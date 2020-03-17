Gençlerin gözünden Samsung Galaxy A71 incelemesi

Bugünkü videomuzda, Samsung’un orta segmentte konumlandırmış olduğu Samsung Galaxy A71 modelini inceliyoruz. Bakalım, firmanın orta-segment ailesinin yen ferdi neler sunabiliyor?

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Samsung Galaxy A71 teknik özellikleri

Bildiğiniz gibi, özellikle son zamanlarda firmalar orta segmentte konumlandırdıkları cihazları üst segment özelliklere sahip olarak tasarlıyorlar.

Özellikle yüksek segment içerisinde yer alan Samsung Galaxy Note 10’un tasarımına benzer şekilde karşımıza çıkan A71 cihazı 6.7 inç Super Amoled Plus ekran teknolojisine sahip panelle geliyor.

Bu panel 393 ppi değerinde inç başına düşen piksel değeri içeriyor. Özellikle Çinli rakiplerindeki alternatiflerine oranla daha canlı ve renkli bir görüntü kalitesini sunan cihazımız Full Hd+ çözünürlük sunabiliyor.

Telefonu alacaklar için dikkat çekici özelliklerden biri de telefonumuzdaki SIM tepsisi içerisinde hibrit olmayan bir teknolojinin kullanılmış olması. İsterseniz iki SIM yuvası ve SDCard’ı aynı anda kullanabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy A71 arayüz performansı ve OneUI 2.0

Galaxy A71’de bildiğiniz üzere, Android 10 tabanlı OneUI 2.0 arayüzü kullanılıyor. Bu arayüz, UFS 2.1 veri aktarım teknolojisinin de vermiş olduğu hız dâhinde içerisine 50+ uygulama da ekleseniz performans düşüşü yaşatmıyor. Bununla birlikte 128 GB depolaması ve 8 GB RAM’in cihazda konumlandırılması da buna izin veriyor.

Cihazın oyun performansı nasıl? Snapdragon 730 hala yeterli mi?

A serisinin şu an için en donanımlı modeli olan A71’de Samsung’un Avrupa ülkelerinde kendi üretmiş olduğu Exynos işlemciyi kullanmak yerine Qualcomm’un Snapdragon 730 mimarisini tercih ettiğini görüyoruz.

Özellikle, Mi 9T gibi güçlü bir rakibinde de gördüğümüz Snapdragon 730 işlemci seti size yeterli oyun deneyimi sunabiliyor. Fortnite ve PUBG gibi oyunları orta ayarlarda Adreno 618 grafik biriminin göstermiş olduğu verimliliği rahatça görebiliyorsunuz.

A71’de bulunan kamera başarılı mı?

Samsung Galaxy A71 modelinde 64 MP çözünürlüğe sahip bir kamera bulunuyor. Bu kamera 12 MP ultra geniş, 5 MP makro ve 5 MP’lik derinlik sensörüyle tamamlanıyor. 64 MP’lik kamera içerisindeki derinlik sensörüyle birlikte eğer detaylara inmezseniz oldukça canlı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Gece modu da bulunan cihazımızda geceleri detaylar tabii ki kaybolsa da grenlenme çok fazla olmuyor.

Samsung Galaxy A71 pil istatistikleri ne?

Cihazın pil durumunu öğrenmek amacıyla, batarya değerlerinin yer aldığı ekranın fotoğraflarını belli aralıklarla kaydettim. 15 Mart 2020 tarihinde saat 15:56 sularında telefonu şarjdan çektim ve dışarı çıktım.

Dışarıda uzun soluklu yaklaşık 2 saati bulan bir telefon görüşmesi yaptım. Birkaç saat daha dışarıda bulundum ve o esnada da yoğun şekilde A71’i kullandım. Eve 22:03’de geri döndüğümde pil değeri %65’e düşmüştü. Çok geç yatmadım. 12:30’da %58’deydi pil durumu. Ertesi gün sabah kalktığımda tekrar baktım ve değerlerin %48’e düştüğünü gördüm. Gece hemen hemen %10’luk bir dilim düşüş mevcut. İçerisindeki 4500 mAh batarya kapasitesine göre çok çok iyi değil ama kötü de değil.