Spotify Türkiye, son dönemde müzik listeleriyle ilgili ciddi iddiaların odağında. Türkiye’de en çok dinlenen dijital müzik platformu olan Spotify, şarkıcıların rüşvet ile bot dinleyici iddiaları sonrası hem Rekabet Kurumu hem de kendi genel merkezi tarafından mercek altına alındı. Peki Spotify Türkiye’de neler oluyor?

Spotify Türkiye editörleri hakkında bot iddiası ortaya atıldı! Dinleyici rakamları yapay olabilir!

4 Temmuz’da Rekabet Kurumu tarafından başlatılan incelemenin ardından, gelen son iddialara göre Spotify’ın İsveç’teki genel merkezi de Türkiye’deki editörler hakkında iç soruşturma başlattı. İddialara göre bazı editörler, şarkıcılarla anlaşarak listelere girmeleri için rüşvet aldı ve bot dinlemelerle şarkıların yapay şekilde yükselmesini sağladı.

Sanatçılar Tan, Aydilge ve Oğuzhan Koç gibi isimler, listelerdeki dengesizlikleri uzun süredir eleştiriyor. MSG Başkanı Ferhat Göçer, listelerin şeffaf olmamasının ve hızlı yükselen şarkıların ardındaki yöntemlerin sektörde güveni sarstığını dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendirici içeriklerin listelerde öne çıkarılmasını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

MESAM Başkanı Recep Ergül, Spotify ile yürütülen görüşmelerde sorunun yalnızca Türkiye’deki editörlerden değil, platformun genel politikalarından kaynaklanabileceğini belirtti. Spotify yetkilileri, geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek sektördeki hassasiyetleri ve talepleri dinledi.

Spotify Türkiye’nin çalma listelerindeki kriterler, sanatçılar ve meslek birlikleri tarafından daha şeffaf bir şekilde açıklanması isteniyor. Soruşturmanın sonuçları, hem Türkiye müzik endüstrisinin geleceği hem de dijital platformların güvenilirliği açısından büyük önem taşıyor.

