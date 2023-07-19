Marketing sektörünün ayrılmaz ortağı teknoloji dünyası her geçen gün yepyeni gelişmelere kapısını açıyor. Son 10 yılda sosyal medya kullanımının da artmasına paralel olarak değeri trilyon doları geçen teknoloji şirketleri, Ar-Ge bölümlerine milyarlarca dolarlık kaynak aktarıyor; teknolojinin son imkanlarıyla elde edilen ürünler böylece daha hızlı ve etkin şekilde piyasaya sürülüyor. Dünyayı etkisi altına alan ve perakendeden modaya, turizmden otomotive kadar birçok iş kolunu yakından etkileyecek sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlükleri de bunlardan biri… Daha önce prototip olarak piyasaya sunulan bu gözlükler Metaverse aleminin ortaya çıkışı ve yaygınlaşmasıyla birlikte Google, META, Apple, Sony, Samsung, TCL, gibi teknoloji devlerinin yanında BMW, Skoda, Honda, Toyota gibi otomotiv üreticilerini de alarak devasa bir piyasa oluşturdu. Fiyatları 150 dolardan başlayıp özelliklerine göre 2.000 doların üzerine çıkan sanal ve artırılmış gerçeklik gözlükleri yakın geleceğin iş, eğitim ve sosyal hayatının vazgeçilmez aksesuarı haline gelecek. Elbette alışveriş ve marketing sektörü de bundan payını alacak. Daha şimdi den kendine marketing alanında büyük bir yer edinmeyi başaran sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüklerinin pazarlamaya etkisi için Digital Exchange’in uzman teknoloji ekibi markalara önemli uyarılarda bulundu.

Metaverse Çok Yakında Büyüyecek

Sosyal medyayı yöneten şirketlerin Ar-Ge merkezlerindeki teknolojilerin çok kısa bir sürede marketing’in alanına girdiğini belirten Digital Exchange’in teknoloji ekibi, “Bugün 4.5 milyar kişinin üye olduğu Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, Twitch, LinkedIn, TikTok, Snapchat ve diğer uygulamaların hepsi dünyanın en büyük alışveriş merkezi konumunda. Artık herkes birer Influencer ve kendi marketing’ini yapıyor ya da yapmak istiyor. Bu üyelik gücünü elinde bulunduran şirketler, dünyaya hangi teknolojiyi sunarsa, o teknoloji hemen moda oluyor. Influencer marketing 10 yıl içinde önemli gelişim kaydetti, her saniye de yol kat etmeyi sürdürüyor. Yakın gelecekte Metaverse ile yatıp kalkacağız. Çünkü META başta olmak üzere sosyal medya şirketleri bu alana önemli yatırım yaptı” dedi.

Marketing Sektörü Değişimlere Uğrayacak

Metaverse’ün daha yaygın hale gelmesiyle birlikte sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerinin kullanımının da artacağını kaydeden Digital Exchange teknoloji ekibi şu bilgileri verdi: “Öncelikle Metaverse’de mağazası bulunan, burada satış yapmak isteyen perakende şirketleri, daha sonra finans kuruluşları, ardından eğitim ile eğlence sektörü, marketing faaliyetlerini de yine bu alandan yapacak. Dolayısıyla günümüzde VR ve AR gözlük üretme yarışına giren teknoloji devlerinin de amacı, bu gözlükleri potansiyel müşterilerine satmak. Gözlükler arttığı müddetçe AR ve VR alandaki marketing de artacak. Metaverse ile marketing sektörü değişime uğrayacak.

Ürünler canlıymış gibi görünecek

Yeni gözlük teknolojilerine ek eldiven teknolojisiyle dokunma hissi oluşacak

Kozmetik ve hazır giyim sektörü, Influencer’lara Metaverse defileleri yaptıracak

Bu gelişmeler Metaverse’de Influencer marketing’in vazgeçilmezi olacak ve deneyimi artırarak, ürünlerin satışına da önemli katkı sağlayacak.”

Turizm Sektörü İçin Biçilmiş Kaftan Uygulama

Sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüklerinin Metaverse öncesinde de önemli bir marketing aracı olduğunu ifade eden Digital Exchange’in teknoloji ekibi özellikle turizm alanında büyük bir potansiyel bulunduğunu kaydetti. Konaklama ve turizm sektöründe

