe sahip 6,59 inç 90Hz Zengin Renkli Delikli Ekranla geliyor. Akıllı telefonun sahip olduğu Yapay Zeka Göz Konforu özelliği parlak veya loş ortamlarda ekran görünürlüğünü iyileştiriyor. Ekran kilidini daha hızlı açmak için parmak izi sensörünü akıllı telefonun yan kısmında sunan OPPO A96, daha ince, daha kaliteli bir tasarım ve hissiyat için 3 Boyutlu İnce Çerçeve tasarımını kullanıyor.

5000mAh pil kapasitesi

OPPO A96’nın 5000mAh pil kapasitesi, gençlerin bağlantıda kalması için gereken gücü sağlıyor. 15 saate kadar WhatsApp’ta mesajlaşma imkanı tanıyan pil, 33W SUPERVOOC hızlı şarj ile 30 dakikada %55 doluyor. OPPO A96, pil kullanım verimliliğini artıran Süper Güç Tasarruf Modu ve Optimize Edilmiş Gece Şarjı özellikleriyle birlikte geliyor. Optimize Edilmiş Gece Şarjı özelliği akıllı telefonun yapay zeka yeteneklerinden güç alarak kullanıcının uyku düzenini öğreniyor ve gece boyunca bölümlere ayrılmış bir şarj planı yapılmasını sağlıyor.

Verimli bir işlemci

Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G Mobil Platformla desteklenen A96’nın 6GB bellek ve 128GB depolama alanıyla akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Orijinal bellek, OPPO’nun Bellek Genişletme özelliğiyle birlikte kullanıldığında 5 GB artırılabiliyor. SD kartlarla sağlanabilen ekstra depolamayla daha fazla fotoğraf ve video saklamak mümkün oluyor.

Çağrıların ve eğlencenin merkezinde harika bir ses deneyimi yer alıyor. A96‘nın çift hoparlörü ve mikrofonu, ortam gürültüsünü azaltırken yüksek bir stereo ses sunuyor. Üstün kaliteli Dirac HD ses teknolojisi ise izleme deneyimini daha sürükleyici kılıyor.

Çift kamera sistemi

OPPO A96’nın arkada bulunan ikili kamera kurulumunda 50MP Ana Kamera ve 2MP Bokeh Kamera bulunuyor. Bu kurulum, kullanıcıların hassas ve doğal bokeh efektleriyle fotoğraf çekmesi için Portre Modunu kullanmasını sağlıyor. Bunun yanında arka kamera, 5x dijital yakınlaştırmayı ve 20 adede kadar seri çekimi destekliyor. 16MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip A96’da Yapay Zeka Doğal Rötuş gibi özellikler, kullanıcının doğal yüz özelliklerini korurken kusurların giderilmesini sağlıyor. Ayrıca, 360° Dolgu Işığı özelliği sayesinde, portre çekimleri, loş ortamlarda daha parlak ve net sonuçlar veriyor.

ColorOS 11.1 akıcı deneyim

ColorOS 11.1, A96’nın tüm kullanıcı deneyimini zahmetsiz hale getiriyor. Örneğin, System Booster ve Link Boost 2.0 gibi sistem optimizasyonu yapan yazılımlar, üst düzey sistem performansı ve sorunsuz bağlantı sağlıyor. Maddeli Ekran Mesajları ise gençler oyun oynarken çağrı veya bildirimlerden kaynaklanan kesintileri en aza indiriyor. Bu çözümle, mesaj bilgileri ekrandan kayan pencereler olarak görünüyor. ColorOS’ta temel olarak sunulan gizlilik özelliklerinden Özel Kasa ve Uygulama Kilidi, gençlere özel bilgilerini ve uygulamalarını güvende tutma imkanı tanıyor. Bildirimlerin Gözetlenmesini Engelleme özelliği ise ön kameraya, yakındaki herkesi algılama yeteneği kazandırıyor ve bildirim içeriklerini gizleyerek kullanıcıya ait bilgileri akıllı bir yolla koruyor. Gençlerin ekranı yukarı ve aşağı kaydırmak gibi görevleri dokunmadan gerçekleştirmesine olanak tanıyan Temassız Kontrol özelliği de OPPO A96’da bulunuyor.