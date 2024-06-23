Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz aylarda Redmi Note 13 serisini Çin’de piyasaya sürmüştü. Ocak ayında ise serinin Türkiye lansmanı yapılmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Note 13 Pro 5G kırmızı rengi piyasaya sürülüyor. Detaylara bakalım.

Redmi Note 13 Pro 5G kırmızı rengi nasıl görünecek?

Rengin ismi “İyi Şanslar Kırmızı” olarak geçiyor. Kırmızı renk Ejderha yılını temsil ediyor. Redmi Note 13 Pro 5G kırmızı rengi bugün Hindistan pazarında piyasaya sürülüyor. Redmi Note 13 Pro 5G kırmızı renginin ülkemize gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

Redmi Note 13 Pro 5G neler sunuyor?

Redmi Note 13 Pro 5G, 6.67 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele sahip. Ekranda Dolby Vision, DCI-P3 renk gamı, HDR 10+ gibi özellikler de bulunuyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor.

Redmi Note 13 Pro 5G kaputun altında 4 nm üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Isınma sorunları yaşanabilecek bir yonga seti. Bu yonga setine tek RAM ve dahili depolama varyasyonu eşlik ediyor:

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama

Akıllı telefon 67W kablolu hızlı şarj destekli 5100 mAh büyüklüğünde bir bataryayla birlikte geliyor.

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Kamera tarafında ise Redmi Note 13 Pro 5G üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 200 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.