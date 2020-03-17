Akıllı Telefonlar
Gençlerin gözünden Samsung Galaxy A71 incelemesi
Bugünkü videomuzda, Samsung’un orta segmentte konumlandırmış olduğu Samsung Galaxy A71 modelini inceliyoruz. Bakalım, firmanın orta-segment ailesinin yen ferdi neler sunabiliyor?
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Samsung Galaxy A71 teknik özellikleri
Bildiğiniz gibi, özellikle son zamanlarda firmalar orta segmentte konumlandırdıkları cihazları üst segment özelliklere sahip olarak tasarlıyorlar.
Özellikle yüksek segment içerisinde yer alan Samsung Galaxy Note 10’un tasarımına benzer şekilde karşımıza çıkan A71 cihazı 6.7 inç Super Amoled Plus ekran teknolojisine sahip panelle geliyor.
Bu panel 393 ppi değerinde inç başına düşen piksel değeri içeriyor. Özellikle Çinli rakiplerindeki alternatiflerine oranla daha canlı ve renkli bir görüntü kalitesini sunan cihazımız Full Hd+ çözünürlük sunabiliyor.
Telefonu alacaklar için dikkat çekici özelliklerden biri de telefonumuzdaki SIM tepsisi içerisinde hibrit olmayan bir teknolojinin kullanılmış olması. İsterseniz iki SIM yuvası ve SDCard’ı aynı anda kullanabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy A71 arayüz performansı ve OneUI 2.0
Galaxy A71’de bildiğiniz üzere, Android 10 tabanlı OneUI 2.0 arayüzü kullanılıyor. Bu arayüz, UFS 2.1 veri aktarım teknolojisinin de vermiş olduğu hız dâhinde içerisine 50+ uygulama da ekleseniz performans düşüşü yaşatmıyor. Bununla birlikte 128 GB depolaması ve 8 GB RAM’in cihazda konumlandırılması da buna izin veriyor.
Cihazın oyun performansı nasıl? Snapdragon 730 hala yeterli mi?
A serisinin şu an için en donanımlı modeli olan A71’de Samsung’un Avrupa ülkelerinde kendi üretmiş olduğu Exynos işlemciyi kullanmak yerine Qualcomm’un Snapdragon 730 mimarisini tercih ettiğini görüyoruz.
Özellikle, Mi 9T gibi güçlü bir rakibinde de gördüğümüz Snapdragon 730 işlemci seti size yeterli oyun deneyimi sunabiliyor. Fortnite ve PUBG gibi oyunları orta ayarlarda Adreno 618 grafik biriminin göstermiş olduğu verimliliği rahatça görebiliyorsunuz.
A71’de bulunan kamera başarılı mı?
Samsung Galaxy A71 modelinde 64 MP çözünürlüğe sahip bir kamera bulunuyor. Bu kamera 12 MP ultra geniş, 5 MP makro ve 5 MP’lik derinlik sensörüyle tamamlanıyor. 64 MP’lik kamera içerisindeki derinlik sensörüyle birlikte eğer detaylara inmezseniz oldukça canlı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Gece modu da bulunan cihazımızda geceleri detaylar tabii ki kaybolsa da grenlenme çok fazla olmuyor.
Samsung Galaxy A71 pil istatistikleri ne?
Cihazın pil durumunu öğrenmek amacıyla, batarya değerlerinin yer aldığı ekranın fotoğraflarını belli aralıklarla kaydettim. 15 Mart 2020 tarihinde saat 15:56 sularında telefonu şarjdan çektim ve dışarı çıktım.
Dışarıda uzun soluklu yaklaşık 2 saati bulan bir telefon görüşmesi yaptım. Birkaç saat daha dışarıda bulundum ve o esnada da yoğun şekilde A71’i kullandım. Eve 22:03’de geri döndüğümde pil değeri %65’e düşmüştü. Çok geç yatmadım. 12:30’da %58’deydi pil durumu. Ertesi gün sabah kalktığımda tekrar baktım ve değerlerin %48’e düştüğünü gördüm. Gece hemen hemen %10’luk bir dilim düşüş mevcut. İçerisindeki 4500 mAh batarya kapasitesine göre çok çok iyi değil ama kötü de değil.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro AnTuTu puanı ve tasarımı ortaya çıktı.
Xiaomi‘nin geçtiğimiz yıl çıkarttığı Redmi K30, amiral gemisi yarışına katılacak yeni bir modele kavuşuyor. Redmi K30 Pro adıyla piyasaya çıkacak cihazın tasarımı ve AnTuTu puanı ortaya çıktı.
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Redmi K30 Pro amiral gemisi rekabetine ne getirecek?
Redmi K30 Pro teknik özellikler bakımından bir amiral gemisi telefon. Snapdragon 865 SoC ve 5G ile birlikte gelecek cihazın 6.67 inç OLED ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Snapdragon 865 işlemcisine sahip en ucuz amiral gemisi telefon olması beklenen cihaz, tasarım olarak da bizlere bazı sızıntılar sundu. Arka panel görüntüleri ortaya çıkan cihazın dört kameraya sahip olduğu görüldü. K30‘da yer alan pop-up kameranın bu cihazda da olacağı ortaya çıkmış oldu. Aynı zaman da günümüz akıllı telefonlarında olmayan ancak kullanıcıların eksiğini hissettikleri 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de bu cihazda yer aldığı bilgisi öğrenildi. Cihazın parmak izi okuyucusu da çoğu amiral gemisi telefonlarda olduğu gibi ekranın altına konumlandırılmış. Tasarımın yanı sıra cihaz AnTuTu‘da teste de girdi. Tam olarak 610,219 puan alan cihazın performans anlamında kullanıcıları olumlu bir beklentiye soktuğunu söyleyebiliriz. Şirketin ayrıca K20 Pro‘nun başarısının devam etmesini diledikleri kaydedildi.
