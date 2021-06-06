Oyun
Ovio Studios tarafından yerli sürüş simülasyonu! | “Complete Car Driving Simulator”
Merkezi Kadıköy’de bulunan Ovio Studios, oyun sektöründeki yoluna yeni başlayan yerli bir oyun şirketi. Yerli, gerçekçi simülasyon ve oyun yapımlarıyla Apple ve Android ekosisteminde ön plana çıkmaya çalışan şirket; “Complete Car Driving Simulator” isimli ilk oyununu da piyasaya sundu. Oyunda her ne kadar ufak tefek buglar ve defectler bulunsa da; yerli bir yazılım şirketinden görmek istediğimiz parıltıyı oyuncuya aktarmayı başarıyor.
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Complete Car Driving Simulator nasıl bir oyun olmuş
Oyun, alışkın olduğumuz araba yarışı formatında fakat bir açık dünya simülasyonu üzerine kurulu. Bu sayede Complete Car Driving Simulator’da benzer segmentteki diğer oyunların aksine daha fazla etkileşim gerçekleşebiliyor.. Tek oyuncu ve çoklu oyuncu desteğiyle oynanabilen oyunda, aracınızı kişiselleştirebilme seçenekleriniz mevcut. Ayrıca zamanla puan kazanarak yeni araçlar alabilmeniz ve bu araçları da garajınızda muhafaza edebilmeniz mümkün. Ücretsiz olan Complete Car Driving Simulator, oyun içi satın alma opsiyonlarına da sahip. Kimi araçlar puanla açılırken; kimi araçlar sadece belli miktarda ücret karşılığında satılıyor. Bu noktada, dileyen kullanıcılar oyunun sunduğu imkanlardan ücretsiz yararlanabilirken; dileyen kullanıcılar da oyun içi satın alma opsiyonlarını kullanarak hem istedikleri araçları satın alabiliyorlar hem de yerli oyun şirketimiz Ovios’a katkıda bulunabiliyorlar. Ovios’a katkıda bulunmak isteyenler için tek seçenek oyun içi satın alma opsiyonları değil. Oyun içinde karşınıza çıkan reklamları izleyerek de; bu yerli yapıma ve yerli şirketimize destek olabilirsiniz.
Gelelim Complete Car Driving Simulator’ın detaylarına. Oyunda size ilk olarak bedava verilen bir araçla başlıyorsunuz. Bu araç bir Lamborghini. Fakat Lamborghini adını duyunca heyecanlandıysanız sizlere şunu da söyleyelim: Bu daha sadece bir başlangıç. BMW ve Mercedes gibi prestijli markaların yanı sıra neredeyse uzay çağı tasarımına sahip birçok araç bu oyunda mevcut. Oyunun eleştirilecek yönlerine gelirsek de; yer yer çeşitli buglarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu buglar canınızı çok fazla sıkmasa da; oyun deneyiminizi negatif yönde etkileyebiliyor. Örneğin ben oyunu oynarken sınırsız drift yapabileceğiniz bir bug keşfettim.
Öte yandandan oyunu yarış modunda oynadığınızda herhangi bir mini harita desteği bulunmuyor. Yön tayin edebilmek için de kafanızın üstünde bulunan navigasyon okundan yararlanıyorsunuz. Fakat bu navigasyon okunun sağlıklı bir şekilde çalıştığını söyleyebilmek çok zor. Bundan dolayı da yarış güzergahını kaybederek; rotanızdan sapabilmeniz mümkün. Haliyle yarışlar kimin daha hızlı gidebildiğinden veya kimin virajları daha iyi alabildiğinden çok; kimin yönünü daha iyi tayin edebildiğini ölçüyor diyebiliriz.
Grafik anlamındaysa gayet tatmin edici seviyede olan oyunda, şehir turunuz esnasında karşınızda gökdelenler yükselirken bir yandan da zaman zaman kendinizi müstakil evlerin mevcut olduğu bahçelerde bulabiliyorsunuz. Bu sayede oyunda görsel anlamda bir tek düzelik veya sıkıcılık oluşmuyor. Bizce oyunun en başarılı yanlarından birisi de görsel kısmı olmuş. Özellikle araç görsellerinin de çok iyi seviyede olduğunu söylemek mümkün. Gerçek araçları aratmayacak düzeyde detaylara dikkat edilerek oluşturulan araçlar, rakip oyunlarla yarışacak bir görsel kalite düzeyine sahip. Fakat bu noktada eleştireceğimiz kısım da, araçların hasar alma mekaniklerinin daha da gelişmesi gerektiği yönünde.