Oda kalitesi

Sahil-kumsal özellikleri

Yemekler ve içecekler

Dinlenme-eğlenme alanlarının bugüne kadar konunun uzmanı olan Influencer’lar tarafından özellikle video marketing yöntemi kullanılarak, tüketiciye o alanda bulunma hissini tattırma amacıyla sunulduğunu hatırlatan Digital Exchange ekibi, şu bilgileri paylaştı: “Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlükleri özellikle turizm ve konaklama sektörü için en önemli marketing faaliyetlerinin başında geliyor. Tatil yapmak istediğiniz süiti görmek, yemek alanında keşfe çıkmak, sahili dolaşmak, dinlenme alanlarına birebir şahit olmak, spor bölümlerini gezmek, çocuklar için ayrılan mekanları ziyaret etmek turizm sektörünü için çok önemli. Tüm kurumlar kendi tesislerinin niteliklerini anlatmak, göstermek ister. Bu doğrultuda sanal ve artırılmış gerçeklik gözlükleriyle başta Influencer canlı yayınları olmak üzere teknolojinin son imkanlarını kullanarak marketing faaliyetleri oluşturmak sektöre büyük katkılar sağlıyor. Yakında video marketing’den de önemli bir payın sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüğü ile yapılacak marketing’e kayacağını söyleyebiliriz.”

Oyundan Otomobil Sektörüne Kadar Geniş Alan

Sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüğünü yoğun olarak kullanan kitlenin 16-40 yaş arası kuşak olduğunu dile getiren Digital Exchange teknoloji ekibi, “Kampanya düzenlenirken hedef kitle seçimi iyi yapılmalıdır ve buna uygun ürünler de iyi belirlenmelidir. Her ürünü sanal gerçeklik gözlüğü ile tanıtmak mümkün değil. Bu yaş grubunun daha çok tercih ettiği

Oyunlar ve oyun aksesuarları

Elektronik

Eğlence kategorisi

Giysi – hazır giyim

Kozmetik

Ayakkabı

Otomobil – motosiklet

Scooter gibi ürünleri sanal ve artırılmış gerçeklik gözlükleriyle pazarlama yoluna gitmek, daha başarılı bir kampanya sonucu alınmasında büyük etki yaratacaktır” ifadelerini kullandı.

YouTube Özel İçerikler İçin Büyük İmkan Var

Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, sanal ve artırılmış gerçeklik gözlükleriyle izlemeye uygun YouTube içerikleri konusunda markalara önemli tavsiyelerde bulundu. YouTube’da bu kategoride birçok marketing videosu bulunduğunu ve aldığı tıklama ile yorumların markaların itibar yönetiminin yapılmasına ciddi katkılar sunduğunu dile getiren Pamuk, “YouTube üzerinde ciddiyetle durulmalı. Burada önemli bir alan bulunuyor markalar adına. YouTube’a bu gözlüklerin sahiplerinin izleyebileceği içerikler ürün tanıtımları koymak, markaların bilinirliklerini artırır, ilgili hedef kitleyi kendine çeker ve satışlara da önemli katkılar sağlar” dedi.

Marketing Teknolojiyle Birlikte Değişecek

Teknolojik gelişmelerin çok hızlı seyrettiğini bu ilerleyişin yapay zeka desteğiyle daha da artacağını kaydeden Emrah Pamuk, şunları söyledi: “Çok yakın bir gelecekte sadece yapay zeka tarafından hedef kitlesi belirlenmiş, planları yapılmış, metni yazılmış, video klibi hazırlanmış marketing faaliyetleri boy göstermeye başlayacak. Markalar, teknoloji kullanımını sevdikleri için bu yöntemle hazırlanmış pazarlama faaliyetlerine olan talebini artıracak. Beraberinde akıllı evlerin, giyilebilir teknolojinin, Metaverse’in artması, nesnelerin internetinin yükselmesiyle birlikte 2030’lu yıllarda artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik gözlüğü olmadan herhangi bir giysiyi, kozmetik ürününü, akıllı otomobili, motosikleti, scooter’i almak mümkün olmayacak. Kişiler kendilerini oyun karakterleriyle artırılmış ve sanal gözlükler sayesinde bir arada bulacak. Netflix başta olmak üzere dijital TV kanallarında bu gözlüklerle izlenmek üzere dizi ve film içerikleri oluşturulacak. Oyun sektörünün marketing faaliyetlerinde bu gözlükler çok sık kullanılacak. Marketing faaliyetinde görselliğin ön planda olduğu tüm alanlar, tüm ürünlerde artırılmış ve sanal gerçeklik gözlükleri devrede olacak. Buna büyük firmaların her çeşit bütçeye gözlük üretimi ve satışı destek verecek. Marketing alanı da kendi gözlüklerini çıkararak geleceğe bu artırılmış ve sanal gözlüklerle bakacak. Bunu yapmayı başaran firmalar kâr, bilinirlik ve büyümeye odaklanacak. Klasik yöntemlerde kalanlar ise rakiplerinin gerisinde kalmayı garantilemiş olacak.”