Finans
GameStop hisseleri neden olay oldu? Sizler için açıkladık
GameStop ve hisseleri son günlerin en popüler konularından. İşin içine borsa ve hisseler girdiğinde, bu gibi meseleler birçoğumuz için anlaması zor hale geliyor. Ancak, konu önemi bakımından yakından incelemeye değer. Buna ek olarak, olayın daha uzun bir süre sosyal medyayı sallamaya devam etmesi de çok olası gözükmekte. Bu sebeple, biz de sizler için önemli noktaları es geçmeden ama fazla da kafa karıştırmadan anlatmaya çalıştık…
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GameStop nedir?
GameStop, aslında, ABD merkezli bir oyun zinciri. ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve Avrupa ülkelerinde 5.500’den fazla mağazası bulunan perakende zincirinin satış yaptığı ana ürün grubu ise konsollar; konsol oyunları; PC oyunları ve çeşitli oyun asksesuarları. GameStop, pandemi nedeniyle zor günler geçirmekte ve mağazalarını yavaş yavaş kapatmaktaydı…
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Peki tüm bu hisse olayları ne anlama geliyor?
Az önce de dediğimiz gibi, GameStop aslında finansal açıdan zor günler geçirmekte olan bir firmaydı. Dolayısıyla, borsa değeri az ve hisse fiyatları oldukça düşüktü. Bu gibi durumda bazı yatırım fonları (hedge fund), değerinin daha da düşeceğini düşündükleri hisseleri belirli bir ücret karşılığında sahiplerinden kiralarlar. “Short Stock” veya “Short Position” diye adlandırılan bu yöntem, uzun süredir kullanılan bir yatırım stratejisi. Bundan sonra, bu stratejiyi izleyen yatırımcılar bu kiraladığı hisseleri belli bir fiyattan satar. Satış sonrası hissenin fiyatı düştüğünde ise sattıkları hisseleri geri satın alırlar. En sonunda ise, bu düşük fiyattan geri satın aldıkları hisseleri ilk kiraladıkları orjinal sahibine iade ederler. Bu satma ve geri satın alma aradaki fiyat farkı da karlarıdır.
Biraz karışık değil mi? Örnek vermek gerekirse, Ahmet firmasının 10 lira değerindeki X hissesini 1 lira kiralama bedeliyle aldığını düşünelim. Sonra, bunu yine 10 liradan başka bir yatırımcıya sattı. Hissenin değeri 5 liraya düştüğünde ise geri alıyor. Göreceğiniz üzere 10 TL-5TL-1TL hesabından 4 lira karda yatırımcımız. İşte GameStop hisselerini short stock yapan Melvin Capital firmasının da yapmaya çalıştığı buydu. Bu yöntemle GameStop hisselerinden yıllardır kar eden Melvin Capital’ın kazancı Reddit’teki kullanıcıların olayı farketmesiyle bambaşka bir boyut aldı…
Reddit vs Wall Street
Dediğimiz gibi, “Short Stock” stratejisi tamamen hissenin fiyatının düşük olmasına dayanan bir strateji. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcının kar etmesi için alınan hissenin fiyatının sürekli bir düşüş içinde olması lazım. İşte tam da burda Reddit kullanıcıları devreye girdi. Reddit’teki “r/WallStreetBets” forumunun üyeleri, birden yüksek miktarda GameStop hissesi almaya başladı. Bu durum da GameStop’ın hisse değerinin katlanmasına neden oldu. Bundan dolayı da, sattıkları hisseleri orjinal sahibine iade etmek için geri satın almak zorunda olan “Short Stock”‘cu yatırımcılar milyar dolarlar değerinde zarar etti. Hatta, bazıları iflas ilan etmek zorunda kaldı.
Olayın temel noktaları bunlar. Konu, Reddit yatırımcılarının illegal şekilde engellenmesi gibi daha birçok detay içeriyor. Ancak, bu yazıyı daha fazla uzatıp sizi daha da yormak istemediğimizden o konuları gelecek haberlerimize bırakıyoruz. Konu hakkındaki haberlerimiz için bizi takipte kalın.
