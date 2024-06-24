Google’ın bugüne kadar oluşturduğu en yetenekli genel yapay zeka modeli olan Gemini, mobil uygulamasını yeni ülke ve dillerde de kullanıma açtı. Artık Gemini Türkçe olarak da hizmet veriyor, bu sayede hareket halindeyken de Gemini’dan yardım almak mümkün. Kullanıcılar telefonlarındaki Gemini uygulamasıyla araba lastiği değiştirmekten teşekkür notu yazmaya kadar birçok konuda yardım almak için Gemini’a yazabilir, konuşabilir veya resim ekleyebilir.

Gemini Türkçe dil desteği ile kullanımda!

Android cihazlarda Gemini uygulamasına erişmek için Gemini uygulamasını indirmeniz veya Google Asistan aracılığıyla kaydolmanız yeterli. Kullandığınız Android telefona bağlı olarak Gemini’ı köşeyi kaydırarak, güç düğmesine basarak veya “Hey Google” diyerek kullanabilirsiniz. Bu özellik, hem Gemini Türkçe’ye kolay erişim sağlıyor hem de doğrudan ekran üzerinden yardım sunan bir deneyim vadediyor. Google Asistan’da yer alan zamanlayıcıları ayarlama, arama yapma ve hatırlatıcıları ayarlama dahil çoğu ses özelliği, Gemini uygulaması aracılığıyla da kullanılabilecek. Gelecekte daha fazla özelliğin de desteklenmesi için çalışmalar devam ediyor.

iOS cihazlarda ise önümüzdeki haftalarda Gemini’a doğrudan Google uygulamasından erişim olanağı sunulacak. Yaratıcılığınızı güçlendirmek, bir seyahat planlamak veya sosyal medyada paylaşımlar yazma konusunda yardım almak için Gemini Türkçe düğmesine dokunmanız ve Gemini ile sohbet etmeniz yeterli olacak.

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Google, Gemini uygulamasını ve web deneyimini dünya çapında daha fazla insana ulaştırmaya devam edecek. Bu sayede, daha fazla kullanıcı Gemini Türkçe ile tanışma ve onun sunduğu olanaklardan faydalanma şansına sahip olacak.