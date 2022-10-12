OPPO ülkemizdeki yerli üretimine hız kesmeden devam ediyor. OPPO’nun orta seviyede konumlandırdığı A serisinin yeni üyesi A96 modeline bu videoda yakından bakıyoruz.

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Tasarım kısmında OPPO A96 164.4 x 75.7 x 8.4 mm boyutlarına sahipken 191 gram ağırlığında. IP54 Sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık gösterebiliyor. Günbatımı Mavisi, Yıldızlı Siyah olmak üzere iki farklı renkle tercih edilebiliyor.

6.59 inç boyutundaki bu ekran 1080 x 2412 FHD+ çözünürlük sağlayabiliyor. IPS LCD ekranı 90Hz tazeleme sunarken 480 nit normal, 600 nit maksimum parlaklık seviyesine çıkabiliyor. 401 ppi piksel yoğunluğuyla keskin görüntüler gösterebilen OPPO A96 %84 ekran gövde oranına sahip.

İşin güç tarafında ise Snapdragon 680 işlemcini kullanan OPPO A96, grafik birimi tarafında ise Adreno 610 GPU’dan destek alıyor. 6GB RAM/128GB depolaması bulunan telefon 256GB’ye kadar MicroSD Kart desteğine sahip. Kutudan Android 11 ve ColorOS 11.1 ile çıkışını yapsa da gelen güncelleme ile Android 12, ColorOS 12.1 sürümlerine yükseliyor.

OPPO A96 arka tarafta ikili bir kamera dizilimine sahip. 50 MP, f/1.8, ana kamerası ve

2 MP, f/2.4, derinlik algılayıcı kamerası ile gün ışığı ya da iyi aydınlatılmış ortamlarda başarılı performans sergiliyor. En yüksek değerde [email protected] videolar çekebilen kamerada optik imaj sabitleyici (OIS) bulunmuyor. Ön taraftaki kamerası ise 16 MP, f/2.0 değerinde. Arka kamerada olduğu gibi iyi aydınlatılan ortamlarda tatmin edici fotoğraflar çekerken, ışığın az olduğu alanlarda kumlanmalar oluşturabiliyor. En yüksek değer olarak [email protected] videolar çekim yapabiliyor.

OPPO A serisinin en üst versiyonu A96’da stereo hoparlör bulunuyor. Böylece kendi segmentindeki kimi telefonlardan ek bir özelliğiyle ayrışıyor. Kulaklık girişi de bulunan telefonda kendi kablolu kulaklığınızı kullanarak müzik veya FM Radyo’da dinleyebiliyorsunuz.

OPPO A96’da 5000 mAh boyutunda bir batarya bulunuyor. Verimli işlemcisiyle beraber iki güne varan batarya ömrü sunan telefon 33W hızlı şarjı da destekliyor. Ancak kutu içerisinden şarj aleti çıkmazken sadece kablosu bulunuyor.

Ağ bağlantılarına bakacak olursak A96, WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantılarına sahip. En güncel bağlantı teknolojileri olmasa da sorunsuz bir bağlantı deneyimi sunabiliyor. A serisinin yeni üyesi A96 güncel olarak 7100 TL fiyatla tüketicilerle buluşuyor. Peki siz OPPO A96 hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutamayın.

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