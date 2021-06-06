Ovio Studios tarafından yerli sürüş simülasyonu! | “Complete Car Driving Simulator”

Merkezi Kadıköy’de bulunan Ovio Studios, oyun sektöründeki yoluna yeni başlayan yerli bir oyun şirketi. Yerli, gerçekçi simülasyon ve oyun yapımlarıyla Apple ve Android ekosisteminde ön plana çıkmaya çalışan şirket; “Complete Car Driving Simulator” isimli ilk oyununu da piyasaya sundu. Oyunda her ne kadar ufak tefek buglar ve defectler bulunsa da; yerli bir yazılım şirketinden görmek istediğimiz parıltıyı oyuncuya aktarmayı başarıyor.

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Complete Car Driving Simulator nasıl bir oyun olmuş

Oyun, alışkın olduğumuz araba yarışı formatında fakat bir açık dünya simülasyonu üzerine kurulu. Bu sayede Complete Car Driving Simulator’da benzer segmentteki diğer oyunların aksine daha fazla etkileşim gerçekleşebiliyor.. Tek oyuncu ve çoklu oyuncu desteğiyle oynanabilen oyunda, aracınızı kişiselleştirebilme seçenekleriniz mevcut. Ayrıca zamanla puan kazanarak yeni araçlar alabilmeniz ve bu araçları da garajınızda muhafaza edebilmeniz mümkün. Ücretsiz olan Complete Car Driving Simulator, oyun içi satın alma opsiyonlarına da sahip. Kimi araçlar puanla açılırken; kimi araçlar sadece belli miktarda ücret karşılığında satılıyor. Bu noktada, dileyen kullanıcılar oyunun sunduğu imkanlardan ücretsiz yararlanabilirken; dileyen kullanıcılar da oyun içi satın alma opsiyonlarını kullanarak hem istedikleri araçları satın alabiliyorlar hem de yerli oyun şirketimiz Ovios’a katkıda bulunabiliyorlar. Ovios’a katkıda bulunmak isteyenler için tek seçenek oyun içi satın alma opsiyonları değil. Oyun içinde karşınıza çıkan reklamları izleyerek de; bu yerli yapıma ve yerli şirketimize destek olabilirsiniz.

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Gelelim Complete Car Driving Simulator’ın detaylarına. Oyunda size ilk olarak bedava verilen bir araçla başlıyorsunuz. Bu araç bir Lamborghini. Fakat Lamborghini adını duyunca heyecanlandıysanız sizlere şunu da söyleyelim: Bu daha sadece bir başlangıç. BMW ve Mercedes gibi prestijli markaların yanı sıra neredeyse uzay çağı tasarımına sahip birçok araç bu oyunda mevcut. Oyunun eleştirilecek yönlerine gelirsek de; yer yer çeşitli buglarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu buglar canınızı çok fazla sıkmasa da; oyun deneyiminizi negatif yönde etkileyebiliyor. Örneğin ben oyunu oynarken sınırsız drift yapabileceğiniz bir bug keşfettim.

Öte yandandan oyunu yarış modunda oynadığınızda herhangi bir mini harita desteği bulunmuyor. Yön tayin edebilmek için de kafanızın üstünde bulunan navigasyon okundan yararlanıyorsunuz. Fakat bu navigasyon okunun sağlıklı bir şekilde çalıştığını söyleyebilmek çok zor. Bundan dolayı da yarış güzergahını kaybederek; rotanızdan sapabilmeniz mümkün. Haliyle yarışlar kimin daha hızlı gidebildiğinden veya kimin virajları daha iyi alabildiğinden çok; kimin yönünü daha iyi tayin edebildiğini ölçüyor diyebiliriz.

Grafik anlamındaysa gayet tatmin edici seviyede olan oyunda, şehir turunuz esnasında karşınızda gökdelenler yükselirken bir yandan da zaman zaman kendinizi müstakil evlerin mevcut olduğu bahçelerde bulabiliyorsunuz. Bu sayede oyunda görsel anlamda bir tek düzelik veya sıkıcılık oluşmuyor. Bizce oyunun en başarılı yanlarından birisi de görsel kısmı olmuş. Özellikle araç görsellerinin de çok iyi seviyede olduğunu söylemek mümkün. Gerçek araçları aratmayacak düzeyde detaylara dikkat edilerek oluşturulan araçlar, rakip oyunlarla yarışacak bir görsel kalite düzeyine sahip. Fakat bu noktada eleştireceğimiz kısım da, araçların hasar alma mekaniklerinin daha da gelişmesi gerektiği yönünde.

Ovio Studios’u tebrik ediyoruz ve çıktıkları yolda başarılar diliyoruz

Kim ne derse desin, Ovio Studios bir takdiri hak ediyor. Bizler de HWP ekibi olarak; çıktıkları bu uzun ve zorlu yolda kendilerine başarılar diliyoruz. Complete Car Driving Simulator’ı merak edenler için de AppStore linkini ve Google PlayStore linkini paylaşalım. Ayrıca, Ovio Studios’un resmi web sayfasına ulaşmak isteyen kullanıcılar da buraya tıklayarak şirketin kendi web sayfasına ulaşabilirler.

Complete Car Driving Simulator’ı AppStore üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Complete Car Driving Simulator’ı Google PlayStore üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.