Haber
Gear Up’ın Yeni Sürümü Yayınlandı
Ülkemizde, mobil oyun sektöründe gurur duyduğumuz start-up şirketlerden biri olan Ovio Studios, geçtiğimiz aylarda ilk oyunları olan yarış simülasyonu Complete Car Driving Simulator’ı piyasaya sunmuşlardı. Oyun piyasaya çıktıktan sonra biz de, oyunla ilgili deneyimlerimizi, beğenilerimizi, eleştirilerimizi ve önerilerimizi ayrı bir yazıda yayınlamıştık. Dileyen okuyucularımız, aşağıdaki linkten oyunun ilk versiyonu ile ilgili yazdığımız yazıya ulaşabilirler. Fakat bugün konumuz farklı çünkü Ovio Studios, Complete Car Driving Simulator’ı, ilk çıktığından beri geçen süre boyunca çok ciddi değişimlere tabi tuttu ve oyun bugün, isim de değiştirerek “Gear Up” adıyla hem Android kullanıcıları hem de iOS kullanıcıları için yeniden yayınlandı. Oyunun yeni versiyonuna geçmeden önce eski versiyonu silmeniz gerektiğini de hatırlatalım ve gelin oyunun incelemesine geçelim. Bakalım Ovio Studios bir önceki yazımızda belirttiğimiz konularla ilgili ne gibi değişiklikler yapmış.
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İçindekiler
Gear Up bizim beklentilerimizi karşılayabildi mi?
Şu bir gerçek ki mobil oyun sektörü çok rekabetçi bir ortam. Bir mobil oyunun rakiplerinden sıyrılabilmesi de böyle bir ortamda çok daha zor hale geliyor. Hele bir de araba yarışı gibi popüler tarzda bir oyunla kullanıcıların karşısına çıkıyorsanız, beklentiler daha da fazla artıyor. Bu noktada, Ovio Studios’un zor bir noktadan sektöre giriş yaptığını söyleyebiliriz. Peki bakalım Ovio Studios “Gear Up” ile nasıl bir oyun ortaya koyabilmiş.
Dürüst olmak gerekirse “Gear Up”ın önceki sürümünde eleştiri getirdiğimiz pek çok nokta vardı. Ovio Studios’ın bizlerin ve oyuncuların eleştirilerini dinleyerek bu gibi noktalarda ilerleme kaydetmesi bizi gerçekten çok mutlu etti. Arada geçen süre boyunca oyunun birçok noktada iyileştirildiğini görmek güzel. Yazının ilerleyen kısımlarına geçmeden; Gear Up’ın ücretsiz bir oyun olduğunu yeniden hatırlatalım.
Oyunu açtığınızda sizi yine, sarı bir Lamborghini karşılıyor. Tabi ki oyunda BMW, Mercedes, Land Rover, Porsche gibi otomobil sektöründe popüler birçok markanın birçok modeli sunulmuş durumda ve oyunu oynayıp oyun içi bütçe birikimiyle bu araçların kilidini açabiliyorsunuz. Araçların modellemesi ise mükemmele yakın düzeyde yapılmış. Bu güzel araçlar gözümüzü alsa da; asıl fark ettiğimiz ilk nokta, UI yani arayüz tarafında yapılan değişiklikler oldu. Arayüzde yapılan bu değişiklikler, oyunun görsel anlamda bir nebze daha şatafatlı görünmesine katkıda bulunmuş. Bu da, görsel anlamda oyuncunun tatmin düzeyini bir üst noktaya taşıyor. Bize kalırsa Gear Up’ın en iddialı olduğu konu da zaten görseller. Fakat şimdilik sadece arayüz iyileştirmesine değinerek; grafik kalitesi konusunu yazının ilerleyen noktalarında konuşalım.