Ovio Studios’u tebrik ediyoruz ve çıktıkları yolda başarılar diliyoruz
Kim ne derse desin, Ovio Studios bir takdiri hak ediyor. Bizler de HWP ekibi olarak; çıktıkları bu uzun ve zorlu yolda kendilerine başarılar diliyoruz. Complete Car Driving Simulator’ı merak edenler için de AppStore linkini ve Google PlayStore linkini paylaşalım. Ayrıca, Ovio Studios’un resmi web sayfasına ulaşmak isteyen kullanıcılar da buraya tıklayarak şirketin kendi web sayfasına ulaşabilirler.
Complete Car Driving Simulator’ı AppStore üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Complete Car Driving Simulator’ı Google PlayStore üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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Oyun
Far Cry 6 haritası ortaya çıktı!
Far Cry şüphesiz ki oyun dünyasının en efsane serilerinden. FPS (first-person-shooter/birincil-şahıs-nişancı) yapımlarının en önde gelenlerinden olan seri, ciddi bir hayran kitlesine sahip. İçinde bulunduğumuz şu günlerde ise, serinin sıradaki oyunu olan Far Cry 6’nın rüzgarları esiyor. Geçtiğimiz gün yapımcı Ubisoft’un oynanış trailer’ı, çıkış tarihi ve oyundaki karakterler gibi oyuna dair önemli bilgilerini paylaştığı yapım, oyunculardan büyük beğeni topladı. Ancak görünüşe göre, Far Cry 6 ile ilgili bilgilerimiz Ubisoft’un bu paylaştıkları ile sınırlı kalmayacak. Zira, bugün bir Reddit kullanıcısının paylaştığı oyunun haritası, oynanış trailer’ında gördüklerimizle uyuşmakta. İşte serinin bugüne kadarki en büyük açık dünya haritası olacak haritanın detayları ve Far Cry 6 hakkındaki diğer bilgiler…
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Far Cry 6 haritası bugüne kadarki en büyüğü
Aslında, Far Cry 6’nın bu büyük açık dünya haritası bir sürpriz değil. Zira, geçtiğimiz gün oyunun geliştiricisi Ubisoft’un gerçekleştirdiği oyun tanıtım etkinliğinde, haritanın serinin bugüne kadarki en büyüğü olacağı söylenmişti. Yukarıdaki görsel “Yara” adındaki tropikal ada haritasının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
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” guccitorial_gangulas” rumuzlu Reddit kullanıcısının söylediğine göre, bu görsel Yara isimli adanın tamamını gösteriyor. Yani, Far Cry 6’ın oynanabilir haritası bu adadan oluşacak. Görselde gözüktüğü üzere; harita orman, sahil ve diğer biyomlar gibi çeşitli alanları içeriyor. Yani, geliştirici Ubisoft’un da söylediği üzere, harita biyom çeşitliliği açısında gerçekten zengin olacak gibi gözüküyor. Buna ek olarak, yine Ubisoft’un da duyurduğu gibi, haritada bir havalimanı ve ışık feneri de görmekteyiz. Her ne kadar tek bir görsel üzerinden haritanın gerçek boyutunu çıkarmak ve harita boyutunun kaliteyi etkilemediğini bilsek de, açık dünya bir oyunun bu denli büyük bir haritaya sahip olacak olması yine de heyecan verici.
Harita kadar silahlar da çeşitli
Tıpkı oyunun haritasında olduğu gibi, yapımcı Ubisoft’un duyurduğuna göre, Far Cry 6 silahları da serinin oyunları arasında en çeşitlisi olacak. Öncelikle, bu silahların hepsi geliştirilebilir olacak. Bunun arkasında ise, oyunun hikayesinin ilham aldığı Küba gerillaları mantığı var. Oyunun yapımcıları, Küba’daki bu “kendi kendine yapma” ve “tamir etme” alışkanlığından etkilendiklerini söylüyor. Yani, oyunda sağlam bir craft sistemi olacağını söylemek mümkün. “Supremos” adı verilen bu yeni silah sınıf, gerçekten de çok çeşitli. Zira, bunların arasında CD fırlatan silahlardan, araba motorundan yapılmış minigunlara çeşitli silahlar var. Oyunun sadece bu silah çeşitliliği bile oyuncuları heyecanlandırmaya yeten cinsten.