24 Mart‘ta lansmanı yapılacak olan cihazın, 4700 mAh gibi yüksek bir değere sahip bataryayla birlikte geleceğini de belirtmek gerek. 430 dolar fiyatla çıkış yapacağı düşünülen cihazın iki farklı versiyonu olacağı konuşuluyor. Bunlardan biri yazıda da bahsettiğimiz K30 Pro olacakken diğer telefonun ise K30 Pro Zoom Edition ismini alacağı söyleniyor. Ancak elimizde K30 Pro Zoom Edition‘a dair herhangi bir bilgi ve detay bulunmamakta. Fiyat performans konusunda oldukça iyi işler yapması beklenen cihazın lansmanında ne gibi bilgiler sunulacak merakla beklemekteyiz.
Akıllı Telefonlar
Motorola Edge+ 108 MP kamera ile mi gelecek
Bir süredir hakkında dedikodular duyduğumuz Motorola Edge+ modeli, 108 MP kamera modülü ile beraber markanın amiral gemisi olarak karşımıza çıkmak üzere.
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Motorola Edge+ modeli de 108 MP Kamera furyasına dahil olacak mı
Daha önceki sızıntılarda olduğu gibi cihazın 108 MP arka kameraya sahip olacağı; yeni sızıntılarla beraber, Evan Blass tarafından onaylandı. Böylece 108 MP kamera furyasına Motorola Edge+ modeli de dahil olmuş olacak. Yeni sızıntılar ile ortaya çıkan diğer detaylar ise cihazın kıvrımlı bir ekrana sahip olacağı ve yukarıda kamera deliğine sahip bir ekran tasarımı olacağı gibi bilgilerin kesinleşmesi oldu. Ayrıca unutmadan geçmeyelim birçok kullanıcının talep ettiği 3.5 mm kulaklık girişi de cihazda mevcut olacak. Cihaz, kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak.
Ek olarak; büyük ihtimalle cihazda Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi bulunacağını söyleyebiliriz. 8 veya 12 GB Ram seçeneği bulunabilir. Cihaz 5000 mAh batarya ile desteklenecek. Karşımıza çıkacak cihaz; 108 MP kameraya ek olarak iki kameraya daha sahip olacak. Bunlardan biri 16 MP geniş açılı kamera; diğeri ise 8 MP telefoto kamera olacak.
Muhtemelen Motorola Edge+ modeline ek olarak bir de “+” olmayan standart versiyon satışa sunulacak. Standart versiyonun ise teknik özelliklerinin biraz daha kısılmış olarak gelmesini ve arka tarafta 64 MP kamera bulunmasını bekliyoruz.
Bu sızıntılar haricinde ise Motorola tarafından yapılmış bir resmiaçıklama henüz yok. Şimdilik, firmanın 3 Nisan’da yapacağı paylaşım ile telefonların ne zaman duyurulacağı ve satışa sunulacağının kesinleşmesini bekleyeceğiz. Bildiğimiz üzere Motorola, Mobil Dünya Kongresi’nde bu cihazları tanıtmayı düşünüyordu fakat Covid-19 salgını dolayısıyla etkinlik iptal edilmişti.
Akıllı Telefonlar
Fujitsu Arrows 5G özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Qualcomm, geçtiğimiz ay Asus,Vivo ve FCNT‘nin (Fujitsu Connected Technologies Limited) Snapdragon 865 kullanan telefonlar üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bir Fujitsu amiral gemisi görmeyeli oldukça uzun zaman olmuştu. Şirketin resmi web sitesindeki ürün sayfası sayesinde, nasıl bir telefon geleceğine dair artık kesin bir bilgimiz var.
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Fujitsu Arrows 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Telefon, QHD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik kavisli AMOLED bir ekran ile birlikte gelecek. Ekranda sağ üst köşede 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunacak. Ekranda ayrıca bir parmak izi okuyucusu ve Gorilla Glass 5 koruması da bulunuyor. Telefonun arka tarafına gelecek olursak, 48 MP bir ana kamera, 16 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoomu bulunan 8 MP değerinde telefoto kamerası ile üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor.
Fujitsu Arrows 5G, Snapdragon 865 yonga seti ve 8 GB RAM ile geliyor olacak. Depolama alanı tarafında ise 128 GB‘lık bir depolama alanı bulunacak. Cihazın 5G hızı konusunda bilinenler ise, 3.4 Gbps indirme ve 4.1 Gbps yükleme hızı bulunacağı yönünde. Cihaz Android 10‘un güncel versiyonu ile piyasaya çıkacak.
Fujitsu Arrows 5G‘nin pili ise 4.070 mAh değerinde olacak. Fakat hızlı şarj olarak kaç W destekleyeceği henüz bilinmiyor. Telefon ayrıca su ve toza karşı IP68 sertifikasına sahip. Günümüzde çoğu telefondan kalkmasına rağmen Fujitsu Arrows 5G‘de 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.
Cihazın 2020 baharında Japonya pazarına çıkması bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.