Geçen sürümünde oyuna yönelttiğimiz en büyük eleştiri, yarış güzergahına dair rotanızı görebileceğiniz herhangi bir harita desteği bulunmamasıydı. Bu yüzden yarış güzergahını tayin etmek çok zor oluyordu. Üstüne üstlük kafanızın üstünde yer alan navigasyon oku da tutarlı bir şekilde çalışmıyordu. Güzel haber şu ki, yeni versiyonda bu hatalar tamamen düzeltilmiş durumda. Yenilenen versiyonda ekranın sol üst tarafına yol güzergahını görebileceğiniz bir mini harita eklenmiş. Ayrıca aracın üstünde bir sonraki checkpointin ne tarafta olduğunu anlamanızı sağlayan navigasyon oku da tutarlı bir şekilde çalışıyor. Benim oyun konusunda en çok şikayetçi olduğum bu 2 durumun düzeltilmiş olması benim için en olumlu nokta oldu.
Eski sürümde karşılaştığımız bir diğer hata da aracı yönlendirme zorlukları ve sınırsız drift bugı olmuştu. Sınırsız drift bugıyla oyun içinde istediğiniz gibi bütçe biriktirmek mümkün hale geliyordu. Neyse ki şimdi bu hatayı kapatmışlar ve daha gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayabiliyorsunuz.
Ovio Studios, grafik işini çözmüş!
Oyun içi araç modellemeleri mükemmele yakın seviyede. Böylece kendinizi gerçekten bir Lamborghini kullanıyormuş veya bir Porsche kullanıyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Üstüne üstlük geçen versiyonda eleştirdiğimiz hasar alma mekanikleri de güncellenerek daha sağlıklı hale getirilmiş. Böylelikle oyundaki gerçekçilik bir nebze daha artırılmış.
Şehirde gezinirken de, birçok farklı şehir manzarasıyla karşılaşabiliyorsunuz, böylelikle kaliteli görseller, güzel şehir ambiyanslarıyla beslenmiş durumda. Bu sayede şehir içinde sürüş yaparken sıkılmıyorsunuz ve açık dünya deneyimini daha belirgin bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Şehir içindeki direkler, trafik lambaları gibi etkenlere pek takılmak istemeyen oyuncular da; havaalanı gibi daha serbest sürüşe imkan tanıyan noktalarda araç kullanabilirler.
Ovio Studios her geçen gün daha da çok yol katediyor
Oyunun ilk versiyonuyla oyunculara umut vermeyi başaran Ovio Stuidos, yeni versiyonuyla hemen hemen bütün eleştirdiğimiz noktaları revize ederek ortaya çok daha başarılı bir iş koymuş. Oyunun yeni versiyonunu edinmek isteyenler, önceki versiyonu akıllı telefonlarından tamamen kaldırarak aşağıya iliştirdiğimiz linklerden Gear Up’a ulaşabilirler.
iOS kullanıcıları oyunu buradan indirebilirler.
Android kullanıcıları oyunu buradan indirebilirler.
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Kripto Para
Böylesi İlk Kez Oldu: Düğünde Geline Altın NFT’si Takıldı!
NFT furyası tüm hızıyla devam ederken, bu alanla ilgili her gün yeni ve çarpıcı gelişmelere de tanık oluyoruz. Öyle ki, artık bazı gelişmelere şaşıramıyoruz bile. NFT alanına yönelik son “yok artık” dedirten gelişme ise Türkiye’den. Blok zincir teknolojisi ve kripto paraları günlük hayatta çok daha sık duymaya ve görmeye başladığımız bir dönemdeyiz. NFT’ler bu sefer ise bir düğünün başrolündeydi. Türkiye’de gerçekleşen bir düğünde geline altın NFT’si takıldı.
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NFT çılgınlığı kendini düğünde de gösterdi. Türkiye’de gerçekleşen bir düğünde gelin ve damada hediye olarak NFT haline getirilmiş altın takıldı. Düğünde takılan altın NFT’si, dünyada bir ilk olarak Türkiye’de tarihe geçti.
CryptoWomen Turkey kurucusu ve aynı zamanda başarılı bir avukat olan Av. Sima Baktaş, kendi düğününde hediye olarak NFT haline getirilmiş altın aldı. Blok zincir teknolojisi alanında adını başarılar ile duyurmuş avukat, düğününde bir NFT hediyesi almanın mutluluğu ve heyecanını Twitter üzerinden paylaştı. Dünyada bir ilk olan altın NFT’sinin heyecanını şu sözler ile ifade etti:
“Ve dünyada bir ilk gerçekleşti! Boğaziçili gençler düğünümüzde dünyanın ilk NFT altınını bize taktılar:) teşekkür ederiz.”