Far Cry 6 hikayesi
Her ne kadar harita ve silahlar gayet başarılı gözükse de, Far Cry 6’nın belki de en heyecan veren tarafı hikayesi. Gelin bu hikayeden kısaca bahsedelim. Oyuncular Far Cry 6’da Dani Rojas karakterini kontrol edecek. Dani Rojas, Karayip adalarından olan Yara’lı bir gerilla. Aslında Rojas eski bir asker ancak baskıcı rejimle savaşmak adına özgürlük için savaşan gerilla ordusuna katılmış durumda. Buna ek olarak, oyuncuların oyun başında Dani Rojas’ın cinsiyetini seçebileceğini de belirtelim. Oyundaki amacımız ise diktatör Anton Castillo (El Presidente) ve oğlunun önüne geçip, ülkeyi eski özgür günlerine kavuşturmak. Tabi, bunu yapmanın oyundaki yolu ise diktatör başkanı öldürmek. Son olarak, Oyunculara bu ana görevin yanında, açık dünyayı keşfetmelerine yaracak birçok yan görevin de eşlik edeceğini ekleyelim. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri oyununun oynanış trailerı ile başbaşa bırakalım.
Çıkış tarihi ve hangi platformlara geliyor?
Arkasında Ubisoft Toronto stüdyosunun imzası bulunan oyun, 7 Ekim 2021’de oyun severlerle buluşacak. Oyunun geleceği platformlar da her tarz oyuncuyu sevindirecek cinsten. Far Cry 6; PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve Google Stadia platformlarına çıkacak. Bunun yanında, geliştiriciler, oyuncuların performans sıkıntısı yaşamayacağının da sözünü verdi. Hatta, bu sözlerinin PS4 ve Xbox One gibi eski nesil konsollar için de arakasında olduklarını söylediler. Far Cry 6 ne zaman çıkacak sorusunu da cevapladıktan sonra, gelin sistem gereksinimlerine göz atalım.
Far Cry 6 sistem gereksinimleri
Öncelikle, oyunun sistem gereksinimlerinin henüz resmi olarak açıklanmadığını belirtelim. Bundan dolayı, aşağıdaki bilgiler sadece tahminlerimizi içermektedir. İşte Far Cry 6 sistem gereksinimleri tahminlerimiz:
- İşletim sistemi: Windows 10-64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz / AMD FX-8350
- RAM: 8GB
- Ekran kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB
- Depolama: 50-100 GB arası
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Oyun
PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları açıklandı!
PlayStation Plus geleneği bu ay da bozmadı ve yaz mevsiminin ilk oyunlarını duyurdu. PS Plus servisi, aylık 20 ve 40 TL arası değişen ücretiyle oyun severlere her ay yeni oyunlar veren bir abonelik hizmeti. Buna ek olarak, PS Plus’ın oyunculara online oynayabilme gibi sunduğu başka avantajlar da mevcut. Bu avantajlarıyla PlayStation oyuncularını kendine çekmeyi başaran servisin, oyunculara arasında oldukça popüler olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, servisin aylık olarak sunduğu bu oyunları heyecanla bekleyen geniş bir kitle var. Bu kitleyi daha fazla bekletmeyelim ve önümüzdeki ayın oyunlarının detaylı incelemesine geçelim. İşte karşınızda PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları…
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PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları karşınızda
PS Plus önümüzdeki ayda karşımıza 3 adet oyunla çıkıyor. PS5 konsoluna sahip oyuncular bu oyunların hepsini indirip oynayabilecek. Ancak ne yazık ki, aynı durum PS4 kullanıcıları için geçerli değil. Zira, Haziran ayının oyunlarından bir tanesi PS5e özgü olacağı için, PS4 sahipleri iki oyunla yetinmek zorunda kalacak. Gelin lafı daha fazla uzatmadan Haziran ayı yapımlarına yakından bakalım…
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1- Operation: Tango (Sadece PS5)
PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları listemizin ilk oyunu Operation: Tango. Aslında, Operation: Tango oyunu henüz piyasaya çıkmadı. PS Plus aboneleri, oyunun çıkış tarihi olan 1 Haziran’da oyunu ilk deneyenlerden olma şansı yakalayacak. Öncelikle, yapımımızın bir iki kişilik bir co-op oyunu olduğunu söyleyelim. Yani, arkadaşlarıyla oynamayı seven kullanıcıların kaçırmak istemeyeceği türden bir yapım Operation: Tango. Konu tarafında ise, oyunun bilim-kurgu ve klasik dedektif temalarını harmanladığını söyleyebiliriz. Bunun yanında, klasik dünyayı kötü güçlerden kurtarma teması da oyunumuzda yine öne çıkıyor.