Kaynak: TheNewYorkTimes, Screen Rant
Finans
Silikon Vadisi Oracle ayrılığı kesinleşti
Silikon Vadisi Oracle ayrılığı kesinleşti. ABD’li yazılım devi Oracle, şirket merkezini Texas’ın başkenti Austin’e taşıma kararı aldığını duyurdu.
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Silikon Vadisinden ayrılan son şirket Oracle oldu
Silikon Vadisi’nin son kaybı Oracle kurucu ortağı ve dünyanın en zengin 11. kişisi Larry Ellison, Hawaii’ye taşıdığını ve şirketin merkezinin Austin’e taşınacağını açıkladı. Taşınma kararı ile birlikte Oracle çalışanlarına istedikleri ofis bölgesini seçme imkanı sunacağını duyurdu. Bazı çalışanlar için uzaktan çalışma imkanı tanıyan esnek çalışma modeli tasarladıklarını ve çalışanların bu model ilede çalışabileceklerini belirttiler. Oracle taşınma haberini Texas Valisi Greg Abbott, bir tweet ile haberi müjdeleyerek “Teksas gerçekten iş, iş ve fırsat ülkesidir” dedi.Bu tarz yatırımları Teksas’a kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı.43 yıl önce Santa Clara’da kurulan yazılım devi küresel çapta 135 bin çalışanı ile Silikon Vadisi şirketlerinin en eskilerinden biri . Oracle ünlü silindirik binaları ile Silikon Vadisi ikonlarından biriydi.Oracle son olarak, Çinli ByteDance’in TikTok için kuracağı küresel şirkete Walmart ile birlikte ortak olacağı konusuyla gündeme gelmişti.TikTok’ta Oracle %12.5; Walmart Inc. ise %7.5 paya sahip olacaktı.
Son dönemde Oracle dışında birçok dev firma Silikon Vadisi’nden ayrılma kararı almış durumda.Silikon Vadisi’nin temellerini atan şirketlerden biri olan Hewlett-Packard süpriz şekilde merkezini Houston’a taşıma kararını duyurmuştu.Tesla ve SpaceX gib şirketlerin kurucularından Elon Musk’da Kaliforniya’dan ayrılarak Texas’a taşınma kararı aldığını açıklamıştı.
Bu durum Silikon Vadisi’nin geleceği ne olacak sorusunu akıllara getiriyor.Silikon Vadisi Kaliforniya’da bulunuyor ve Kaliforniya eğer bir ülke olsaydı, dünyanın en büyük 5. ekonomisine sahip olurdu.Bu taşınmalar kuşkusuz Kaliforni’ya ekonomisinin mevcut durumunuda etkileyecektir.Kaliforniyadaki yüksek vergiler iş yapabilme yeteneğini kısıtladığı vurgulanıyor.Son dönemde bir çok milyarderin bölgeden ayrılmasının altında bu sebep yatıyor olabilir. Öte yandan pandemi sırasında daha fazla teknoloji yeteneğinin Austin, Texas’a taşınmaya devam etmesi Teksas ekonomisi için büyük fırsatlar yaratabilir. Yaklaşık yirmi milyon nüfusa sahip olan Teksas, Austin 2018 yılında ülkenin en hızlı büyüyen ana bölgesi olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Austin düşük yaşam maliyeti ve şirket işletme giderleri ile ön plana çıkıyor.
Finans
Arzum halka arz oluyor!
Arzum Ev Aletleri halka arz başvurusunda bulundu. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre SDA International’ın sahip olduğu 13.306.475 TL değerindeki nominal paylar halka arz edilecek. Talep gelirse 1.995.971 TL ek pay satışı yapılacak. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal pay için 15,50-17 TL fiyat aralığı belirlendi.