Ve dünyada bir ilk gerçekleşti!
Boğaziçili gençler düğünümüzde dünyanın ilk NFT altınını bize taktılar:) teşekkür ederiz☺️ @Halustra01 @cengiz_kaslan https://t.co/6LpybIvCes pic.twitter.com/zk56MLNC4v
— Sima Baktas🔺 (@simabaktas) August 28, 2021
Tyler isimli bir Twitter kullanıcısı da düğünde takılan NFT altınına ait görüntüleri şu ifadeleri kullanarak paylaştı:
“Evet, tarihin ilk NFT takısı çok saygıdeğer Sima Baktaş hocamıza takılmıştır. Hayırlı olsun.”
NFT sektörü, ağustos ayında oldukça hareketli ve yeniliklerle doluydu. Geride bıraktığımız 30 gün içerisinde NFT satın almak için harcanan miktar yaklaşık olarak 900 milyon doları aştı. Önemli isimlerin NFT alanına dahil olduğunu gördük. Öyle ki NFT şeklinde “aşk” satışına bile şahit olduk. Yükselen bir grafik çizen NFT sektörünün ilerleyen günlerde neler getirmeye devam edeceğini merak ediyoruz. Gelişmeleri hep beraber göreceğiz.
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Oyun
Sony PS5’te Ufak Bir Değişiklik Yaptı
Sony geçtiğimiz zamanlarda PS5’in disk sürücüsüz yani CD kullanılmayan bir modelini ürettiğini açıklamıştı. Bu modele de PS5 Digital Edition adını vermişti.
Sony bugünlerde de ilginç bir şekilde PS5 için daha hafif olan bir model tanıttı. Sony bu değişikliği PS5’in yeni modeli PS5 Digital Edition’a uyguladı. Sony bu değişiklik hakkında bir açıklama yapmadı ama bazı incelemler sonucunda bu değişiklikler anlaşıldı. Youtube’da yapılan bazı incelemelere göre PS5 Digital Edition’un yeni modeli eski modele göre yaklaşık 300 gram daha hafif. Bu hafiflemenin kaynağı ise PS5’in içinde gizli. Yeni modelin hafifliği daha az soğutucu kullanılarak üretilmiş olmasından kaynaklanıyor. Sony ağırlıktan konusunda 300 gramlık büyük bir tasarruf sağlarken PS5’in daha fazla ısınmasına sebep oldu. Ancak bu durumun yanında güzel bir insiyatif sunulmuş durumda. Kullanıcılar artık PS5’lerinin SSD kapasitelerini arttırabilecekler. Bu durum ise Sony’nin soğutucularında neden böyle bir karar aldığını açıklar nitelikte. Ek olarak yapılan incelemelerde PS5 Digital Edition’un yeni modelinin haliyle daha az elektrik tükettiği de kayıtlara geçti.
Eski PS5 Digital Edition modeli CFI-1015B koduyla, yenisi ise CFI-1100B koduyla satılıyor.
Bütün bunların yanında PS5’in dik bir konumda sabitlenmesi için kullanılan alt tabanın daha kullanışlı bir vidası ve WiFi çipinde daha ince ayarlı bağlantılar dahil olmak üzere ufak değişiklikler yapılmış durumda. Ayrıca, bu değişikliklerin kaçının PS5’in CD sürücülü sürümüne getirileceği de belirsiz.
Sony yaptığı bu değişiklikle elektronik aksamdan kısarak eskisi kadar verimli bir model üretmiş oldu ve daha karlı bir üretim sürecine adım atmış oldu.
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Böylesi İlk Kez Oldu: Düğünde Geline Altın NFT’si Takıldı!
Gear Up’ın Yeni Sürümü Yayınlandı
Sony PS5’te Ufak Bir Değişiklik Yaptı
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