Oynanış tarafında ise, kısaca, Operation: Tango’yu co-0p bir puzzle (bulmaca) oyunu diye tanımlamak mümkün. İki oyuncudan biri dedektif olurken, diğer oyuncu da hacker rolünü üstlenmekte. Oyundaki amacımız olan dünyayı kötü güçlerden kurtarma hedefini gerçekleştirmek için, iki oyuncunun sesli chat üzerinden sıkı bir işbirliği yapması gerekiyor. Hazır konusu açılmışken, oyunu oynamak için bir mikrofona sahip olmanız gerektiğini söyleyelim. Bunun yanında, geliştirici Clever Plays’in oyuna sürekli yeni görevler ekleneceğinin sözünü verdiğini de belirtelim. Yani, Operation: Tango, arkadaşlarınızla uzun süre boyuncu sıkılmadan oynayabileceğiniz bir oyun olacak gibi gözüküyor. Son olarak, her ne kadar PS Plus ücretsiz versiyonu sadece PS5 için olsa da, oyunun PS4 versiyonunun da çıkacağını söyleyelim.
2- Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4 ve PS5)
PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları listemizin sıradaki oyunu olan Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown da tıpkı Operation: Tango gibi, çıkış gününde PS Plus’a geliyor. Yani, kullanıcılar bu oyunu indirdiklerinde de oyunu ilk deneyenlerden olma şansını yakalayacak. Aslında, oyunumuz Sega’nın 2006 yapımının remastered ve genişletilmiş hali. Ancak bu sefer önemli bir yenilik var. Öyle ki, bu kez yapımımızın arkasında Yakuza’nın geliştiricisi olan meşhur stüdyo Ryu Ga Gotaku var. Buna ek olarak, oyunumuzdaki ilklerden bir diğer ise online oynanışı destekleyen ilk Virtua Fighter yapımı olması.
Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, tıpkı Mortal Kombat gibi, arcade diye nitelendirilen tarzda bir dövüş oyunu. Yani, eğer Mortal Kombat seviyorsanız, Virtua Fighter’dan da keyif alacağınızı söyleyebiliriz. Son olarak, oyunumuzun alışık olduğumuz 1 aylık indirme zaman diliminin aksine, PS Plus aboneleri için iki ay boyunca sistemde kalacağını söyleyelim. Başka bir deyişle, bu ay önceliği diğer oyunlara verebilirsiniz.
3- Star Wars: Squadrons (PS4 ve PS5)
PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları listemizin son üyesi ise Star Wars: Squadrons. Arkasında Electronic Arts’ın imzası bulunan yapım, geçtiğimiz senenin son ayında çıkmıştı. Yani, PS Plus yine güncel bir oyunla karşımıza çıkıyor. Motive Studios’un geliştirdiği bu yapım, Star Wars evrenin Alderaan’ın yok edilmesinden sonraki dönemi konu alıyor. Tür olarak ise, oyunu FPS unsurlarını yoğun olarak içeren bir uzay kombatı şeklinde tanımlamamız mümkün. Buna ek olarak, oyundaki uzay savaşlarındaki grafik kalitesinin bir hayli yüksek ve etkileyici olduğunu da ekleyelim. Etkileyici görseller sunan FPS oyunlarından zevk alıyorsanız veya bir Star Wars hayranıysanız, kesinlikle kaçırmamanız gereken bir yapım.
Yazımızı noktalamadan, PS Plus Mayıs oyunlarını indirmek için 31 Mayıs’a kadar zamanınız olduğunu hatırlatalım.
Kaynak: PlayStationBlog, GamesRadar+
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Haber
CS:GO FPS Artırma Rehberi! (2021)
CS:GO‘da daha yüksek FPS almak mümkün mü? Bu yazımızda sizlere CS:GO’da nasıl daha yüksek FPS alırsınız onu göstereceğiz. İşte en etkili ve en kolay CSGO FPS artırma yöntemleri.
Çıkış yaptığı günden bugüne dünyada en popüler oyunlar arasında yer alan CS:GO, hemen hemen herkesin oynadığı bir oyun diyebiliriz. Tabi bu kadar büyük bir kitleye sahip bir oyunda ilerleme katetmek için performans ciddi derecede önemli.
Peki hepimiz sistemimizde alabileceğimiz en iyi FPS değerlerini alıyor muyuz? Tabiki hayır. Bu yazımızda sizlere CS:GO’da nasıl daha yüksek FPS alırsınız onu göstereceğiz. Gelin şimdi CSGO FPS artırma işlemleri nasıl yapılır görelim.
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İçindekiler
1.Adım: AMD ve NVIDIA için ekran kartı ayarları!