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Arzum’un halka arzında Yapı Kredi Yatırım lider aracı kurum olarak görev aldı
Arzum Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı “Bize yatırım yapan fon hisselerini halka açmaya karar verdi. Arzum penetrasyonu yüksek bir marka, bize evlerinde yer verenlere bu sefer bize ortak olun diyoruz. Bu stratejiyle bize yatırım yapan fonla birlikte bu kararı verdik. Yabancı yatırımcının yüzde 49’luk payı var şirkette. Maksimum yüzde 47,5’inin halka arzı öngörülüyor. Bizim ihracatımız var ama Türkiye’de daha çok tercih ediliyoruz. Borsaya açılırken de daha çok yerli yatırımcılara yöneleceğiz. Şirketteki yabancı yatırımcı bir fon. Dolayısıyla halka arz geliri onlara gidecek. ” ifadelerini kullanmıştı.
Halka arz ne demek?
Halka arz; hisse senetlerini satışa çıkardığını ilan eden bir şirketin tüm yatırımcılara hissedar olma yolunu açması demektir. Halka arz işlemi, şirketlerin ve bu şirketlerin sahip oldukları varlıkların küçük paylara bölünerek satışa çıkarılmasıdır. Böylece şirketler genel anlamda fayda sağlamış olurlar.
Pandemiden dolayı dalgalı geçen 2020 yılı, sermaye piyasaları açısından halka arzları yeniden gündeme getirdi. Yakın zamanda Kervan Gıda’nın halka arzına 268 bin yatırımcıdan talep gelmesi, şirketlerin ilgisini çekmiş görünüyor. Borsa İstanbul’da 2020 yılında 7 yeni şirket halka arz edildi. Bu halka arzlarla ile birlikte 2020 yılında halka arzların büyüklüğü 843,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Bloomberg HT
Finans
Spotify 144 milyonu ücretli toplam 320 milyon aylık kullanıcıya ulaştı
2020 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal raporlarından bahseden Spotify, genel performansı ve aktif kullanıcı sayısı hakkında bilgi verdi. Yıldan yıla %29’luk artışla, toplam 320 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını açıklayan platform, ücretli abone sayısınınsa 144 milyona çıktığını kaydetti.
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Dünyanın en büyük çevrim içi müzik dinleme platformu Spotify, 2020’nin bitmesine aylar kala yılın üçüncü çeyreğine ait finansal raporunu açıkladı.
Spotify, abone ve kullanıcı sayısını katlamaya devam ediyor
Şirketin açıkladığı verilere göre, 2019’un üçüncü çeyreğinde 248 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı, günümüze gelindiğinde 320 milyona çıkmış durumda. Bu veri, Spotify’ın yıldan yıla tam %29’luk bir seyirde aylık aktif kullanıcısını artırdığını gösteriyor. Platformun, 2019’un üçüncü çeyreğinde 108 milyon olan ücretli abone sayısıysa 2020’nin üçüncü çeyreğinde toplam 144 milyona çıkmış. Yani Spotify, yıldan yıla ücretli abone sayısını %27 artırmış.
Spotify’ın kullanıcı sayısındaki bu bariz artış, Hindistan’daki pazarlama kampanyalarının yanı sıra hizmetin Rusya ve çevredeki 12 pazara açılmasından kaynaklanıyorken, Spotify yetkilileri de Rusya’yı “bugüne kadarki en başarılı yeni pazar girişi” olarak nitelendiriyor.
Türkiye’de yakın zamanda RTÜK ile problem yaşamış ve yasaklanma tehlikesiyle karşı karşı karşıya kalmış olsa da bu tehlikeyi başından def eden Spotify, her geçen gün pazardaki hakimiyetini de korumaya devam ediyor. Özellikle açıkladıkları son verilere bakarsak, anlaşılan bu abone ve kullanıcı büyümesi Spotify’ı, Amazon ve Apple karşısında rahatça öne geçiriyor.
Apple ve Amazon da abone sayılarını artırmaya devam ediyor ve yeni kullanıcı çekmek için çalışmalar yapıyor olsalar da, görünüşe göre Spotify uzun süre pazar lideri olarak kalmaya devam edecek.
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