CS:GO FPS artırma işlemlerimize ilk olarak ekran kartından başlıyoruz. İlk olarak NVIDIA bir ekran kartı kullanıyorsanız “NVIDIA Denetim Masası” sekmesini açıyorsunuz. AMD kullanıyorsanız “AMD Radeon Settings” sekmesine girmeniz gerekiyor. Bu iki kontrol paneline de masaüstünüze sağ tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Daha sonra NVDIA paneli için sol kısımda bulunan “Görüntü ayarlarını önayarla yap” sekmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede “Benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver:” seçeneğini seçip, alttaki çizelgedeki imleci “Performans” kısmına getiriyoruz ve “Uygula” tuşuna basıyoruz.
Daha sonra yine sol kısımdan “3D Ayarlarının yönetilmesi” kısmına basıyoruz. Burada karşımıza çıkan pencerede “Eşyönsüz süzme, kenar yumuşatma, trilineer optimizasyon” ayarlarını “Kapalı” olarak ayarlıyoruz. “Güç yönetimi modu” ve “Kalite” tercihlerini ise sırasıyla “Maksimum performans” ve “Yüksek performans” olarak ayarlıyoruz.
Eğer AMD panel kullanıyorsanız ilk olarak “Oyun” sekmesine geliyorsunuz. Daha sonra buradaki “Dikey yenileme için bekle” ayarını “Kapalı” olarak güncelliyorsunuz. Ardından “Doku filtreleme kalitesi” ayarını “Performans”, “Radeon senkronizasyon” ayarını ise “Devre dışı” olarak ayarlıyorsunuz.
2.Adım: Oyun içi ayarların yapılması!
Bu ayarları yapmak için ilk olarak CS:GO’yu açıyoruz. Arından “Ayarlar” sekmesine girip, “Görüntü” kısmına geliyoruz. Burada “Evrensel gölge kalitesi, Doku detayı, Efekt detayı, Shader detayı” ayarlarını “Düşük ya da Çok Düşük” olarak ayarlıyoruz. Ardından “Çoklu CPU kullanımı” seçeneğini “Etkin” yapıyoruz. “FXAA keskinliği yumuşatma, hareket izi, dikey eşitleme” ayarlarını ise “Devre Dışı” olarak güncelliyoruz ve “Değişiklikleri uygula” tuşuna basıyoruz.
Ek olarak oyuna girdikten sonra konsolu açıp “fps_max 0” kodunu yazarsanız, oyundaki fps sınırınız kaldıırlacaktır. Bu sayede daha yüksek fps değerlerini görebilirsiniz.
3.Adım: CS:GO Başlatma Seçeneklerini ayarlamak!
Bu adım için ilk olarak Steam’e giriyoruz ve “Kütüphane” sekmesine giriyoruz. CS:GO’nun üzerine gelip sağ tık basıyoruz ve “Özellikler” seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede “Genel” kısmında bulunan “Başlatma Seçeneklerini Ayarla” kısmını buluyoruz ve altta bulunan boşluğa şu kodları giriyoruz: “-novid -tickrate 128 -high -threads +fps_max 0 +cl_interp 0 +cl_interp_ratio 1 +rate 128000 +cl_updaterate 128 +cl_cmdrate 128 +mat_queue_mode 2 -freq -refresh +cl_forcepreload 1 -nod3d9ex -nojoy”
4.Adım: Windows ayarlarını yapmak!
Windows içerisinde bulunan birçok eklenti aslında sistemimizi arka planda yavaşlatıyor. Bu sorunları sonlandırmak için ilk olarak Görev yöneticisi‘ni açıyoruz ve üstteki sekemelerden “Başlangıç” kısmına geliyoruz. Burada gereksiz gördüğümüz uygulamaların üzerine tıklayarak “Devre dışı bırak” seçeneneğini seçiyoruz.
Daha sonra Başlat‘ı açıyoruz ve “Depolama ayarları” yazıyoruz. Açılan sekmede sağ kısımdan Geçici Dosyalar‘ı buluyoruz ve tıklıyoruz. Bir süre bekledikten sonra gelen “Dosyaları kaldırın” tuşuna basarak gereksiz dosyaları siliyoruz.
Son olarak yine Başlat‘a tıklıyoruz ve “Arka plan uygulamaları” yazıyoruz. Açılan sekmede “Uyugulamaların arka planda çalışmasına izin ver” seçeneğini “Kapalı” olarak ayarlıyoruz.
Evet bu yazımızda sizlere CS:GO FPS artırma yöntemlerini gösterdik. Bu yöntemleri bilgisayarınıza uygun şekilde kullanarak FPS değerinizde ciddi artış görebilirsiniz. İşlemler faydalı oldu mu? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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